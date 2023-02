Metacade – Největší GameFi herna v krypto presale nyní

Málokdy se stane, že se objeví projekt, který vypadá, že má potenciál masivně narušit odvětví v hodnotě 200 miliard $ . Ještě vzácnější je najít takový projekt v podobě krypto presale, kdy mají investoři možnost získat tokeny za zvýhodněné ceny ještě předtím, než jejich hodnota exploduje.

Zdá se, že Metacade by mohla být jednou z takových příležitostí, protože do presale se tiše hrne stále více zdatných investorů, což dokazuje i to, že projekt vydělal neuvěřitelných $4.5m za pouhých 10 týdnů.

Co je Metacade?

Metacade představila plány na vybudování neuvěřitelné herny typu play-to-earn (P2E) v metaverzu, která způsobí revoluci v hraní tím, že přerozdělí zisky herního průmyslu zpět samotným hráčům, umožní jim spojit se s přáteli a hrát své oblíbené herní tituly v jediném soudržném centru herní komunity.

Zdá se, že tato P2E herna se stane největší v celém kryptosvětě, což by Metacade postavilo do pozice, kdy by mohla těžit z obrovského síťového efektu a získat obrovský kus rostoucího prostoru kryptoher.

Jak Metacade funguje?

Metacade, která je v současné době považována za krypto presale, se soustředí na fantastickou hernu P2E, ale nabízí také širokou sadu doplňkových funkcí. Jedním z kontinuálních témat celé platformy jsou odměny, přičemž uživatelé mají mnoho příležitostí získat odměny za řadu různých akcí.

Uživatelé jsou odměňováni nejen za hraní her v herně P2E, ale také prostřednictvím soutěžního a turnajového hraní, což umožňuje těm, kteří mají rádi výzvy, aby se mohli utkat s komunitou hráčů o možnost získat ceny a tokenové odměny. Ti uživatelé, kteří přispívají do platformy například prostřednictvím poskytovaných alfa verzí nebo psaním recenzí her, mohou také získávat odměny, které poskytují motivační strukturu pro uživatele, aby pomohli zlepšit a rozvíjet platformu v průběhu času.

Využití odměn tímto způsobem znamená, že projekt pravděpodobně zaznamená prudký nárůst přijetí, jakmile bude jeho plán spuštěn, čímž se pro projekt vytvoří velká dynamika a umožní mu velmi rychle dosáhnout kritické masy. Jakmile se tato uživatelská základna vytvoří, bude projekt těžit ze síťového efektu, který pomůže udržet uživatele a zajistí trvalý růst projektu.

Projekt je poháněn užitkovým tokenem MCADE, který hraje klíčovou roli ve fungování platformy. MCADE je nejen důležitou součástí herního systému a vstupem do platformy pro uživatele, ale je to vlastně i měna projektu. Toto využití pro vše od nákupu zboží až po vstup do turnajů zajišťuje, že s rostoucím přijetím je souběžně stále větší poptávka po generování MCADE.

MCADE lze také sázet, což znamená, že pro mnoho držitelů, kteří čekají na nevyhnutelné zvýšení ceny v průběhu času, mohou zároveň získat pasivní příjem tím, že své tokeny dočasně věnují na pomoc se zabezpečením samotné platformy.

Jednou z dalších klíčových inovací je iniciativa Metagrants, která držitelům MCADE poskytuje možnost hlasovat o projektech, které komunitě předkládají talentovaní vývojáři. Hlasy držitelů MCADE rozhodují o tom, které projekty budou financovány, což znamená, že mají přímý vliv na budoucí směřování platformy.

Může MCADE dosáhnout hodnoty 1 $?

Vzhledem k extrémně vysokému potenciálu, který Metacade nabízí, nikoho nepřekvapí, že se již hovoří o tom, jak vysoko by se cena tokenu MCADE mohla dostat, přestože je tak brzy, že je považován za krypto presale.

Ačkoli se 1 $ může zdát jako obrovský nárůst oproti cenám v presale, pokud by Metacade dokázala zajistit byť jen 2 % z herního trhu v hodnotě 200 miliard $ jako svou tržní kapitalizaci, cena MCADE by byla 2 $ – což je ohromující 250násobek oproti ceně tokenu během beta fáze presale!

Je Metacade dobrou investicí?

Metacade se již nyní rýsuje jako silný kandidát na nejlepší investici roku 2023, o projekt je díky jeho potenciálu neuvěřitelný zájem. Investoři, kteří se chtějí zapojit, budou muset jednat rychle, protože tolik žádaný krypto presale nebude otevřen dlouho.