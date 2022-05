LimeWire, nový trh NFT, který vzešel z ukončené populární hudební aplikace z počátku 21. století, zaznamenal obrovský obchod s Universal Music Group (UMG).

Partnerství s UMG, světovým lídrem v rychle se rozvíjejícím hudebním a zábavním sektoru, přispívá k trvalému návratu LimeWire na výsluní.

Podle tiskového oznámení v úterý dohoda s Universal Music umožňuje firmě nabízet svůj trh s digitálními sběratelskými předměty několika ikonickým nahrávacím společnostem a uznávaným umělcům.

Mezi značky, které by mohly proniknout na tržiště LimeWire NFT a zvýšit zapojení fanoušků prostřednictvím digitálních hudebních NFT a zkušeností s Web3, patří Interscope Records, Virgin Music, Republic Records, Def Jam Recordings, EMI, Capitol Records a Motown Records.

Paul a Julian Zehetmayr, co-CEO společnosti LimeWire, v komentáři ke spolupráci uvedli, že partnerství bylo „skutečnou ukázkou tempa, kterým hudební průmysl přijímá Web3“.

“ Jsme nadšeni, že můžeme otevřít ekosystém LimeWire NFT umělcům a fanouškům Universal Music Group a nemůžeme se dočkat, až uvidíme první kreativní projekty, které budou uvedeny na trh ,“ dodali.

Important milestone reached! We’re thrilled to announce our partnership with Universal Music Group @UMG, opening up opportunities for music NFTs to all artists signed to Universal and UMG labels.

Read more here 👉 https://t.co/VHolELPC1e pic.twitter.com/JfE3IfMEQ0

— LimeWire (@limewire) May 17, 2022