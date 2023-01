Nejlepší ICO k investování v Únor 2023 podle Redditu

Počáteční nabídka mincí (Initial Coin Offering – ICO) je způsob, jakým mohou projekty získat finanční prostředky na svůj rozjezd. Pravidelně se využívají v kryptosvětě, kde umožňují společnostem vytvořit si publicitu a přilákat na svou platformu investice a uživatele. ICO jsou obvykle zveřejňovány spolu s white paperem, který nastiňuje plány platformy, zatímco investoři se mohou těšit na realizaci zisků ze své počáteční investice v průběhu projektu.

Toto jsou nejlepší ICO, které můžete přidat do svého kryptografického portfolia v Únor 2023:

Metacade (MCADE) VisaMetaFi (VISA) Heroes of Mavia (MAVIA) Wombat Exchange (WOM) CryptoCitizen (CCASH) Heroes of Mavia (MAVIA) WeSendIt (WSI) Kryptview (KVT)

1. Metacade

Metacade je nová platforma založená na blockchainu, která si v presale fázi získává velkou popularitu. Toto komunitní herní centrum si klade za cíl stát se virtuálním herním střediskem, které obnovuje vzrušení a komunitu reálných videoheren, a to vše z pohodlí domova hráčů. Platforma nabízí širokou škálu her typu play-to-earn (P2E), které zaujmou jak příležitostné, tak i náruživé hráče, a jejím jádrem bude silná mechanika play-to-earn.

P2E je jen jednou z mnoha možností výdělku, které mají uživatelé komunity k dispozici, aby si vydělali pasivní příjem. Jejich víceúrovňový plán ukazuje, že Metacade má dobrou pozici pro vstup do odvětví GameFi se svou inovativní iniciativou financování Metagrants, která podporuje vývojáře při tvorbě nových her. Kromě toho je cílem nástěnky pracovních nabídek zprostředkovat těm nejlepším tvůrčím talentům z Web3 zajímavé kariérní příležitosti v rámci odvětví.

Proč si koupit MCADE?

Nativní token Metacade, MCADE, nedávno zahájil presale a vyprodal svou beta fázi za něco málo přes tři týdny, přičemž získal 1 milion $. Díky devíti presale kolům, v nichž hodnota MCADE vzroste z ceny beta verze 0,008 $ na 0,02 $ do ukončení presale,, mohou první investoři v nadcházejících týdnech dosáhnout až 2,5násobného zhodnocení.

Díky tomuto prostoru pro zisk během současného medvědího trhu a dlouhodobému růstovému potenciálu průlomové platformy GameFi je Metacade jednou z nejlepších ICO pro investory, kteří chtějí rozšířit své kryptografické portfolio.

2. VisaMetaFi (VISA) – Vynikající nový a snadno použitelný kryptografický platební systém

Platforma VisaMetaFi obsahuje nový decentralizovaný kryptografický platební systém, který lze používat u různých online obchodníků a na blockchainových platformách. Zahrnuje funkce Web3, DeFi, DAO, metaverzum a MetaFi platby, což z ní činí jednu z nejlepších ICO, do kterých lze investovat.

Platforma umožňuje uživatelům převádět stablecoiny kamkoli na světě bez transakčních poplatků a také eliminuje potřebu uživatelů vyměňovat digitální mince nebo převádět krypto na fiat, aby mohli provádět převody. Mezi velká jména, která VisaMetaFi využívají, patří například web pro rezervaci dovolených Booking.com.

Proč si koupit VISA?

VisaMetaFi úspěšně prošla úvodními fázemi projektu, které oslovily desítky tisíc globálních uživatelů, včetně vydání nativní mince VISA.

Díky jednoduchému a přístupnému rámci pro umožnění online a kryptografických plateb po celém světě se zdá, že VISA dlouhodobě upoutá pozornost investorů. V důsledku toho patří VISA k nejlepším ICO, do kterých lze investovat v únoru 2023.

3. Heroes of Mavia (MAVIA) – Atraktivní P2E budovatelská hra s bitvami

Heroes of Mavia je jedním z nejlepších herních ICO založených na blockchainu, které jsou v současné době k dispozici, a to díky svým zajímavým funkcím budování základny a bitvy pro dva hráče. Hráči si vytvářejí vlastní armády, aby se zmocnili nepřátelských základen v rámci ekosystému Heroes of Mavia a získávali tak tokeny Ruby.

Tyto tokeny mohou použít k vylepšování svých základen, vybavení armád a posilování obrany. Hra má několik atraktivních funkcí, včetně tržiště NFT, živého přenosu bitev a správce partnerství, díky němuž mohou uživatelé spolupracovat prostřednictvím aliancí ve vojenském stylu a zároveň získávat pasivní příjem.

Proč si koupit MAVIA?

Nativní token MAVIA již na sociálních sítích přilákal rozsáhlou a věrnou skupinu investorů, kteří se chtějí dostat na palubu této nové a vzrušující herní platformy P2E před spuštěním NFT, které se má uskutečnit v 1. čtvrtletí 2023, a spuštěním free2play ve 2. čtvrtletí.

S podporou velkých kryptografických pušek Binance Labs, crypto.com a Genblock Capital je MAVIA vynikající kryptografickou portfoliovou investicí v únoru 2023.

4. WombatExchange (WOM)

WombatExchange, definovaná ve svém white paperu jako „víceřetězcová výměna stablecoinů“ hostovaná na Binance Chain, je nová kryptoměnová burza, která umožňuje hráčům na trhu vyměňovat stablecoiny a zároveň generovat výnos prostřednictvím sázek na mince a zažívat minimální úroveň skluzu.

Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je WombatExchange vynikajícím vstupním bodem pro obchodníky, kteří s kryptoměnami teprve začínají. Dostupný likviditní pool navíc znamená, že uživatelé nemusí držet více stabilních měn.

Proč si koupit WOM?

Nativní mince měny WombatExchange, WOM, je lákavou ICO, která držitelům poskytne přístup k hlasovacím právům v návrzích na řízení platformy a k likviditě stablecoinů. Burza již zaujala pozornost a investice několika velkých společností, včetně Hailstone Ventures a Shima Capital.

Účet Wombat Exchange na Twitteru se mezitím blíží k číslu 70 000 sledujících a rychle roste, což z něj dělá jednu z nejlepších ICO pro investory, kteří hledají nové možnosti ve světě kryptoměnových burz.

5. CryptoCitizen (CCASH)

CryptoCitizen je další metaverzální hra,, která nabízí možnosti free-to-play a P2E ve světě s doprovodným příběhem. Platforma má obrovský potenciální dosah na publikum, protože se jedná o masivně multiplayerovou role playing online hru (MMORPG) s různorodými herními možnostmi, které zahrnují střílečku, závodní hru a poskytují klasickou bojovou arénu 1v1.

Uživatelé získávají nativní token CCASH za úspěchy ve výzvách a zlepšování svého „Citizen Ranking“, což jim také otevírá možnosti přístupu k NFT.

Proč si koupit CCASH?

CryptoCitizen již vyvolala v herním světě bouři, když se do její alfa testovací fáze předběžně zaregistrovalo více než 200 000 uživatelů. S obrovským ohlasem byla představena na veletrhu Gamescom 2022 a prostřednictvím Polkastarteru, Firestarteru a Seedify již byly plně alokovány tři presale příděly CCASH.

Vzhledem k maximální nabídce 1 miliardy tokenů CCASH a uvolnění pouhých 1,2 % při uvedení CCASH na burzy je díky již vyvolanému rozruchu a nedostatku tokenů na otevřených burzách CCASH jednou z nejlepších ICO pro včasné investory.

6. ByePix (EPIX)

ByePix je platforma založená na Web3, která kombinuje několik zajímavých prvků v jednom snadno použitelném středisku. Mezi lákadla patří DeFi aplikace, NFT, P2E hry a plně funkční ekosystém, který uspokojí všechny potřeby hráčů. Hráči mohou například získávat tokenizované odměny za plnění úkolů ve hře „Gem Hunters“, jednom z prvních P2E titulů platformy.

Mezi další funkce platformy patří virtuální pozemky, které lze za mince EPIX zakoupit, obdělávat a rozvíjet a poté prodat s krásným ziskem. Další výdělečný potenciál plyne z plnění sociálních úkolů prostřednictvím iniciativy Social2Earn platformy a investování do EPIX, které přináší výnosy.

Proč si koupit EPIX?

ByePix vyvolala obrovský rozruch díky významným investicím od významných firem rizikového kapitálu. Jejich konečným cílem je vyzvat giganty sociálních médií, jako jsou Facebook a Instagram. Ačkoli se to může zdát jako vysoký cíl, pro společnost ByePix existuje příležitost zlepšit prostředí sociálních médií v dlouhodobém horizontu tím, že bude uživatelům vyplácet kompenzace za jejich obsah.

Díky tomuto inovativnímu přístupu je EPIX jednou z nejlepších ICO, které stojí za zvážení pro investory hledající vzrušující a potenciálně převratnou krypto příležitost.

7. WeSendIt (WSI)

Nová kryptografická služba WeSendit, která poskytuje decentralizované cloudové úložiště a možnosti sdílení souborů, nedávno oznámila novou verzi WeSendIt 3.0, která uživatelům umožňuje získávat tokenizované odměny při každém odeslání dat.

Tento token BEP-20 pak lze vyměnit za reklamu, škálovatelné datové úložiště a slevy na předplatném, přičemž další odměny jsou k dispozici prostřednictvím doporučení platformy.

Proč si koupit WSI?

Společnost WeSendIt, která byla navržena jako levná alternativa k centralizovanému sdílení souborů a ukládání dat, jež nabízejí technologičtí giganti jako Amazon, Google a Microsoft, vstoupila do světa kryptoměn na základě více než desetiletých zkušeností v tomto odvětví. Za tuto dobu si získala více než tři miliony zákazníků ve 150 zemích. WSI patří mezi nejlepší ICO, které můžete koupit v Únor 2023.

Tokeny WSI již úspěšně prošly neveřejným prodejem v září 2022. Vzhledem k tomu, že poptávka po decentralizovaných datových úložištích bude v nadcházejících letech jen stoupat, je WSI ICO událostí, do které se vyplatí investovat a získat potenciálně obrovské zisky.

8. Kryptview (KVT)

Nová interaktivní platforma „Research-to-Earn“ společnosti Kryptview se věnuje tvorbě a sdílení výzkumu o kryptoměnách, tokenech a platformách. Uživatelé jsou vybízeni k interakci s komunitou prostřednictvím získávání odměn za hodnocení, analýzy a recenze krypto projektů.

Kromě toho mohou uživatelé nabízet „odměny za výzkum“ za aktiva jako lákadlo pro ostatní členy platformy, aby uvedené aktivum zkoumali, poskytovali informace a potenciálně generovali příjem. Nativní mince KVT rozděluje odměny a je základem celého ekosystému.

Proč si koupit KVT?

Projekt, který usiluje o to, aby se stal první platformou svého druhu, která prorazí do kryptografického mainstreamu, podpořilo několik velkých kryptografických sponzorů, včetně společností The Blox a Matters.

V rámci ICO je nabízeno 12,5 % celkové nabídky KVT, což znamená, že včasní investoři mohou sklízet potenciální zisky, až se KVT dostane na burzy. Díky tomu se jedná o jednu z nejlepších ICO, které jsou v současné době k dispozici, a v budoucnu jsou k dispozici potenciální odměny díky inovativní a potenciálně vedoucí nabídce na trhu.

Shrnutí

ICO jsou pro investory vynikajícím způsobem, jak dosáhnout brzkého a vysokého zisku ze svých peněz tím, že podpoří nové zajímavé projekty v rané fázi, dříve než se dostanou na volný trh. Vzhledem k tomu, že mnoho presales nabízí postupné zvyšování hodnoty, je důležité pochopit, kde lze hodnotu nalézt.

Bohatý a víceúrovňový plán platformy Metacade spolu s vynikající nabídkou herních titulů P2E z ní činí nejlepší investiční příležitost ICO v Únor 2023. Vzhledem k rychlému vyprodání beta fáze a více než 1 milionu $, které již byly vybrány, se zdá, že MCADE bude raketově růst až dojde k naplnění plánu vydáním nových funkcí v letech 2023 a 2024.

