Lucky Block (LBLOCK) dnes prudce stoupá. Přestože většina coinů na trhu vykazuje určité zisky, LBLOCK je na jiné úrovni. Mohlo by to ale signalizovat trvalý vzestupný růst, který posune coin na 0,1 USD? To se teprve uvidí a zde jsou některá fakta, která je třeba mít na paměti:

Nárůst na 0,1 USD bude znamenat, že Lucky Block (LBLOCK) vzroste téměř 100krát.

Je to druhý den v řadě, kdy coin zaznamenal dvouciferné zisky.

V době psaní tohoto článku se obchodoval za 0,0048 USD, což je zhruba o 20 % více.

Zdroj dat: Tradingview

Lucky Block (LBLOCK) – je 0,1 USD přehnané?

Lucky Block (LBLOCK) je coin, který má spoustu potenciálu. Aby však dosáhl 0,1 USD, bude muset dosáhnout téměř 100násobného zisku. To není v kryptoměnách nevídané, ale právě teď existuje mnoho překážek.

Klíčová věc, kterou je třeba poznamenat, je, že Lucky Block (LBLOCK) ve skutečnosti nebyl kotován na žádné z hlavních burz. To mu dává obrovský vzestupný potenciál. Hodnota coinů obvykle může explodovat, jakmile začnou vstupovat na hlavní burzovní platformy.

Lucky Block (LBLOCK) je také podhodnocený. Jeho tržní kapitalizace je kolem 140 milionů USD, ale mohla by být větší. Cesta k 0,1 USD není nemožná. Ale bude to trvat trochu déle. To proto, že podmínky na trhu právě teď nejsou tak dobré.

Je Lucky Block (LBLOCK) dobrým aktivem?

Lucky Block (LBLOCK) se snaží vybudovat globální loterii využívající sílu blockchainové technologie. Je to inovativní koncept, který by mohl otevřít dveře pro další služby související se sázením.

Už jen podle toho to vypadá na slušný nákup. Kromě toho projekt přitahuje hodně kapitálu a podpory investorů. Je jen otázkou času, kdy se na kryptotrhu stane obrovským.