LunaFi posunula technologii blockchainu na jinou úroveň poté, co spustila sázkový protokol s decentralizovanými „house pooly“. Kdokoli může poskytnout likviditu poolům a „stát se domem“, aby získal podíl na zisku vytvořeném sázkovými aktivitami na protokolu.

Sázení je atraktivní frontou pro vývojáře kryptoměn, kteří chtějí nabídnout řešení bezpočtu problémů s ukládáním a vybíráním nekrytých peněz ze sázkových platforem a také nedostatečnou transparentností, jak platforma funguje.

LunaFi nejprve řeší problém transparentnosti tím, že je decentralizovaným protokolem, což znamená, že uživatelé mají kontrolu nad tím, jak je platforma provozována. Kdokoli se může připojit a poskytnout likviditu pro sázející.

Sázky na LunaFi

Sázky jsou naprogramovány tak, aby hlásily výsledek každé události pomocí smart kontraktů a decentralizovaných oraclů. To poskytuje maximální transparentnost veškerých sázek. Všechny zúčastněné strany mají jasnou představu o výplatních podmínkách, přičemž jak sázkaři, tak poskytovatelé likvidity mají možnost výběru mezi BTC, USDC, ETH a LFI.

LunaFi má také jedinečný systém těžby sázek a odměn, který pomáhá nastartovat počáteční likviditu a odměňovat ty, kteří se podílejí na sázení, tím, že nejprve odstraní výhodu v rámci LFI odměn. Pokladní oddělení Lunafi inkasuje 1,5 % příjmů ze sázení a převádí je na LFI, poté je část spálena.

Hra LunaFi Crash

LunaFi Crash je hra založená na krypto, která funguje na sázkové platformě LunaFi a zahrnuje sázení na to, kdy může havarovat stále rostoucí raketa, což je určeno spíše náhodnými smart kontrakty.

Podle George, bývalého profesionálního hazardního hráče a sériového podnikatele a jednoho ze zakladatelů LunaFi:

„S LunaFi chceme přenést naše zkušenosti s tradičními hazardními platformami do kryptosvěta a zároveň odstranit problémy s pobídkami, kterým čelíte u centralizovaného domu. Nejdůležitější je, že hráči nyní mají šanci vlastnit část ekosystému, do kterého jsou zapojeni, podobně jako u pojetí DeFi. To je důvod, proč umožňujeme komukoli stát se domem a mít pasivní způsob výdělku.“