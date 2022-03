Loopring se za posledních 24 hodin zvýšil o 40,87 % na základě zpráv o partnerství se společností GameStop pro tržiště GameStop NFT. V době psaní tohoto článku se obchoduje za 1,17 USD.

Pokud vás přitahují jedinečné funkce a chcete se dozvědět, jak a kde koupit LRC, tento průvodce je pro vás.

LRC je kryptotoken Loopringu, otevřeného protokolu založeného na Ethereu, jehož cílem je budování decentralizovaných krypto burz.

Loopring má v úmyslu spojit centralizované párování objednávek s decentralizovaným vypořádáním objednávek na blockchainu do hybridního řešení, které bude využívat to nejlepší z obou světů.

Loopring Protocol se snaží snížit nebo odstranit neefektivitu DEXů při zachování jejich výhod. Vypořádává obchody v řetězci, ale spravuje příkazy centralizovaným způsobem.

Kombinuje také více příkazů do kruhových obchodů, spíše než aby povoloval striktně jeden vs. jeden obchodní pár. Tímto způsobem protokol očekává zlepšení likvidity DEX a zároveň zvýšení efektivity provádění příkazů.

Vzhledem k tomu, jak těžké je přijít s přesnou předpověď kryptoměny, neměli byste nikdy dělat žádná rozhodnutí ovlivňující vaše finance před hloubkovou analýzou trhu. Neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.

Wallet Investor je ohledně loopringu extrémně býčí. Očekává dlouhodobý nárůst. Podle nich se 1 LRC bude v březnu 2027 obchodovat za 4,65 USD. 5letá investice přinese zisk kolem +295,49 %. Pokud nyní investujete 100 USD do LRC, můžete mít v roce 2027 395,49 USD.

