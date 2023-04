Mohl by Ripple po pozitivním rozhodnutí SEC růst? Srovnání předpovědí cen Metacade a XRP pro roky 2023–2030.

Předpověď ceny XRP v poslední době utrpěla poté, co se její mateřská společnost Ripple stala předmětem významného soudního sporu s americkými regulačními orgány. Nedávno se však objevily zprávy, které by mohly posílit dlouhodobé vyhlídky Ripple a XRP.

V další oblasti Web3 oznámila platforma Metacade (MCADE), že zahájí obchodování na několika burzách digitálních aktiv poté, co zaznamenala velký úspěch během presale tokenu MCADE. Investoři jsou ohledně budoucnosti XRP i MCADE optimističtí – ale který token je nyní nejlepší koupí?

Býčí vývoj pro Ripple a Metacade

Společnost Ripple (XRP) zaznamenala pozitivní zprávy týkající se probíhajícího soudního sporu s Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC). SEC vznesla v roce 2020 proti společnosti Ripple obvinění s odůvodněním, že XRP, digitální aktivum vytvořené společností Ripple, je neregistrovaným cenným papírem a nikoli kryptoměnou.

Monica Long, prezidentka společnosti Ripple, sdělila televizi CNBC, že „pevně věří“ , že soudní řízení se SEC, které proběhne později v roce 2023, dopadne pozitivně. Pozitivní zpráva způsobila prudký nárůst ceny tokenu XRP, který během jediného dne stoupl o více než 30 %.

Dlouhodobá předpověď ceny XRP se v důsledku nedávných zvěstí zlepšila. Mezitím Metacade pokračuje ve velkých pokrocích, protože projekt oznámil, že token MCADE bude 6. dubna zveřejněn na UniSwapu.

Metacade je čerstvě po velmi úspěšné presale akci, při níž se podařilo získat 16,35m $ od raných krypto investorů. Po IDO na UniSwapu budou následovat dvě uvedení na CEX: Bitmart v dubnu a MEXC na začátku května.

Co je XRP?

XRP je digitální aktivum, které vytvořila americká FinTech společnost Ripple Labs. Token byl navržen tak, aby fungoval jako zprostředkovatel pro mezinárodní transakce a nabízel vysokorychlostní a levnou alternativu k tradičním platebním metodám.

XRP je postaven na decentralizované síti, kterou neovládá žádný subjekt. Mohou jej využívat finanční instituce k zajištění okamžité likvidity pro přeshraniční transakce, ale zároveň je XRP nativní měnou XRP Ledger – decentralizované blockchainové sítě, která může podporovat vývoj decentralizovaných aplikací (dApps).

Předpověď ceny XRP: Může XRP v roce 2023 dosáhnout hodnoty 1 $?

Všeobecně se má za to, že jakýkoli pozitivní výsledek soudního sporu společnosti Ripple s Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) vyvolá masivní nákupní tlak na token XRP. Tato kryptoměna má reálné využití a její síť již přijaly významné finanční instituce, včetně Bank of England a Santander.

Dlouhodobá předpověď ceny XRP stanovuje cenu XRP na 4,20 $, pokud případ SEC v blízké budoucnosti dospěje k pozitivnímu závěru. V roce 2023 mohou investoři očekávat výraznou price action, protože krátkodobá předpověď ceny XRP cílí na úroveň odporu 1 $.

Co je Metacade?

Metacade je komplexní GameFi platforma, která nabízí největší sbírku arkádových her typu play-to-earn (P2E) na blockchainu. Zatímco většina GameFi platforem nabízí pouze jeden herní titul, Metacade nabízí hráčům rozsáhlý výběr spolu se štědrým potenciálem kryptoměnových odměn.

Metacade si také klade za cíl stát se centrálním střediskem pro uživatele Web3 tím, že do metaverza zavádí několik unikátních mechanik výdělku. Projekt posouvá mechaniku P2E na další úroveň a díky široké nabídce blockchainu může sloužit investorům, podnikatelům i hráčům.

Jak MCADE funguje?

Token MCADE slouží k vyplácení odměn hráčům v metaverzální herně. Držitelé tokenů mohou MCADE na platformě také stakovat a získávat tak pasivní výnosy, stejně jako hlasovat v návrzích na správu a řízení a pomáhat tak dosahovat konsensu v komunitně vedeném projektu.

Metaverzální herna nabídne nadšencům do blockchainových her příležitostné i soutěžní hraní. Hráči mohou hrát sólo a získávat odměny při snaze překonat své nejvyšší skóre, nebo se zapojit do turnajů s placeným startovným a získat tak šanci vyhrát velké ceny v kryptoměnách.

Metacade bude také odměňovat tvůrce obsahu za jejich komunitní příspěvky prostřednictvím funkce Create2Earn. Tento prvek platformy bude uživatele odměňovat tokeny MCADE, když budou zveřejňovat recenze her, sdílet alfaverze a interagovat s příspěvky ostatních členů komunity.

V rámci funkce Work2Earn bude projekt inzerovat volné pozice prostřednictvím nástěnky pracovních míst v krypto oblasti. Systém Work2Earn bude propojovat uživatele blockchainu s placenými rolemi v některých z nejžhavějších Web3 start-upů a může zahrnovat i jednorázové zakázky, jako je testování nových P2E her před jejich oficiálním vydáním.

Může MCADE v roce 2023 dosáhnout hodnoty 0,50 $?

Presale tokenu MCADE vytvořil pro tento nový projekt značný impuls, který by měl přinést velké výnosy ze současné cenové úrovně. MCADE bude brzy spuštěn na různých burzách digitálních aktiv poté, co v rámci presale vzrostla cena tokenu z 0,008 $ na 0,02 $.

Očekává se, že do konce roku 2023 dosáhne MCADE cenové úrovně 0,50 $, což představuje 22násobný zisk oproti ceně tokenu na konci presale. Spekulanti jsou ohledně budoucích vyhlídek projektu v drtivé většině optimističtí, protože má jedinečnou nabídku hodnoty v rámci GameFi hnutí a rozsáhlou využitelnost pro nativní token.

Předpověď ceny MCADE vs. XRP: Který token se vyplatí koupit?

Vzhledem k tomu, že se soudní proces SEC blíží ke konci, mohla by předpověď ceny XRP v příštích měsících a letech vyletět vzhůru. MCADE je však jedním z nejzajímavějších nových projektů v prostoru GameFi, který představuje převratný vývoj pro širší herní průmysl.

Jak predikce ceny MCADE, tak predikce ceny XRP předpovídají výrazné zisky ze současné cenové úrovně. Metacade pravděpodobně přinese vyšší procentuální výnos vzhledem k tomu, že je projekt v rané fázi. Nadcházející uvedení na burzy by tak mohlo být ideální dobou pro přidání MCADE do vašeho dlouhodobého investičního portfolia.