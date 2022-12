Nejlepší kryptoměny k nákupu za nízké ceny v prosinci 2022

Krypto investoři hledají nejlepší krypto, které by mohli koupit v prosinci 2022. Vzhledem k tomu, že ceny jsou nyní nízké, je to vynikající investiční příležitost pro každého, kdo dlouhodobě věří v kryptoměnové hnutí. Abychom se tedy prokousali hlukem, v tomto článku se budeme zabývat 5 nejslibnějšími kryptoměnami, které si můžete koupit v prosinci 2022.

#1 Metacade (MCADE) – Masivní blockchainová arkáda

Nejlepší kryptoměnou k nákupu v prosinci 2022 je nativní token Metacade MCADE. Metacade je nastupující platforma GameFi, která v prostoru teprve začíná. Cílem projektu je stát se největší blockchainovou herní arkádou na světě a nabídnout své komunitě rozsáhlé možnosti výdělku prostřednictvím svého nativního tokenu MCADE.

Díky mnoha různým arkádovým hrám na platformě mohou nadšenci GameFi najít spoustu věcí, do kterých se mohou ponořit. Na oplátku Metacade nabízí širokou škálu různých způsobů, jak vydělat MCADE. Hráči mohou například přispět do komunity Metacade s hlubokými znalostmi o blockchainovém hraní a mohou získat odměny za tokeny MCADE za poskytování cenných informací.

Platforma se chce neustále rozšiřovat a postupem času se stane decentralizovanou autonomní organizací ( DAO ). To poskytne tokenu MCADE ještě větší užitečnost a očekává se, že přiláká stále větší počet investorů.

Kromě toho bude Metacade hostit pravidelné turnaje play-to-earn , kde se mohou soutěživí hráči setkat a otestovat své dovednosti online. Ti nejlepší získají kromě práva chlubit se také odměny MCADE.

Tokenomika

Celkem je 2 000 000 000 tokenů MCADE, přičemž 70 % z této částky je uvolněno pro předprodejní akci MCADE. Ceny začínají na 0,008 dolaru za MCADE, což představuje hlavní nákupní příležitost pro každého dlouhodobého investora do kryptoměn, protože cena se má pouze zvyšovat.

Proč koupit MCADE?

Metacade se může stát hlavním jménem ve světě blockchainových her. Tím, že se stal centrem pro hráče, kteří chtějí vydělávat, a poskytuje širokou škálu příležitostí k výdělku, již vyvolal značnou úroveň zájmu komunity.

Metacade je zatím na začátku, takže má díky nízkým cenám omezené nevýhody a díky svému dlouhodobému potenciálu může přinést extrémně vysoké odměny. Vzhledem k tomu, že Metacade má mnohem širší cílovou skupinu než ostatní platformy GameFi, můžete očekávat, že investice do MCADE bude mít dlouhou životnost.

#2 Filecoin (FIL) – Decentralizace cloudového úložiště

Číslo 2 na tomto seznamu nejlepších kryptoměn k nákupu v prosinci 2022 je Filecoin, decentralizovaná úložná síť, která mění cloudové úložiště na algoritmický trh. Protokol Filecoin je reprezentován tokenem FIL, který umožňuje těžařům vydělávat poskytováním úložiště klientům. Stejně jako u Bitcoinů i těžaři Filecoinů soutěží o těžbu bloků pomocí nákladných výpočtů a jsou úměrně odměňováni za množství práce, kterou vložili.

Filecoin klienti platí za ukládání a načítání souborů ze sítě Filecoin. Všechny platby se provádějí pomocí tokenu FIL, což těžaře poškozuje, když je cena nízká, ale odměňuje je, když je cena vysoká. Tyto transakce mezi klienty a těžaři jsou prováděny automaticky a anonymně prostřednictvím chytrých smluv.

Tím, že umožňuje komukoli pronajmout si místo na pevném disku navíc, umožňuje Filecoin každému připojit se k síti a získávat tokeny FIL. Síť je open-source software vyvinutý společností Protocol Labs, inspirovaný dřívější prací na decentralizovaných úložných systémech včetně IPFS a BitTorrent.

Tokenomika

Filecoin má celkovou zásobu 320 265 000. 100 % této zásoby je v oběhu, což znamená, že už nikdy nebudou vytěženy nebo vyraženy žádné další tokeny. Cena je aktuálně 4,48 $, což je pokles z předchozího historického maxima přes 150 $ za token FIL.

Proč koupit FIL?

FIL má deflační zásobu a jedinečný případ použití, který může sloužit jednotlivcům, podnikům a institucím po celém světě. Počítačové úložiště je nedílnou součástí samotného internetu, protože každý vyspělý web využívá databáze k načítání a získávání informací pro frontend.

Decentralizace ukládání dat znamená, že s daty nelze manipulovat. Je chráněna vysokou úrovní zabezpečení a lze ji okamžitě získat pomocí pokročilého blockchain řešení vytvořeného společností Filecoin. S cenami mnohem nižšími, než bylo předchozí historické maximum, se očekává, že FIL dosáhne některých významných zisků, aby znovu získal svá předchozí maxima.

#3 Dogecoin (DOGE) – Přináší užitek do memů

Dogecoin (DOGE) je kryptoměna, která vznikla jako parodie na Bitcoin v roce 2013. Rychle se stala populární díky svému logu inspirovanému memem Doge a maskotem Shiba Inu. Dogecoin se od ostatních kryptoměn liší tím, že nemá žádný pevný limit na celkovou zásobu mincí, které lze razit.

I když byl Dogecoin původně vytvořen jako vtip, od té doby si získal velké množství fanoušků a stal se legitimní kryptoměnou s tržní kapitalizací více než 11 miliard $ k prosinci 2022. Dogecoin je často používán jako spropitné na platformách sociálních médií, jako je Reddit a Twitter a také se používal k platbám za zboží a služby online.

Jedním ze slavných příkladů použití Dogecoinu k platbě za zboží je, když Elon Musk tvrdil, že držitelé DOGE by si mohli brzy koupit vozy Tesla s kryptoměnou. Od té doby je Musk věhlasným zastáncem dogecoinové komunity a často způsobuje vysoké procentuální změny cen při tweetování o DOGE.

Tokenomika

DOGE má celkovou zásobu 132 671 000 000 a aktuální cenu 0,087 $. Je to 9. největší kryptoměna podle tržní kapitalizace. Bez pevného omezení celkové zásoby se celkový počet DOGE v oběhu zvýší o 10 000 žetonů za minutu.

Proč koupit DOGE?

Zatímco Dogecoin má inflační nabídku, je to silná možnost jako platební metoda digitální měny. Všeobecně se věří, že pro ekosystém bude vytvořeno více užitku. Kromě toho se očekává, že stále větší počet obchodníků začne přijímat platby DOGE, protože je to rychlý a levný způsob převodu hodnoty přes blockchain.

Od té doby, co Elon Musk převzal Twitter, mnozí spekulují, že DOGE by mohl být přidán na seznam platebních metod používaných platformou sociálních médií, protože na web integruje více funkcí elektronického obchodování. S větší užitečností přichází více využití a s větším využitím přichází více lidí, kteří si potřebují koupit token DOGE . Postupem času by se jeho hodnota mohla v důsledku toho zvýšit, což je přesně ten důvod, proč tvoří tento seznam nejlepších kryptoměn k nákupu za nízké ceny.

#4 Chainlink (LINK) – Sběr dat mimo řetězec

Chainlink je decentralizovaná síť Oracle, která poskytuje chytré smlouvy s přístupem ke zdrojům dat a rozhraním API mimo řetězec. Chainlink používá řada projektů v ekosystému Ethereum, včetně Synthetix, Aave, MakerDao a mnoha dalších. Byl to jeden z prvních projektů postavených na Ethereu a zůstal jedním z nejaktivnějších a nejvlivnějších během několika posledních let.

Tým Chainlink se skládá ze zkušených vývojářů, kteří přispívají k kritické infrastruktuře Ethereum již od prvních dnů. Síť Chainlink Network byla spuštěna na hlavní síti Ethereum v červnu 2017. Od té doby uzly Chainlink zpracovaly miliony transakčních požadavků pro různé aplikace DeFi.

Chainlink je také nejrozšířenějším řešením Oracle na trhu s integrací napříč hlavními protokoly. Oracle často poskytují velmi užitečnou službu pro blockchain, protože agregují data mimo řetězec pro použití v řetězci. To lze použít v mnoha různých kontextech a široké přijetí Chainlink uznaly velké organizace, jako je Google Cloud, Oracle, Weiss Ratings a mnoho dalších.

Tokenomika

LINK má celkovou zásobu 1 000 000 000 tokenů, přičemž v současné době je v oběhu necelých 50 % z této celkové částky. Po dosažení 50 USD za token na vrcholu býčího trhu v roce 2021 tato cena nyní klesla na 6,52 USD. LINK je 21. největší kryptoměnou podle tržní kapitalizace.

Proč koupit LINK?

Projekt Chainlink hraje důležitou roli v širším krypto ekosystému a je důvěryhodný v tom, že poskytuje řešení Oracle pro mnoho špičkových projektů DeFi. Vzhledem k tomu, že blockchainový ekosystém stále roste, očekává se, že Chainlink bude růst v souladu.

S předchozími historickými maximy téměř 10x vyššími, než je současná cena tokenu, představuje LINK solidní investici na několik příštích let. Bude oporou v ekosystému, protože bude nedílnou součástí hladkého chodu dalších digitálních služeb a za tyto nízké ceny může přinést některé významné zisky. To z něj dělá jednu z nejlepších kryptoměn k nákupu v prosinci 2022.

#5 Chiliz (CHZ) – Spojení sportovních fanoušků

Chiliz je digitální měna, kterou lze použít k nákupu a výměně žetonů fanoušků pro vaše oblíbené sportovní týmy, kluby a sportovce. Platforma Chiliz umožňuje fanouškům spojit se se svými idoly a projevit jim podporu prostřednictvím akcí, nikoli pouze klikáním.

Síť se ukázala jako velmi populární mezi profesionálními fotbalovými týmy s výběrem špičkových evropských klubů tvořících hlavní partnerství s Chiliz. Mezi některá jména patří Juventus, FC Barcelona, AS Řím a Paris Saint-Germain. Fanoušci těchto klubů mohou kupovat a prodávat žetony fanoušků na integrované burze Chiliz.

Tokenomika

Chiliz má celkovou zásobu 8 888 888 888 tokenů, přičemž přibližně 75 % z této celkové částky je v současné době v oběhu. Po vyšplhání na 0,70 $ v roce 2021 je cena aktuálně 0,24 $.

Proč koupit CHZ?

Celkově se CHZ ukázalo jako extrémně odolné vůči protivětru trhu. Token CHZ se během medvědího trhu v roce 2022 držel extrémně dobře, což je obvykle známkou silné budoucí cenové akce. Očekává se, že token dosáhne do roku 2025 více než 5 USD, což by byl 25násobný nárůst oproti současným cenám.

Pro investory, kteří se chtějí dostat do solidního projektu, který má velkou stávající uživatelskou základnu, je Chiliz silnou volbou. Může sloužit sportovním fanouškům z celého světa, což znamená, že jeho celková hodnota by mohla exponenciálně růst s tím, jak se technologie blockchain bude stále více používat, takže je to rozhodně jedna z nejlepších kryptoměn k nákupu, zatímco ceny jsou nízké.

Nejlepší čas na nákup

Medvědí trhy jsou nejlepší dobou k nákupu, protože to je doba, kdy jsou ceny nejnižší. Zatímco některé projekty nemusí přežít zimu, pokud mají slabé základy, projekty, které mají silné případy použití a dostatečnou likviditu, tu budou dlouhodobě.

Tyto tokeny jsou nejlepšími kryptoměnami k nákupu v prosinci 2022. I když některé značně poklesly, každý z nich poskytuje silnou investiční příležitost pro další býčí trh. Určitě by se mohlo vyplatit koupit a držet některé z těchto tokenů.

Očekává se, že ceny časem vzrostou plošně 10-100x. Projekty v rané fázi, jako je Metacade, představují prvotřídní investiční příležitost, protože jsou teprve spuštěny. S tak velkou uživatelskou základnou má MCADE vysoký dlouhodobý potenciál a skutečnou životnost. Takže s cenami na pouhých 0,008 $ za token se očekává, že rychle porostou, tudíž nyní je ten správný čas vstoupit do MCADE.