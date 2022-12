Metacade vypadá připraven na 20násobný skok v hodnotě

Právě teď tvoří tokeny metaverse některé z největších a nejúspěšnějších projektů ve světě kryptoměn. Nyní je rozhodně čas přemýšlet o tom, jak jít do velkých kryptoměn, abyste na oplátku viděli velké zisky. Existuje spousta mincí nastavených na skok v hodnotě, ale jen málo z nich, pokud vůbec nějaké, se dokáže rovnat vzestupnému potenciálu nativního tokenu Metacade, MCADE.

MCADE má jedinečnou pozici pro vzestup hodnoty, když se krypto býčí trh vrátí. Níže je vysvětlení, proč by Metacade mohl zdvacetinásobit svou hodnotu, takže pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli více.

Co je Metacade?

Metacade se chystá být první komunitní arkádou Web3 s nabídkou her. Je to místo setkávání v metaverse, kde se hráči mohou scházet, trávit čas a zkoušet nejnovější projekty GameFi. Je to také prostor, kde se hráči mohou spojit přímo s herními vývojáři a podílet se na vývoji nových her.

Metacade shromažďuje ty nejlepší projekty GameFi, komunitní akce a ostatní hráče na jediné místo, kam má přístup každý. Tato velkolepá, komplexní vize je to, co dělá potenciál Metacade tak obrovským .

MCADE je token, který pohání vesmír Metacade . Používá se pro řízení projektu a pro zapojení komunity do směru, kterým se Metacade vydává. Je to to, co lidé budou mimo jiné používat k placení za hry, účasti na soutěžních turnajích a zveřejňování nabídek práce.

Čím se Metacade tak liší?

Většina projektů GameFi nabízí pouze jeden herní titul, který se hráčům buď líbí, nebo nelíbí. Jiné projekty, jako Decentraland a The Sandbox, nabízejí uživatelům jedinečnou platformu, ale poskytují jim jen málo herních možností. Metacade je však místo, kde mají hráči přístup k mnoha hrám, což znamená, že každý najde něco, co chce hrát.

Metacade se také objevuje jako centrální středisko pro hraní her za účelem výdělku v metaverse. To mu dává ještě větší celkový adresovatelný trh a výrazně zvyšuje jeho růstový potenciál. A jak roste P2E hraní, očekává se, že tento potenciál poroste spolu s ním.

Tým za Metacade také plánuje přechod na DAO a předá kontrolu nad projektem komunitě, jakmile bude vytvořen. To by z něj mohlo udělat skutečně decentralizované centrum pro vše, co Web3 hraní nabízí.

Proč by MCADE mohl 20x zvýšit svou hodnotu

Abychom pochopili, proč by MCADE mohl 20x zvýšit svou hodnotu, je důležité stanovit několik čísel.

MCADE v současné době provádí předprodej, který má 9 fází. Ceny začínaly na 0,008 dolaru za token a postupně porostou, dokud na konci fáze 9 nedosáhnou 0,02 dolaru za token. Maximální celková zásoba MCADE je 2 miliardy, přičemž v předprodeji je k dispozici 1,4 miliardy tokenů.

Vezmeme-li tato čísla (0,02 USD/token x 1,4 miliardy zásob MCADE), dostaneme na konci předprodeje tržní kapitalizaci ve výši něco málo přes 28 milionů USD.

Tržní kapitalizace 28 milionů dolarů je jen výchozím bodem. 20x z této úrovně by vedlo k tomu, že Metacade bude mít tržní kapitulaci asi 560 milionů $. Nebo, jinak řečeno, každý token by se po předprodeji zvýšil z 0,02 USD na přibližně 0,40 USD, pokud by bylo dosaženo tržní kapitalizace 560 milionů USD.

Je dvacetinásobek reálný?

MCADE potřebuje dosáhnout 0,40 $, aby dosáhl 20násobného skoku, takže je čas se zeptat, zda je tato úroveň růstu realistická. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je porovnat Metacade s jinými projekty v tomto obecném oboru.

Decentraland dosáhl na svém vrcholu tržní kapitalizace téměř 7 miliard USD a Sandbox dosáhl vrcholu tržní kapitalizace téměř 10 miliard USD. Jiné projekty, jako je DeFi Kingdoms , dosáhly během svých vrcholů tržní kapitalizace více než 1 miliardy dolarů.

Pointa je, že v obecném prostoru GameFi/metaverse existuje více než hrstka projektů, které během posledního krypto býčího trhu překonaly hodnotu 560 milionů dolarů.

To znamená, že je pravděpodobné, že se toho v budoucnu bude opakovat více. Otázkou je, zda Metacade bude jedním z nich nebo ne. A právě teď všechny signály říkají, že určitě bude.

Vyzvedněte si svůj MCADE ještě dnes

Metacade je nově vznikající projekt s obrovským potenciálem. Metacade může absolutně dosáhnout tržního limitu 560 milionů dolarů, který potřebuje k dosažení 20násobku úrovně předprodeje. Je to proto, že již nyní vystupuje jako jeden z nejinovativnějších projektů v oblasti kryptoměn. Má extrémně velké potenciální publikum a začíná na dostatečně nízkém zhodnocení, aby se vaše investice vrátila více, než je možné.

Jen nečekejte příliš dlouho. Je možné, že nadále nebudete moci využívat výhod těchto raných cen.