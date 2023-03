Metacade je připravena stát se největší online hernou na světě, tokeny MCADE se rychle vyprodávají

Oblast blockchainových her se rozšiřuje, protože stále více investorů tíhne k možnostem, které nabízí metaverzum. Bohatý potenciál, který nabízejí rozsáhlé virtuální světy a integrované výdělkové mechanismy typu play-to-earn (P2E), vytvořil jedny z nejlepších krypto příležitostí, které lze v prostoru GameFi najít. Plány Metacade stát se největší online hernou na světě pomáhají této zbrusu nové platformě stát se potenciálně cenným klenotem.

I když se blockchainové hraní rozrůstá, jedinečné schopnosti Metacade toto centrum odlišují od konkurence. Zde jsou důvody, proč se u investorů jeví jako takový hit.

Metacade je průkopníkem v oblasti P2E her

Po nedávném zahájení presale tokenů MCADE od Metacade jsou investoři stále více nadšeni vyhlídkami této online herny v příštích několika letech. Presale vynesl $8,6m za pouhých 14 týdnů, a to se silnou růstovou dynamikou.

Humbuk kolem Metacade je zjevně oprávněný, a to díky rozsáhlé připravované nabídce online arkádových her spolu s bohatými možnostmi výdělku pro uživatele, kteří mohou během hraní sbírat pasivní příjmy. Vzhledem k rostoucímu zavádění blockchainových her, které hrozí narušením herního průmyslu, mají projekty jako Metacade ideální předpoklady pro zlepšení uživatelského zážitku.

Očekává se, že odvětví GameFi dosáhne do roku 2025 hodnoty 40 miliard $ , ačkoli většina titulů GameFi nabízí svým hráčům jediný herní zážitek. Metacade zvýší očekávání díky této různorodé nabídce her a svým jedinečným dodatečným zdrojům výdělku mimo tradiční mechaniku play-to-earn (P2E).

Může MCADE v roce 2023 dosáhnout hodnoty 1 $?

Po skončení presale tokenu MCADE bude tento token uveden na centralizované i decentralizované burzy a mince MCADE budou k dispozici široké veřejnosti. Očekává se, že uvolnění stanoveného počtu tokenů na burzy vyvolá prudký nárůst poptávky, což pravděpodobně povede k prudkému nárůstu ceny.

Vzhledem k tomu, že se šíří zvěsti, které označují Metacade za místo, kde se loví nejlepší P2E blockchainové hry a herní zážitky, hodnota MCADE pravděpodobně opět exploduje. Mnozí analytici se domnívají, že 1 $ je pro MCADE dosažitelným cílem, což je bariéra, která by na konci presale znamenala 50násobný výnos z transakce.

Co je Metacade?

Metacade je první online herna na světě, která bude nabízet komunitní přístup v širokém spektru her GameFi a P2E, přičemž její funkce přesahují rámec pouhého hraní. Kromě překypující sbírky online arkádových her s integrovanými mechanikami P2E bude mít komunita a širší ekosystém Web3 prospěch hned z několika důvodů.

Plánům Metacade vybudovat rozrůstající se online komunitu nadšenců do blockchainových her a milovníků Web3 výrazně pomůže jejich systém Create2Earn odměňující uživatele, kteří na centru zveřejňují sociální obsah. Interakce by mohly sahat od recenzí her přes sdílení alfaverzí, předávání herních tipů až po účast v živých chatech a vláknech na subfórech ve stylu Redditu. Každá užitečná interakce sklízí odměnu.

Jak MCADE funguje?

Metacade se svým dosahem snaží oslovit jak příležitostné, tak zkušené kompetitivní hráče. Ať už se chce hráč utkat s přáteli v přímém souboji, nebo se zúčastnit turnajů, v nichž se utká s celým světem, stoupá v žebříčcích a získává odměny, centrum Metacade se stává ideálním místem.

Centrum se má také stát ústředním bodem pro širší komunitu Web3, které osloví ty nejžhavější talenty a umožní jim najít ty nejzajímavější pracovní příležitosti v oboru. Od roku 2024 bude centrum Metacade zahrnovat nástěnku pracovních příležitostí, která bude členy komunity spojovat s pracovními příležitostmi na částečný i plný úvazek v oblasti blockchainových her. Kromě toho bude jejich funkce Work2Earn umožňovat zveřejňování krátkodobých prací, rolí na volné noze a rolí v rámci beta testování v rámci Metacade s nabídkou odměn v kryptoměnách.

Metacade: Inovátor blockchainových her

Klenotem v koruně Metacade je pravděpodobně její inovativní iniciativa Metagrants. Je určena na podporu tvorby nových blockchainových her výhradně pro Metacade a vývojáři se v ní mohou ucházet o financování v rané fázi, které podpoří proces uvedení nejzajímavějších nových titulů na platformu.

Komunita Metacade může rozhodnout, kterým hrám bude financování uděleno, a to tak, že hlasuje pro své favority ze souboru nápadů. Ty, které získají nejvíce hlasů, se dostanou do produkce, a to s výhodou financování, které jim pomůže tento proces urychlit. Tato hlasovací práva jsou součástí postupného přechodu Metacade na plnohodnotnou DAO do konce roku 2024, kdy veškerá moc přejde z projektového týmu na komunitu.

MCADE: Vynikající kryptoměna, kterou lze nyní koupit pro dlouhodobé zisky

Presale akce MCADE představuje pro investory fantastickou příležitost, jak dosáhnout seriózních zisků a stát se součástí rostoucí GameFi revoluce. Po uvedení na trh za pouhých 0,008 $ je aktuální hodnota MCADE $0,0155. Tato hodnota se na konci presale zvýší na 0,02 $, než bude MCADE kótována na kryptoměnových burzách.

Zdá se, že bohatý plán projektu, vynikající životnost a průkopnický přístup platformy Metacade z ní udělají giganta a skutečného nositele standardu v oblasti P2E her. Investice do MCADE by nyní mohla být vzácnou příležitostí k obrovským ziskům, protože Metacade se stane online hernou, kterou si budou vybírat hráči a fanoušci kryptoměn po celém světě.