Prezident Salvadoru, Nayib Bukele, ve středu vyjádřil zklamání nad americkou vládou kvůli tomu, co nazval strachem z práce země ohledně zákona o bitcoinu.

Bukeleho komentáře přišly po zprávách, že americký senát má hlasovat o návrhu zákona o adopci bitcoinu v Salvadoru.

Návrh zákona nazvaný „Zákon o odpovědnosti za kryptoměny v Salvadoru (ACES)“ prošel fází výboru a půjde k hlasování před Senátem USA.

„ACES“ byl představen v únoru a je brán jako nárazník proti případným rizikům spojeným s přijetím BTC jako zákonného platidla v Salvadoru.

„Ani v mých nejdivočejších snech by mě nikdy nenapadlo, že se americká vláda bude bát toho, co tady děláme,“ řekl Bukele v komentáři.

Podle legislativy se američtí zákonodárci „obávají“, že by salvadorský zákon o bitcoinu mohl představovat riziko pro americký finanční systém. Předkladatelé návrhu zákona ho údajně prosazují jako součást regulačního rámce, který má pomoci zmírnit potenciální rizika, včetně zločineckých organizací a dokonce posílení postavení Číny.

Pokud bude zákon schválen, očekává se, že ministerstvo financí bude hledat způsoby, jak tomu zabránit.

Never in my wildest dreams would I have thought that the US Government would be afraid of what we are doing here. pic.twitter.com/QgJPa70mn0

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2022