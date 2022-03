Lídr komunity MakerDAO „monet-supply“ 14. března předložil na fóru MakerDAO návrh, který nastínil alternativní ekonomický mechanismus tokenu. Cílem návrhu je zavést nový token stkMKR, který nahradí současný governance token, MKR.

Pokud návrh projde, bude představovat tokenomický posun v MakerDAO.

Jakmile byl návrh podán, komunita vybuchla a přišlo velmi mnoho odpovědí a většina z nich návrh podpořila.

V návaznosti na vývoj bude muset být návrh schválen jako MIP (Maker Improvement Proposal), aby o něm mohli hlasovat držitelé MKR, což je proces, který trvá dva týdny.

Návrh se snaží řešit několik problémů ovlivňujících současnou tokenomiku MakerDAO, která používá mechanismus zpětného odkupu a spálení, tzv. buyback and burn. Návrh monet-supply uvedl, že se bude zabývat problémy, jako je nedostatek cílených pobídek, protože veškerý kapitál je vrácen držiteli MKR prostřednictvím mechanismu buyback and burn.

Monet také říká, že současný systém má omezenou schopnost odstrašovat útoky na řízení, zejména pokud jde o manipulaci s hlasováním.

⚒️ @MonetSupply presented an idea of an alternative token economic mechanism that could supplement the current MKR buyback value accrual system.

stkMKR? Read the entire thread:https://t.co/1hEORZTblu

— Maker (@MakerDAO) March 14, 2022