Když se další týden v tomto rušném makroekonomickém klimatu chýlí ke konci, pojďme se podívat, jak vypadá svět kryptoměn, než se o víkendu všichni nadechneme.

Klíčové body

Čistý odliv bitcoinů z burz za týden překročí 1 miliardu dolarů.

V úterý dochází k nejvyšším denním odtokům ETH od října.

Mírný nárůst nových a aktivních adres pro bitcoiny.

Bitcoin

Čisté toky

Data přes IntoTheBlock

Pěkný milník pro bitcoin tento týden, protože čisté odlivy z burz překročily hranici miliardy dolarů, jak je znázorněno na grafu výše. Jeden z hlavních indikátorů sentimentu, čistý odliv z burz, obvykle znamená akumulaci, zatímco čistý příliv signalizuje prodejní tlak.

Pokud jde o cenu, minulý pátek jsme „uzavřeli“ na 39 200 USD, zatímco v současnosti jsme na 40 700 USD. Při pohledu na volatilitu zůstala 30denní anualizovaná směrodatná odchylka relativně stabilní na úrovni přibližně 63 %. To je znázorněno na níže uvedeném grafu, ale pokud chceme tato čísla převést do jednoduchého jazyka, můžeme jednoduše říci, že tento týden nechal bitcoin … chladným. Zdá se, že svět kolem něj se hroutí, ale bitcoin se ve skutečnosti choval docela dobře. Kdo by si to pomyslel?

Data přes IntoTheBlock

Adresy

I zde došlo k mírnému nárůstu s 11% nárůstem nových adres od minulého týdne. Aktivní adresy byly relativně stabilní (nárůst o 3 %) a u adres s nulovým zůstatkem došlo k poklesu o 2 %. Vše opět ukazuje na stabilní, ale nepozoruhodný týden pro bitcoin. Kdyby takové byly všechny týdny – to by byl pocit držet akcie, že? Možná se příští týden dočkáme většího pohybu, díky kterému bude tento kousek o něco zábavnější!

Data přes IntoTheBlock

Ethereum

Podívejme se, jestli se můžeme trochu pohrabat v ethereu a odhalit nějaké trendy.

I zde byl pěkný čistý objem, za poslední týden odtekla z burz téměř miliarda dolarů. To bylo podpořeno především středou, která zaznamenala čistý odliv 448 milionů dolarů. Pro kontext, v dolarovém vyjádření je to 24. největší denní objem odlivu vůbec – a druhý největší v tomto roce.

Data přes IntoTheBlock

Možná vás bude zajímat, že největší v roce 2022 byl 4. leden. Říká se mu „modré pondělí“ a prý je to nejdepresivnější den v roce – návrat do práce po prázdninách. Zdá se, že se lidé letos usadili u svých počítačů, aby stáhli své kryptodárky do svých studených peněženek. Bohužel se ethereum v následujících čtyřech dnech propadlo o 21 % – doufejme tedy, že to není signál toho, co nás čeká.

Nejsem si opravdu jistý, co přesně způsobilo takový nárůst toto úterý, vzhledem k nedostatku aktivity jinde. Možná, ale jen možná, je to stará dobrá náhoda, že? Nebo se možná někdo bál, že bude v pokušení uplatnit své ETH a koupit si spoustu guinnessů před Dnem svatého Patrika. Nevím.

Denominováno v podmínkách ETH však představuje největší denní výběr od loňského října, téměř 180 000 ETH. V říjnu se ethereu dařilo opačně než v lednu – nárůst o 14 % za něco málo přes týden. I když je důležité poznamenat, že při 750 000 ETH byl výběr loni v říjnu více než čtyřnásobný, než jsme viděli v úterý. Níže uvedený graf ukazuje velikost tohoto pohybu ve srovnání s loňským říjnem a také cenovou akci (černá čára). Buďte tedy opatrní se svými závěry.

Data přes IntoTheBlock

Takže docela pozoruhodná pikantnost na uzavření týdne u etherea. Bitcoin se choval slušně, zatímco krypto trhy ho z velké části následovaly. Pěkný týden bez přílišné volatility. Kdyby takoví byli všichni, počítám, že můj tep by byl výrazně nižší. Ale opět, nebyl by pak život méně zábavný?

Přesto až se příště dočkáme těch ošklivých červených svíček, budu se na týdny jako tento dívat se zelenookou závistí. V kryptoměnách to může být vždy horší. Hezký víkend!