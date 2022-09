Mikrostrategie drží téměř 1 % všech Bitcoinů, více než všechny veřejné společnosti dohromady

Jak se adopce Bitcoinů neustále zvyšovala, pozornost se obrátila k tomu, jaké společnosti jej drží ve svých rozvahách. Pomalý, ale stálý proud společností, který byl vhozen do hlavního proudu významným nákupem Tesly v loňském roce, nakoupil Bitcoiny v naději, že bude dlouhodobě zhodnocovat, a také poskytne výhody diverzifikace.

Chtěli jsme posoudit, které veřejné společnosti drží nejvíce Bitcoinů, a tak jsme skočili do dat.

Vyhledejte MicroStrategy na Wikipedii a uvidíte popis společnosti jako „business intelligence, mobilní software a cloudové služby“.

Ve skutečnosti se jedná o bitcoinovou holdingovou společnost.

Po vytažení jejich rozvahy činily jejich loňské tržby 510 milionů dolarů. Mezitím v současnosti drží ve své rozvaze ve formě Bitcoinů pětinásobek této hodnoty – 2,5 miliardy dolarů – po dalším nákupu 301 Bitcoinů tento týden.

Spoluzakladatel Michael Saylor je muž, který řídí vizi, a jeho myšlenky na Bitcoiny někdy hraničí s náboženským uctíváním.

„Bitcoin je roj kybernetických sršňů sloužících bohyni moudrosti, živící se ohněm pravdy, exponenciálně stále chytřejší, rychlejší a silnější za hradbou zašifrované energie.

Galaxy Digital Holdings jsou další v pořadí, i když s držbami v hodnotě pouhých 750 milionů dolarů je jejich podíl třikrát menší než MicroStrategy.

Pro společnost poskytující finanční služby má smysl mít hodně Bitcoinů – specializuje se na digitální aktiva, což znamená, že na rozdíl od MicroStrategy je její podnikání propojeno s největší světovou kryptoměnou.

Na třetím místě je Voyager Digital s Bitcoiny ve výši 232 milionů dolarů.

Možná, že Voyager více než kterýkoli jiný symbolizuje, jak špatné byly letos trhy pro Bitcoiny. Kryptopůjčitel požádal o ochranu před bankrotem v červenci poté, co nákazová krize vedla k vlně výběrů, které neměl po ruce dostatek likvidity, aby mohl dostát.

Tesla šokovala trh, když loni koupila velký pytel Bitcoinů v hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Na začátku tohoto roku však ve čtvrtletních zprávách oznámili, že prodali 75 % této částky a jejich stack má aktuálně hodnotu pouhých 200 milionů dolarů.

To představuje pouze asi 0,05 % celkové nabídky, přičemž krok k prodeji byl původně řízen ekologickými obavami kolem těžby Bitcoinů, což je pro výrobce elektrických vozidel zjevně blízko k moru.

Elon Musk v březnu prohlásil, že osobně neprodá svůj Bitcoin (ani Ethereum nebo Doge). Na druhou stranu, nejbohatší muž světa toho na Twitteru řekne hodně, to se musí nechat.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022