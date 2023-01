Může se Metacade vyhnout velkému krachu kryptoměn?

Kolaps FTX přilil olej do ohně velkého propadu kryptoměn v roce 2022. Kryptoměny jsou třídou aktiv s vysokým rizikem a vysokým výnosem a fiasko FTX poukázalo na inherentní slabiny, z nichž se může odvětví poučit.

Navzdory kolapsu FTX, Web3 nadále roste. Zcela nové projekty, jako je Metacade (MCADE), odrážejí úroveň inovací, které lze v tomto prostoru nalézt. Přečtěte si, proč by MCADE mohl být nejlepší investicí letošního roku.

Velký krach kryptoměn: Rok 2022 byl rokem, na který se zapomíná

Po velkém krachu kryptoměn v roce 2022 se investoři začínají ptát, kde by mohlo být dno medvědího trhu. Bitcoin (BTC) již ztratil více než 75 % své hodnoty, zatímco mnoho altcoinů, včetně Axie Infinity (AXS), Shiba Inu (SHIB) a Avalanche (AVAX), utrpělo od vytvoření svého historického maxima v roce 2021 90% snížení ceny.

Krach kryptoměn měl katastrofální dopady na některé významné hráče na trhu, přičemž FTX – v té době druhá největší centralizovaná burza (CEX) – oznámila bankrot v důsledku poklesu cen a po krachu v listopadu 2022 způsobila ještě větší propad celého trhu.

Kapitulace FTX byla z nemalé části způsobena špatným řízením financí ze strany Sama Bankmana-Frieda (SBF) a zpronevěrou prostředků uživatelů prostřednictvím společnosti Alameda Research, což byl hedgeový fond pod kontrolou SBF.

Poté, co se počátkem listopadu ukázala platební neschopnost FTX a společnosti Alameda, FTX zastavila zákaznické výběry. Veškerá kryptoměna držená na platformě byla ztracena a v současné době není jasné, zda uživatelé svá digitální aktiva ještě někdy uvidí. Byla to jasná připomínka rizik spojených s centralizací, zejména v odvětví, kde jsou regulační pokyny nejasné.

Krach kryptoměn si vyžádal několik velkých obětí, přičemž většinu z nich tvořily depozitní platformy pod centralizovaným vedením. FTX, Celsius Network , Three Arrows Capital , Voyager a do jisté míry i Terra Ecosystem připomínají, že self-custody je pro investory zdaleka nejbezpečnější způsob, jak držet digitální aktiva během krachu kryptoměn.

Medvědí trhy netrvají věčně a Metacade může být právě teď nejlepší koupí

Navzdory krachu kryptoměn a probíhajícímu medvědímu trhu stále existuje mnoho milionů investorů po celém světě, kteří chtějí nakupovat, dokud jsou ceny nízké. Jednou z nejlepších koupí je právě teď Metacade – jde o zcela nový projekt, začíná se kolem něj vytvářet hype a může se zcela vyhnout krachu na kryptotrhu.

Metacade nedávno oznámil zahájení presale svých tokenů, přičemž během prvních několika týdnů se již prodalo 140 000 000 MCADE. Investoři do beta fáze napumpovali 1,7 milionu $, přičemž se této nové GameFi platformě předpovídají velké zisky.

Co je Metacade?

Metacade je první komunitou řízená herna a největší blockchainový projekt svého druhu. Na platformě bude k dispozici mnoho různých arkádových her typu Play2Earn ( P2E ), od klasických titulů až po nové hry, které byly vyvinuty speciálně pro metaverzální hernu.

Metacade, která si klade za cíl stát se sociálním centrem pro uživatele Web3, již nyní přitahuje značné množství příznivců. Uživatelé mohou přímo na platformě objevovat nejnovější trendy, učit se tipy a triky pro různé blockchainové hry a získat spoustu příležitostí k výdělku.

Jak MCADE funguje?

Token MCADE bude sloužit ke vstupu do herny, kde mohou hráči postupovat po nekonečných úrovních v řadě P2E her. Metacade bude také pořádat turnaje, kde se hráči mohou utkat o hlavní ceny vyplácené v tokenech MCADE.

Metacade také zavádí mechaniku Create2Earn, která bude odměňovat komunitu za sdílení informací a vytváření obsahu na platformě. Obsah může zahrnovat alfy, recenze her, postřehy a interakci s ostatními uživateli – to vše bude generovat odměny v podobě tokenů pro tvůrce obsahu.

Funkce Work2Earn je další metodou, jak si v Metacade vydělat na kryptoměnách. Uživatelé mají přístup k placeným pracovním příležitostem, od krátkodobé práce až po pozice na plný úvazek ve společnostech Web3. Všechny role budou placeny v kryptoměnách, protože cílem Metacade je podpořit uživatele, kteří chtějí nastartovat kariéru v blockchainu.

Metacade (doslova) mění pravidla hry

Metacade je vytvořen hráči pro hráče. Jedním z cílů týmu je podpořit budoucnost samotného blockchainového hraní, přičemž program Metagrants je prostředkem k podpoře vývojářů při jejich inovacích v této oblasti.

Komunita bude hlasováním rozhodovat o tom, které nové hry by si nejraději zahrála. Vítězné hry získají financování v rané fázi a budou spuštěny v Metacade, což může pomoci uvést do světa Web3 zcela nové hry a nasměrovat herní průmysl k decentralizaci.

Může MCADE v roce 2023 dosáhnout 5 $?

Metacade se začíná rozjíždět už teď, navzdory kapitulaci FTX a krachu kryptoměn v roce 2022. Projekt se rychle vyprodal ve své beta fázi a token MCADE bude brzy spuštěn na decentralizovaných burzách ( DEX ), což by mohlo dále zvýšit jeho dosah.

Odborníci předpovídají explozivní cenovou akci poté, co se trh vzpamatuje z krachu kryptoměn. Do roku 2025 by hodnota MCADE mohla dosáhnout 5 $, což je 250násobný nárůst od konce presale.

Vyplatí se MCADE koupit?

Presale MCADE je vynikající investiční příležitostí. Token odstartoval za pouhých 0,008 $ a jeho cena během presale postupně roste až na 0,02 $. Kapitulace FTX neměla na poptávku po MCADE během beta fáze žádný vliv a očekává se, že token bude vyprodán během každého dalšího kola financování.

Aby investoři získali za MCADE co nejlepší cenu, musí být rychlí. Presale probíhá podle toho, kdo dřív přijde, a cena se bude zvyšovat, až se každé kolo vyprodá. Metacade vypadá jako jeden z mála projektů, který se může vyhnout medvědímu trhu, což z něj činí hodnotný přírůstek do každého portfolia.