Mohou sociální tokeny převzít Meta a TikTok? Rozhovor: P00LS

Sociální tokeny jsou jednou z mnoha vrstev metaverse (o čemž jsem psal teprve nedávno).

Někteří tvrdí, že struktura s domicilem blockchainu by mohla být lepším systémem, kde si tvůrci i spotřebitelé odnesou větší kus dortu než v současném systému, kterému dominují velcí hráči jako Meta, TikTok a tak dále.

P00ls je platforma, která doufá, že Web3 naruší prostředí. Mají platformu, která umožňuje tvůrcům a značkám spouštět své vlastní sociální tokeny a distribuovat je do svých komunit, čímž se stávají měnami pro každý příslušný ekosystém.

Dnes vyzpovídáme Huga Renaudina, generálního ředitele společnosti P00LS, a položíme mu několik otázek, které vyplývají z tohoto ambiciózního projektu, a také se zeptáme na jejich nově spuštěný svět tvůrců a token.

(CoinJournal) CJ: Creator Worlds vypadá jako zajímavý koncept. Jaký je váš plán, jak na něj přilákat uživatele namísto konkurentů, kteří existují v prostředí s podobnými protokoly?

Myslím, že klíčem je, že stavíme pro fanoušky a ne pro spekulanty, zatímco předchozí generace platforem fanouškovských tokenů se do značné míry zaměřovala na obchodníky s kryptoměnami a spekulanty. To znamená, že se zaměřujeme na vytváření zážitků pro lidi, aby mohli vydělávat (vs. nakupovat) a používat (vs. prodávat) sociální tokeny svých oblíbených tvůrců, aby měli přístup ke smysluplným zážitkům a interakcím. Když se zamyslíte nad světy tvůrců, zde se odehrává tato interakce mezi komunitou a tvůrci a kde lidé mohou snadno použít své sociální tokeny k získání užitku. Toto je centrum vztahu mezi fanouškem a tvůrcem, kde vám sociální token umožňuje odemknout úrovně účasti a zapojení komunity, které nevidíte v podobných protokolech tokenů fanoušků, nebo dokonce na platformách sociálních médií web2.

CJ: Vzhledem k tomu, že mnoho sociálních médií a vytváření obsahu na internetu je pod kontrolou velkých společností (TikTok, Meta atd.), myslíte si, že by se jejich vliv a síťové efekty mohly v budoucnu přenést do prostoru web3? Co by například zabránilo Meta spouštět centralizovanou verzi něčeho jako Creator Worlds?

Máte pravdu, starší platformy web2 mají konkurenční výhodu, protože již mají masové publikum a uživatelskou základnu. Někteří provedli superúspěšné prosazení webu3 stejně jako Reddit – který pro své uživatele vytvořil miliony peněženek.

To znamená, že pokud by Meta a Tiktok vytvořily sociální tokeny, bylo by to zcela proti jejich současnému modelu. Když se zamyslíte nad tím, co sociální token dokáže – je to úžasný způsob, jak poznat a přímo komunikovat s komunitou fanoušků. Pokud spustíte sociální token a rozešlete jej svým fanouškům, víte, kdo jsou vaši nejaktivnější fanoušci (mají spoustu žetonů) a můžete s nimi přímo komunikovat (například prostřednictvím světů P00LS nebo kanálu Discord s tokeny). Na druhou stranu obchodní model Meta a Tiktok spočívá v tom, aby tvůrci a značky za tyto informace platili.

Zajímavé je, že Meta a Tiktok můžeme skutečně použít k vytváření hodnotných a smysluplných interakcí pro sociální tokeny. Tyto platformy můžeme použít k doručování obsahu přímo držitelům sociálních tokenů. Například jsme právě spustili soukromý účet na Instagramu pro jednoho z našich tvůrců Huga Comte, který je přístupný pouze po držení některých jeho sociálních tokenů.

CJ: Je obtížné spustit zerozeroDEX, pokud jde o přilákání likvidity na začátku?

Jsme vlastně docela rádi, že můžeme spustit náš DEX s nízkou likviditou! Způsob, jakým si představujeme zdravý životní cyklus sociálního tokenu, je nejprve spustit s nulovou likviditou a zajistit, aby jej mohla komunita vydělávat pouze prostřednictvím zapojení a opakování, a pak postupně zavádět stále více likvidity.

Nyní jsme v rané fázi, takže nepotřebujeme příliš mnoho likvidity, protože fanoušci si mohou své sociální tokeny vždy vydělat. Vsadíme se, že s růstem těchto komunit poroste i poptávka, která přirozeně pohání likviditu.

CJ: Token P00LS byl nedávno spuštěn na medvědím trhu. Jak těžké bylo pokusit se vybudovat, zatímco trh letos krachoval?

Myslím, že toto je mnohem lepší čas na spuštění, než mít uvedení na trh na vrcholu býčího trhu a nyní mít token za mnohem nižší cenu, než je zaváděcí cena.

To znamená, že rád stavím na medvědích trzích. Lidé se mnohem více soustředí na budování než na spekulace a lidé v komunitě jsou zde dlouhodobě, nejen na krátkodobé spekulace.

CJ: Většina sociálních žetonů je o 90 % nižší. Na předchozích medvědích trzích mnoho mincí s nízkou likviditou kleslo natolik, že už nikdy nedosáhly těchto maxim – myslíte si, že totéž uvidíme znovu?

Opět platí, že předchozí generace sociálních tokenů byla postavena pro spekulanty a obchodníky s kryptoměnami a my se zaměřujeme na fanoušky. To je obrovský rozdíl: bez ohledu na ceny tokenů budou vždy existovat fanoušci, kteří tokeny získávají zapojením a používají je k přístupu k utilitám a zážitkům, které jim umožní být blíže svým oblíbeným tvůrcům.

To se nikdy nezmění bez ohledu na cenu tokenu, a proto klademe takový důraz na přijetí sociálních tokenů skutečnými fanoušky než spekulanty.

CJ: Napadlo vás někdy fungovat bez nativního tokenu? Uvažovali jste například o použití $ ETH k obchodování s tokeny tvůrců namísto nativního tokenu P00Ls?

Ne. Od samého začátku jsme chtěli vybudovat komunitu, kolektivní budoucnost, kde můžeme z uživatelů a tvůrců učinit účastníky našeho protokolu na stejné úrovni jako náš tým nebo naši investoři. K tomu potřebujete token, jinak jsme jen další web2 společnost!