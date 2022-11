Může se Metacade připojit k Decentralandu jako jedné z nejpopulárnějších her Metaverse roku 2023?

Hry jsou jedním z hlavních odvětví, která budou s nástupem metaverse do hlavního proudu výrazně narušena. Populární metaverzální hry jako Decentraland a The Sandbox si již získaly věrnou fanouškovskou základnu a statisíce dolarů za herní transakce. Nový účastník, společnost Metacade, však předpokládá podobný úspěch, protože metaverse hry raketově stoupají do stratosféry.

V tomto článku se podíváme na to, co dělá Decentraland jednou z nejpopulárnějších metaverse her a proč by se do řad mohl brzy přidat Metacade.

Co je Decentraland?

Decentraland je 3D virtuální svět, který je založen na blockchainu Ethereum. Ve světě se pozemky LAND prodávají jako NFT na Decentraland Marketplace, které hráči používají k budování čehokoli, co se jim líbí: her, kasín, hotelů, zasedacích místností a dalších. Hráči používají přizpůsobitelné avatary k interakci s ostatními a světem kolem nich.

Co dělá Decentraland tak jedinečným, je aspekt decentralizace jeho platformy. Žádná jednotlivá entita nevlastní ani nespravuje Decentraland, což znamená, že komunita hraje ústřední roli při rozhodování o všech aspektech jejího virtuálního světa.

Proč je Decentraland jednou z nejoblíbenějších her Metaverse?

Prakticky neomezená kreativita

V Decentralandu je Builder . Builder umožňuje komukoli vyjádřit svou kreativitu a vytvářet scény na svém pozemku pomocí předem definovaných objektů, dokonce i importovat zvuky a textury, aby skutečně rozvinul svou vizi. Ty se nacházejí v balíčcích aktiv, které uživatelům poskytují šablony pro vytvoření prakticky libovolného zážitku. Hráči mohou také stavět předměty od nuly a prodávat je na Marketplace za účelem zisku.

Uživatelé těží z jejich výtvorů

Část decentralizačního aspektu Decentraland znamená, že hráči vlastní a těží z jejich výtvorů. Podobná, populární metaverse hra, Meta’s Horizon Worlds , silně propaguje obsah vytvářený uživateli, ale svým tvůrcům neposkytuje téměř žádné výhody k vidění.

Místo přebírání hodnoty od tvůrců a nic nevracení, Decentraland umožňuje hráčům skutečně vlastnit a zpeněžit své výtvory a přímo je odměňovat za čas a úsilí, které věnují komunitě.

Metaverse ekonomiky

Výše popsané vlastnické aspekty vedly k plně fungující ekonomice uvnitř Decentralandu. Uživatelé mohou platit za virtuální zboží a služby, kupovat LAND, na kterém mohou stavět, a získávat jedinečná nositelná zařízení s tokenem Decentraland, MANA. To vedlo k tomu, že se Decentraland stal jednou z nejpopulárnějších metaverse her, která je plná stovek, ne-li tisíců zážitků vytvořených a vlastněných hráči.

Co je Metacade?

Metacade je virtuální komunitní centrum postavené pro budoucnost metaverse hraní. Je to místo, kam nadšenci Web3 chodí, aby se ponořili do kultury GameFi a metaverse, s prostorem pro chatování v reálném čase, objevování nejoblíbenějších metaverse her a učení se, jak vydělávat více z Play2Earn.

Stejně jako Decentraland, i Metacade plánuje úplnou decentralizaci. Aby toho bylo dosaženo, Metacade vrací hodnotu přímo do rukou hráčů díky inovativnímu systému odměn, místnímu vývoji her a komunitně vytvořené virtuální arkádě.

Jak by se mohla Metacade stát jednou z nejoblíbenějších herních platforem Metaverse?

Komunita na prvním místě

Metacade se buduje s komunitou jako její nejvyšší prioritou. Decentralizovaná povaha Web3 znamená, že centralizovaná komunitní centra jsou stále vzácnější, což zvyšuje bariéry vstupu, protože noví hráči se snaží držet krok s herní revolucí. Metacade dává vše, co byste mohli chtít vědět o GameFi, do jednoho prostoru s komplexním systémem recenzí, žebříčků a vytvářením obsahu, díky kterému je metaverse hraní přístupné všem.

Zvyšte svůj herní příjem

Aby společnost Metacade motivovala komunitu ke sdílení svých myšlenek a osvědčených postupů, plánuje platit uživatelům svým nativním tokenem MCADE pokaždé, když napíší recenzi nebo zveřejní některé z nejžhavějších herních verzí alfa. Metacade ale navíc hodlá vybudovat testovací prostředí, kde vývojáři platí za zpětnou vazbu komunity. Poplatky, které platí vývojáři, jdou přímo do kapes beta testerů a státní pokladny, spíše než manažera studia.

Financování největších titulů Play2Earn

V roce 2023 Metacade plánuje dát svůj první Metagrant. Aby mohli vývojáři získat Metagrant, musí své nápady předložit komunitě Metacade. Uživatelé odevzdali své hlasy, aby viděli, jak jejich oblíbený nápad získá finanční prostředky a podporu. Nakonec Metacade plánuje zaplnit svou virtuální arkádu desítkami titulů postavených vedle sebe a schválených komunitou.

Měli byste si koupit Decentraland nebo Metacade?

Není pochyb o tom, že Decentraland je jednou z nejoblíbenějších metaverse her s fantastickým dlouhodobým potenciálem. Pokud se však chcete dostat do hry hned od začátku, pak bohužel Decentraland již odplul.

Rychlý růst metaverse hraní však představuje významnou příležitost pro Metacade. Jak roste ze své počáteční fáze, existuje značný prostor pro platformu Metacade a token MCADE, aby se rozloučily. Pokud jste jedním z prvních investorů do vizionářské filozofie Metacade, mohlo by to v příštích několika letech vést k mimořádným ziskům. Pokud hledáte projekt s největším potenciálem, využijte Metacade.

