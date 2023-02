Metacade nabídne největší výběr arkádových her online – a potenciální investici s desetinásobným zhodnocením

Není pochyb o tom, že GameFi je rozvíjející se oblastí Web3 a jednou z oblastí, kterou pravděpodobně pozitivně ovlivní přínosy blockchainové infrastruktury a decentralizovaného financování (DeFi), zejména pokud vezmeme v úvahu hry typu play-to-earn (P2E).

Ačkoli v oblasti GameFi již existuje řada projektů, je to právě převratný nováček Metacade (MCADE), který skutečně dělá vlny díky vysokému potenciálu projektu a předpokládaným výnosům pro investory, kteří si dostatečně rychle zajistili své tokeny MCADE v jeho presale.

Proč ale Metacade vykazuje tak velký potenciál a proč investoři věří, že by se projekt mohl stát lídrem v GameFi revoluci?

Metacade je neuvěřitelně dobrou investiční příležitostí

Metacade zveřejnila průlomový plán, který má přinést neuvěřitelnou sadu funkcí, což projekt staví do pozice, kdy se může etablovat v jádru GameFi arény. Tyto plány, zveřejněné ve formě obsáhlého whitepaperu, nastiňují ucelený plán projektu, který má narušit herní průmysl a dát hráčům možnost vydělávat si hraním her v obrovském a užitečném komunitním centru.

Srdcem ekosystému Metacade je nejpůsobivější součást platformy – její vlajková loď, herna play-to-earn (P2E). Blockchainová herna nabídne největší výběr arkádových her online, čímž se platforma Metacade odlišuje od drtivé většiny GameFi.

Právě toto odlišení vzbuzuje nadšení mnoha investorů; většina projektů GameFi má problém udržet si uživatelskou základnu, protože veškerá aktivita se soustředí kolem jediné hry. Díky tomu, že Metacade má rozsáhlou sbírku online arkádových her, znamená to, že projekt má mnohem větší šanci udržet uživatele aktivní, protože v herně hrají řadu různých titulů.

Jak vysoko může MCADE vystoupat v roce 2023?

Cena MCADE bude pravděpodobně vázána na využití platformy, protože token bude nezbytný pro přístup ke klíčovým funkcím. Díky stále rostoucí knihovně her se očekává, že Metacade bude na platformu neustále přitahovat nové uživatele. V takovém případě bude token i nadále žádaný, což je pro investory atraktivní vlastnost.

Robustní plán Metacade navíc obsahuje dobře promyšlené funkce, jako jsou zpětné odkupy a spalování tokenů, které pravděpodobně pomohou udržet hodnotu tokenů MCADE i v budoucnu.

Vzhledem k takovému vzrušení napříč investičními skupinami je pravděpodobné, že ceny po uvolnění tokenu pro veřejnost dramaticky vyskočí, protože stále více investorů se obává, že si své tokeny MCADE nezajistí.

Očekává se, že Metacade v roce 2023 v důsledku nevyhnutelného růstu uživatelů stanoví vysokou tržní kapitalizaci, což znamená, že pokud by se podařilo dosáhnout jen 25 % historicky nejvyšší tržní kapitalizace Axie Infinity ve výši 10 miliard $, znamenalo by to, že cena tokenu MCADE by prorazila hranici 1 $.

Jsou kryptoměny dobrou investicí?

Trhy s kryptoměnami mohou být volatilnější než jiná, zavedenější aktiva, což může někdy vést začínající investory k otázce, zda jsou kryptoměny vůbec dobrou investicí. Ve skutečnosti za posledních deset let neexistovala lepší investiční třída , přičemž 100 $ investovaných v roce 2013 má nyní hodnotu více než 150 000 $.

Všechny třídy aktiv zažily v souvislosti s globálními ekonomickými otřesy těžké období, ale vzhledem k tomu, že mnozí odborníci naznačují, že nyní může být dno trhu, je ideální čas na nákup, abyste maximalizovali dosažené zisky, pokud najdete nejlepší kryptoměnu, kterou nyní můžete koupit.

Co je Metacade?

Metacade má jasnou ambici přinést největší P2E hernu, doplněnou o nejrozmanitější sbírku arkádových her online, a umožnit tak hráčům vydělávat na hraní jejich oblíbených titulů.

Projekt Metacade vzbudil rozruch díky ohromujícímu úspěchu presale, který jen za prvních 10 týdnů vynesl ohromujících 5 milionů $. Od té doby projekt nejeví žádné známky zpomalení a pokračuje dál na 6,4 milionů $,, protože investoři se hrnou, aby si zajistili MCADE za zvýhodněné presale ceny.

Jak Metacade funguje?

Uživatelé Metacade mohou využívat rozsáhlý systém odměn díky robustním externím zdrojům příjmů. Platforma bude vydělávat prostřednictvím placených reklam a nabídek pracovních míst na webu a za přístup do herní komunity Metacade. Externím herním společnostem bude také účtován poplatek za spuštění jejich her na platformě. Interní příjmy budou generovány prostřednictvím placených her a poplatků za účast v turnajích.

Token MCADE je měnou používanou v rámci celé platformy, a to jak pro odměny, tak pro všechny ostatní výměny hodnot. Token také těží z možnosti sázek, které pravděpodobně sníží nabídku v oběhu, protože investoři, kteří vidí dlouhodobý potenciál, sází své tokeny za účelem pasivního příjmu.

Systém Metagrants od Metacade umožní držitelům MCADE hlasovat o rozdělení finančních prostředků na vývoj her. Díky tomu, že talentované týmy vyvíjející hry mohou své nápady předkládat přímo komunitě, tento program celou komunitu stmeluje a zároveň podporuje růst a udržení uživatelů.

Proč by měli investoři investovat do Metacade?

Zdá se, že Metacade bude stát v čele revoluce GameFi, a tak jsou extrémně nízké ceny MCADE dostupné během presale vzácnou příležitostí dostat se velmi brzy k projektu, který má potenciál ovládnout agresivně rostoucí odvětví.

Vzhledem k tomu, že stonásobné zisky se zdají být velmi pravděpodobné, je možné, že presale, který již nyní vzbuzuje takovou pozornost, bude brzy vyprodán. Koho může překvapit, že se MCADE rýsuje jako jedna z nejlepších kryptoměn, které lze nyní koupit?