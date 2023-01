Krypto výhled 2030: Proč byste měli investovat do Cardano (ADA), Solana (SOL) a Metacade (MCADE)

Kryptotrh se neustále vyvíjí, takže je složité poznat, do kterých mincí se vyplatí dlouhodobě investovat. V tomto článku objevíte tři kryptoměnové tokeny s velkým příslibem a silným potenciálem budoucího růstu. Jsou to Cardano (ADA), Solana (SOL) a začínající hráč známý jako Metacade (MCADE).

Proč investovat do Cardano (ADA)?

Cardano je jedním z předních řešení 1. vrstvy,, které se v současné době nachází na devátém místě v seznamu nejlepších kryptoměn podle tržní kapitalizace. Ačkoli plní většinu stejných funkcí jako Ethereum, Cardano se odlišuje několika způsoby, které z něj činí atraktivní investici.

Prvním z nich je jeho akademický přístup. Každá aktualizace prochází před uvedením na trh přísným akademickým testováním. Například jeho konsensuální protokol Ouroboros je matematicky bezpečný a v důsledku toho dobře zabezpečený proti útokům.

Za druhé, Cardano v roce 2023 provede ve své síti několik významnýchzměn. Spouští stablecoin Djed, který pravděpodobně urychlí rostoucí pozici Cardana v oblasti DeFi. Očekává se také, že vývojáři Cardano brzy implementují Hydra a Midnight. Hydra je řešení pro škálování, které by jednou mohlo síti umožnit dosáhnout 1 milionu transakcí za sekundu (TPS). Midnight je protokol navržený na základě předpisů o ochraně soukromí.

Krypto výhled Cardano (ADA) do roku 2030

Tyto nadcházející upgrady nepochybně posílily výhled krypto aktivity ADA do roku 2030. Zásadní faktory, jako je důsledný přístup k inovacím, hvězdný vývojový tým a strategické aliance, dlouhodobý potenciál Cardano jen zvyšují. V závislosti na tom, jak se bude vyvíjet budoucnost, bude mít ADA v roce 2030 pravděpodobně hodnotu někde mezi 6,50 a 11 $. Což je oproti současné ceně ADA ve výši 0,27 $ výrazně více.

Proč investovat do Solana (SOL)?

Solana je stejně jako Cardano řešením 1. úrovně, jehož cílem je konkurovat dominantnímu postavení Etherea. V současné době je 17. nejhodnotnější kryptoměnou na světě, přičemž po pádu FTX vypadla z první desítky.

Přestože Solana v poslední době dostává na frak, její základy se nezměnily. Ve skutečnosti by její hlavní aspekty a budoucí vývoj mohly být katalyzátorem mnohem vyšších cen. Solana je například jedním z nejrychlejších a nejlevnějších blockchainů na světě, který dokáže zpracovat až 65 000 TPS při zanedbatelných nákladech.

Ukázalo se, že Firedancer, nový klient validátoru vytvořený společností Jump Crypto za účelem zvýšení efektivity sítě Solana, je v testovacím prostředí schopen zvládnout 600 000 TPS. To je mnohem více než očekávaných 100 000 TPS u Etherea, jakmile bude později v tomto roce implementován sharding.

Kromě toho by chytrý telefon Solana Saga, jehož uvedení se očekává v brzké době, mohl podnítit novou vlnu přijetí Solana. Podle příspěvku na blogu Solana Mobile Saga „nastavuje nový standard pro prostředí Web3 na mobilních zařízeních“ a vývojáři budou mít k dispozici všechny nástroje, které potřebují k vývoji mobilních aplikací připravených pro Web3.

Krypto výhled Solana (SOL) do roku 2030

I když Solana není tak populární jako Cardano, zdá se, že síť má před sebou zářnou budoucnost. Do roku 2030 bude mít SOL pravděpodobně hodnotu nejméně 450 $, přičemž optimistické odhady uvádějí hodnotu tokenu mezi 600 a 750 $. Pokud SOL dosáhne 450 $, investoři, kteří nakoupili za dnešní cenu 13 $, by si polepšili o více než 3 300 %!

Proč investovat do Metacade (MCADE)?

Metacade je komunitní centrum typu play-to-earn (P2E), které se chce stát ústředním bodem GameFi revoluce. Je to platforma, kde se uživatelé mohou spojit s podobně smýšlejícími hráči, zjistit, jak co nejlépe využít nejnovější P2E hry, a dokonce se podílet na vzniku her, které budou hrát.

Komunitní funkce, jako jsou fóra, živé chaty, recenze, soutěže a turnaje, mají potenciál přilákat tisíce hráčů, kteří hledají místo, které by v rodícím se GameFi prostoru nazývali svým domovem. Hráčům, kteří zveřejňují recenze, tipy a další obsah, z něhož se komunita může poučit, jsou dokonce nabízeny odměny MCADE.

Ještě letos Metacade očekává, že rozdá svůj první Metagrant. Metagrants jsou pro kolektiv Metacade způsobem, jak nasměrovat finanční prostředky vývojářům, kteří vytvářejí P2E hry, jež je nejvíce zaujaly. Aby je vývojáři získali, stačí, když přihlásí svůj nápad do některé z Metagrant soutěží a získají pro svůj projekt nejvíce hlasů. Hotový titul se přidá do virtuální herny Metacade, kde se nachází desítky dalších komunitou podporovaných i klasických her.

Díky plánům stát se decentralizovanou autonomní organizaci (DAO), nástěnce pro brigády a nabídky zaměstnání a několika velkým dárkům se dá říct, že Metacade staví hráče na první místo. Vzhledem k tomu, že se do roku 2025 očekává desetinásobný rozmach GameFi oproti tradičním hrám ( Crypto.com ), mohla by být Metacade do roku 2030 nejvýkonnější ze tří zde probíraných kryptoměn.

Krypto výhled Metacade (MCADE) do roku 2030

S ohledem na tyto aspekty by se Metacade mohla rychle stát komunitním centrem číslo jedna pro P2E hraní na Web3. Její dlouhodobý výhled na kryptoměnu vypadá pozitivně, přičemž se očekává, že MCADE do roku 2030 dosáhne alespoň 2 $, což představuje 9 900% návratnost oproti konečné předprodejní ceně 0,02 $. Pokud se na platformu nahrnou uživatelé, jak se očekává, pak by MCADE mohla mít do konce tohoto desetiletí hodnotu až 25 $, což znamená, že investoři, kteří se zapojili do předprodeje, by mohli získat 24 900% zisk!

Do kterého tokenu byste měli investovat?

Je jasně vidět, že tyto tři kryptoměny mají v příštích letech raketový potenciál. Po posouzení každé z nich však Metacade vede, pokud jde o předpokládané dlouhodobé výnosy.

Díky tokenu MCADE, který je stále v presale, a filozofii „community-first“ bude Metacade pravděpodobně mezi investory obrovským hitem. Ve skutečnosti bylo dosud prodáno více než 2,2 milionu v MCADE a očekává se, že toto číslo bude nadále stoupat. Pokud hledáte token s jedním z nejsilnějších kryptografických výhledů na trhu, okamžitě se podívejte na presale MCADE!

Solana (SOL) a Cardano (ADA) si můžete koupit na eToro zde .