Nejlepší 3 coiny k nákupu po masakru metaverza

Coiny metaverza jsou v současnosti pod tlakem. Přestože se širší kryptotrh v poslední době potýká s problémy, zdá se, že tokeny metaverza byly ve skutečnosti silně zasaženy. To ale nabízí investorům nové příležitosti k nákupu levných aktiv. Stojí ten pokles za to?

Většina coinů metaverza je o více než 90 % níže oproti nedávným vrcholům.

Tyto coiny však mají stále velký potenciál.

Nedávné poklesy by mohly být perfektní pro krátkodobé i dlouhodobé hraní.

Pro lovce poklesů zapálené do metaverza jsme vytvořili seznam tří coinů, které by měly stát za to.

Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) je virtuální platforma, která lidem umožňuje budovat digitální komunity. Můžete zde vlastnit virtuální nemovitosti a komunikovat s ostatními uživateli. MANA, nativní token pro platformu Decentraland, měl v roce 2021 obrovský výkon.

Zdroj dat: Tradingview

Ale po vrcholu v únoru nastal od té doby volný pád. Podle současných odhadů je MANA nyní téměř o 60 % níže oproti svým nedávným maximům. To představuje konečný pokles jak pro krátkodobé obchodníky, tak pro dlouhodobé investory. V době psaní článku se MANA prodávala za 2,26 USD s tržní kapitalizací kolem 4,1 miliardy USD.

Victoria VR (VR)

Victoria VR (VR) je metaverzní token s mikro tržní kapitalizací, který také pociťuje tlak. Token je založen na univerzu virtuální reality Victoria VR MMORPG. V době psaní článku měl tržní kapitalizaci asi 100 milionů dolarů. Ve většině případů, kdy coiny s velkou kapitalizací, jako je MANA, rostou, mají coiny s mikro tržní kapitalizací obvykle vyšší zisky. Victoria VR (VR) by mohla dát investorům šanci dosáhnout určitých výnosů.

Stacks (STX)