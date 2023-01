Nejlepší altcoiny pro rok 2023, které vám mohou vydělat jmění

Nejlepší altcoiny často přinášejí investorům obrovské zisky. Chcete-li co nejlépe využít potenciálu výnosů, je vždy nejlepší nakupovat altcoiny v jejich nejranější fázi; existují však i zavedené altcoiny, které v nadcházejících letech vypadají jako skvělé investice.

Zde je 5 nejlepších altcoinů pro rok 2023:

Metacade (MCADE) Litecoin (LTC) The Sandbox (SAND) XRP (XRP) ChainLink (LINK)

1. Metacade (MCADE)

Metacade je první komunitou řízená herna a největší decentralizovaná herna na světě, což z ní dělá nejlepší altcoin pro rok 2023. Platforma nabízí příležitostné i soutěžní hraní a umožňuje hráčům získávat odměny v kryptoměnách ve vybraných arkádových titulech.

Metacade je postavena na blockchainu Ethereum a přináší pokročilou mechaniku Play2Earn (P2E). Hráči mají větší kontrolu nad svým herním zážitkem a budou moci hlasovato nových hrách navržených pro Metacade prostřednictvím programu Metagrants. Program Metagrants, který bude odměňovat herní vývojáře, kteří komunitě Metacade předloží nejoblíbenější herní nápady, má první grant udělit v druhé polovině roku 2023.

Metacade nabízí některé další výhody pro uživatele a různé způsoby, jak na platformě vydělávat krypto-příjmy. Funkce Work2Earn pomůže komunitě Metacade nastartovat kariéru ve Web3, protože zde hráči mohou získat přístup k pracovním příležitostem u partnerů Metacade formou krátkodobých brigád a pozic na volné noze.

Hráči mají také přístup k novým hrám ještě před jejich oficiálním uvedením na trh, a to prostřednictvím beta testovacích rolí platformy. Komunita může při hraní nových her poskytovat vývojářům zpětnou vazbu a snažit se odhalit případné chyby, které je třeba před uvedením na trh opravit.

Funkce Create2Earn u Metacade bude členy komunity odměňovat za poskytování užitečných příspěvků ostatním členům. Odměny získáte za zveřejňování recenzí her, sdílení GameFi alpha a interakci s ostatními uživateli, protože Metacade si klade za cíl stát se postupem času centrálním střediskem pro hráče blockchainových her.

Proč si koupit MCADE?

Token MCADE nedávno zahájil presale akci, která zatím zaznamenala velký úspěch. Během beta fáze se prodalo 140 000 000 tokenů, které vynesly finanční prostředky v hodnotě 1,12 milionu $ na vybudování platformy Metacade.

Metacade by se časem mohla stát jednou z nejrozšířenějších platforem GameFi, přičemž dlouhodobá predikce ceny je přes 1 $, což je 50násobný nárůst oproti konci presale. Včasní investoři by na ní mohli pořádně vydělat, a proto je to nejlepší altcoin číslo jedna pro rok 2023 a další roky.

2. Litecoin (LTC)

Druhým nejlepším altcoinem pro rok 2023 je Litecoin – kryptoměna, která vznikla jako odnož Bitcoinu. Často je označována za stříbro zlatého Bitcoinu, protože poskytuje většinu stejných funkcí, ale s lepší úrovní škálovatelnosti.

Litecoin dokáže vytvořit blok za 3,5 minuty – výrazně rychleji, než je 10 minut u Bitcoinu. Projekt sám sebe označuje za druhou nejpopulárnější čistou kryptoměnu, protože jeho hlavní funkcí je posílání peněz přes internet pomocí bezpečného, transparentního a důvěryhodného blockchainu.

Na rozdíl od jiných blockchainů, Litecoin nepodporuje vývoj decentralizovaných aplikací (dApps). Místo toho se token LTC zaměřuje výhradně na to, aby byl prostředkem směny pro jednotlivce a obchodníky po celém světě.

Více než 2 000 obchodů a dalších prodejců přijímá LTC k platbám, protože od svého vzniku v roce 2011 představuje spolehlivou metodu zpracování peer-to-peer transakcí. Litecoin je jednou z původních kryptoměn, která vznikla pouhé 2 roky po vytěžení prvního bloku Bitcoinu.

Proč si koupit LTC?

Za projektem stojí tým zkušených vývojářů s dlouholetou zkušeností, jehož zakladatelem je Charlie Lee. Tým pokračuje v budování ekosystému Litecoin s cílem vytvořit z LTC alternativní platební metodu k BTC, která je vhodnější pro každodenní používání.

Na začátku roku 2022 byl v síti Litecoin spuštěn rozšiřující blok Mimblewimble (MWEB) , který byl označován za největší upgrade blockchainu od jeho prvního spuštění. Upgrade zlepšuje škálovatelnost Litecoinu a může pomoci LTC stát se kryptoměnou podobnou hotovosti.

Cena LTC v současné době činí 62,59 $. Její historické maximum přesahuje 400 $ a má potenciál časem překonat hodnotu 1000 $. Na současné cenové úrovni je LTC jedním z nejlepších altcoinů pro rok 2023, protože je velkým příslibem pro budoucnost decentralizovaných financí (DeFi).

3. The Sandbox (SAND)

Sandbox je třetím nejlepším altcoinem pro rok 2023. Jedná se o herní metaverzum s otevřeným světem, který uživatelům umožňuje vytvářet vlastní herní zážitky. Hráči mohou nakupovat, prodávat a vytvářet digitální aktiva, která lze následně zpeněžit v herním světě The Sandbox.

Základem projektu je obsah vytvářený uživateli ( UGC ). Díky tomu, že uživatelé mohou v The Sandbox vytvářet vlastní hry, se rozsah a měřítko virtuální krajiny neustále vyvíjí. Uživatelé mohou tuto krajinu prozkoumávat a účastnit se nejrůznějších zábav a také získávat kryptoměnové tokeny ve hrách P2E, které vytvořili jiní uživatelé.

Sandbox poskytuje sadu nástrojů, která uživatelům umožňuje vytvářet hry s přizpůsobitelnými pravidly. Díky tomu se může stát vývojářem her kdokoli, i když nemá téměř žádné zkušenosti s programováním, což může časem přispět ke zvýšení celkové úrovně inovací v GameFi.

Všechny hry mohou být raženy jako NFT a prodávány na tržišti platformy pomocí tokenů SAND. SAND lze použít i k nákupu dalších herních aktiv, jako jsou vylepšení postav a další unikátní předměty. Úroveň přizpůsobitelnosti, kterou mohou hráči při hraní The Sandbox získat, je hlavním důvodem jeho popularity.

Proč si koupit SAND?

The Sandbox je jednou z nejrozšířenějších blockchainových her, přičemž token SAND je pravidelně podle tržní kapitalizace nejlepším metaverzním projektem. Hratelnost je přirovnávána k Minecraftu, který je nejkupovanější PC hrou všech dob.

Obliba UGC jako herního prvku se odráží v prvních úspěších hry The Sandbox. Postupem času se očekává, že projekt bude dále růst, protože širší odvětví GameFi se stane populárnějším mezi běžnými uživateli.

SAND má v současné době hodnotu 0,403797 $, což je pokles z historického maxima 7,50 $. Token má potenciál časem výrazně zvýšit svou hodnotu, což z něj činí jeden z nejlepších altcoinů pro rok 2023.

4. XRP (XRP)

Čtvrtým nejlepším altcoinem pro rok 2023 je XRP – decentralizovaná kryptoměna, která může poskytovat okamžitou likviditu pro mezinárodní vypořádání. Společnost Ripple, mateřská společnost kryptoměny XRP, navázala významná partnerství s finančními institucemi s cílem vyvinout řešení pro globální transakce, která různými způsoby využívají digitální aktiva.

Samotný token XRP může usnadnit téměř okamžité globální transakce s téměř nulovými náklady pro odesílatele. To představuje zásadní zlepšení oproti tradičnímu finančnictví, kterému potvrzení přeshraničních plateb obvykle trvá několik dní a za zpracování velkých transakcí si účtuje příplatek.

Z tohoto důvodu mohou XRP a další digitální aktiva rozumně zvýšit úroveň efektivity tradičních finančních operací. Právě tuto užitečnost slibuje společnost Ripple, což je základem jejího partnerství s významnými institucemi, jako jsou JP Morgan, Santander a Bank of England .

Proč si koupit XRP?

XRP je předmětem dlouhodobého soudního sporu s americkou Komisí pro cenné papíry (SEC). Proces proti XRP si klade za cíl prokázat, že token je cenným papírem, a nikoli kryptoměnou; všeobecně se však očekává, že XRP případ vyhraje a získá regulační schválení jako kryptoměna.

Cena XRP byla během býčího trhu v roce 2021 pravděpodobně brzděna kvůli probíhajícímu soudnímu sporu se SEC. XRP se dodnes drží v první desítce kryptoměn a během medvědího trhu dosáhla tržní kapitalizace téměř 20 miliard $.

Očekává se, že spor se SEC skončí v roce 2023 a XRP se v očích amerických státních zástupců stane legitimní kryptoměnou. Po tomto okamžiku by hodnota XRP mohla prudce vzrůst, což z něj činí jeden z nejlepších altcoinů pro rok 2023.

5. ChainLink (LINK)

ChainLink je pátým nejlepším altcoinem pro rok 2023. Jedná se o multichainové orákulum, které zaznamenává data z více různých blockchainů, což umožňuje bezpečnou interoperabilitu mezi různými sítěmi a pomáhá dApps sdílet a používat data z různých zdrojů mimo řetězec.

Protokol umožňuje čtení a nasazení inteligentních kontraktů napříč různými blockchainovými ekosystémy a také ukládání dat z off-chainu do transparentního, automaticky aktualizovaného oráklu, který je postaven on-chain. Orákulum lze použít k okamžitému sdílení dat, která lze využít v různých aplikacích, jako jsou decentralizované burzy (DEX) a další.

Off-chain data zaznamenaná na ChainLink umožňují vývojářům využívat více informací v inteligentních kontraktech a zvyšovat komplexnost dApps. ChainLink je jedním z nejpoužívanějších orákulových řešení, které poskytuje služby mnoha významným kryptografickým platformám včetně Aave a Huobi.

Proč si koupit LINK?

LINK je nativní token pro ekosystém ChainLink. Token představuje podíl na protokolu, protože investoři si ho mohou koupit jako investici, uchování hodnoty nebo slouží k posílání peněz po celém světě na řadě různých blockchainů.

ChainLink také plánuje zavést na token LINK sázky,, což v budoucnu zvýší jeho užitečnost. Služba sázení bude poskytovat pasivní odměny pro ověřovatele za zabezpečení síťové infrastruktury.

LINK má v současné době cenu 5,71 $ a jeho historické maximum přesahuje 50 $. Očekává se, že token získá zpět svá předchozí maxima a v příštích letech přinese významné zisky. Z tohoto důvodu je na současné cenové úrovni jedním z nejlepších altcoinů pro rok 2023.

Metacade: Nejlepší altcoin pro rok 2023

Metacade je bezpochyby nejlepším altcoinem pro rok 2023. Po rychlém prodeji 140 milionů tokenů MCADE během beta kola se očekává, že token MCADE vyprodá každou další fázi presale. V rámci této akce se cena tokenu MCADE zvýší z 0,008 $ na 0,02 $ za token, což dává investorům omezenou dobu na zapojení se za současnou cenu [x] $.

Projekt nabízí unikátní funkce pro uživatele Web3 a řadu různých způsobů výdělku vypláceného v kryptoměnách. Metacade má potenciál stát se jednou z největších platforem GameFi, takže investoři si musí pospíšit a získat nejlepší altcoin pro rok 2023 dříve, než se v presale vyprodá.

