Může Metacade vést rally medvědího trhu?

Po šílenství býčího běhu v roce 2021 před rokem 2022 skutečně udeřila kryptoměnová zima a těžko říct, jak dlouho bude pokračovat. Zkušení investoři vědí, že ačkoli zájem o krypto může být o něco nižší, medvědí trh je ve skutečnosti ideální dobou pro akumulaci silných projektů s užitkem, aby se co nejlépe využil další býčí běh, a i na medvědím trhu se dají dosáhnout zisky v rally medvědího trhu.

Metacade je nový projekt, který vypadá, že je v investičních skupinách široce považován za špičkový tip na úspěch v roce 2023 a dále, a vzhledem k některým neuvěřitelným výsledkům presale, které vedly k navýšení částky 4.9m $ za pouhých 10 týdnů, se mnozí pochopitelně ptají, zda by Metacade mohla být projektem schopným vést rally medvědího trhu.

Co je Metacade?

Metacade je revolucí v oblasti Web3 her, přičemž projekt se již pustil do naplňování svých vysokých ambicí vybudovat největší hernu typu play-to-earn (P2E) v metaverzu. Projekt si získal pozornost díky obsáhlému whitepaperu , který byl zveřejněn před zahájením presale a který podrobně popisuje plány na vybudování rozsáhlého ekosystému funkcí kolem herny P2E, který by vedl k obrovskému zapojení hráčů a otřásl by herním prostředím.

Využitím nejrozsáhlejšího souboru herních titulů se projekt staví do pozice, která mu v roce 2023 umožní vybudovat pořádnou dynamiku. K tomu se přidává pozitivní dopad řady dalších doplňkových funkcí, které tvoří výsledek ekosystému.

Jedním z klíčových prvků je přesvědčivý a inovativní mechanismus odměn, který je rozvrstven do celého uživatelského prostředí. Kromě získávání odměn za hraní her v herně P2E mohou uživatelé využívat výhody napříč různými herními styly, například v soutěžních herních žebříčcích a turnajích.

Uživatelé si také mohou od hraní odpočinout, a přesto si vydělat prostřednictvím dalších příspěvků k bohatosti obsahu platformy, a to aktivitami, jako je psaní recenzí her a sdílení alf, aby odměnili uživatele za pomoc při zlepšování platformy, což zase povede k většímu růstu uživatelů bez ohledu na to, zda prostor zažívá kryptoměnovou zimu.

Jak Metacade funguje?

Metacade má řadu různých vzájemně propojených funkcí, a aby bylo možné z platformy vytěžit co nejvíce, používá projekt svůj token MCADE. MCADE umožňuje nejen mechanismy odměn, ale slouží také jako prostředek směny napříč platformou, a tak činnosti jako nákup zboží nebo účast v turnajích usnadňuje token, který má značnou užitečnost.

Užitná hodnota tokenu Metacade byla vytvořena tak, aby byla velmi přívětivá pro investory, včetně podpory mechanismu sázek, proti kterému mohou držitelé tokenu MCADE vsadit své tokeny. To poskytuje budoucím investorům ideální podmínky pro investování, protože zatímco hodnota tokenu se bude časem nevyhnutelně zvyšovat, oni mohou mezitím získat pasivní příjem na oplátku za to, že projekt používá jejich tokeny k zabezpečení sítě.

Tato vysoká úroveň užitečnosti tokenu je jen jedním z důvodů, proč se o projektu mluví jako o projektu schopném vést rally medvědího trhu, vzhledem k tomu, že užitečnost bude pohánět růst ceny prostřednictvím potřebného tokenu, ať už se krypto prostor nachází uprostřed kryptoměnové zimy, nebo ne.

Pozornost přitahuje také klíčová funkce Metagrants, která umožňuje vývojářům her předložit své herní plány komunitě Metacade k posouzení. Držitelé MCADE budou moci pravidelně využívat své tokeny k tomu, aby se vyjádřili, kam by měly být alokovány finanční prostředky z pokladny, což nejen zlepší kvalitu herního katalogu, ale zajistí i udržení uživatelů díky vysoké míře zapojení.

Je Metacade dobrou investicí?

Projekt pochopil potřebu dlouhodobé soběstačnosti a v důsledku toho již nastínil řadu různých zdrojů příjmů, které pomohou v průběhu času pohánět projekt kupředu. To je pro investory přesvědčivé, protože to znamená, že existuje jasný plán, jak přinášet příjmy na podporu růstu platformy prostřednictvím reinvestic.

Samotný MCADE jasně vykazuje vysokou míru užitečnosti, takže lze očekávat, že cena poroste v souladu s přijetím platformy. Vzhledem k tomu, že mnoho funkcí projektu je navrženo tak, aby vytvářely kruhy zapojení, není překvapením, že MCADE byl tak dobře přijat a má dostatečný potenciál k tomu, aby sám o sobě vyvolal rally medvědího trhu.