Nejlepší kryptoměny startující v roce 2023. Odborníci sdílejí 12 nejlepších nových kryptoměn, do kterých můžete investovat

Hledáte nejlepší nové kryptoměny k investování? Nehledejte nic jiného než tento seznam 12 odborných tipů na nejlepší nové kryptoměny, které se zdají být připraveny na explozivní růst v roce 2023. Od hráčů, kteří dělají rozruch v oblasti GameFi, až po vzrušující nové využití technologie umělé inteligence – těchto 12 tokenů má potenciál narušit svá odvětví a nabídnout v letošním roce výrazné zisky.

Jsou to:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Livepeer (LPT) Balancer (BAL) ApeCoin (APE) Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) AngelBlock (THOL) CryptoGPT (GPT) Stepn (GMT) Aptos (APT) Grove Coin (GRV) Proxy Swap (PROXY)

1. Metacade (MCADE) – domovská stránka play-to-earn her na Web3

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade je komunitní centrum, jehož cílem je stát se na Web3 místem číslo jedna pro všechny hry typu play-to-earn (P2E). Jeho vizí je vytvořit zábavný a dynamický virtuální hangout, kde se hráči, kryptoměnoví fanatici a vývojáři setkávají, aby se podíleli na rostoucí GameFi revoluci. Uživatelé mohou číst a sdílet nejnovější alfaverze, komunikovat mezi sebou v reálném čase, a dokonce se přímo podílet na přetváření odvětví GameFi k lepšímu.

Jádrem základních principů společnosti Metacade je maximalizace hodnoty pro uživatele, poskytování všeho, co P2E hráči potřebují k růstu svých příjmů z hraní, a zároveň umožnění růstu a rozkvětu organické komunity. Nejenže bude obsahovat exkluzivní herní turnaje a fantastické dárky s neuvěřitelnými cenami, ale Metacade bude také odměňovat uživatele za jejich příspěvky do platformy.

Za sdílení tipů pro postup ve hře, pomoc ostatním při hledání nejlepších her prostřednictvím recenzí a zveřejňování dalšího hodnotného obsahu odmění Metacade hráče tokenem MCADE za jejich podíl na rozvoji komunity. V roce 2024 navíc Metacade plánuje spustit nástěnku s nabídkami práce a brigád. Členové zde najdou různé pozice, od příležitostných herních testů, které využívají nativní testovací prostředí platformy, až po placené pozice na Web3 a u herních titánů.

Mnoho investorů se těší na systém Metagrants, který řeší reálný problém neefektivního financování herních vývojářů. Předpoklad je jednoduchý: herní vývojáři předloží své návrhy do jedné ze soutěží Metagrants a držitelé MCADE hlasují o tom, které hry by podle nich měly být financovány. Vítěz získá na realizaci svého nápadu finanční prostředky z pokladnice Metacade a hotová hra je přidána do virtuální herny Metacade, kde si ji může zahrát celý svět.

Proč investovat do společnosti Metacade (MCADE)?

Pro každého, kdo chce využít rostoucího trhu GameFi, se Metacade jeví jako ideální krypto projekt. Zatímco P2E hry přicházejí a odcházejí, Metacade je sjednocující silou, která spojuje celé odvětví a poskytuje jednotnou platformu pro každého, kdo chce najít svou silnou stránku v GameFi a zároveň se zapojit do živé komunity.

Kromě toho jsou pro hráče zásadní sociální platformy – stačí se podívat na vzestup Discordu a Twitche. Metacade má stejný potenciál, ale s bonusem v podobě odměn pro hráče a možnosti řídit budoucnost P2E. Brzy po spuštění začne Metacade pracovat na své decentralizované autonomní organizaci (DAO), která dále zvýší hodnotu MCADE pro investory a umožní jim hlasovat o důležitých rozhodnutích souvisejících s rozvojem platformy.

Díky svému obrovskému potenciálu stát se jednou z nejlepších nových kryptoměn v GameFi prostoru se Metacade v presale podařilo získat více než $14.6m.V současné době se nachází v závěrečné fázi presale, což znamená, že už nezbývá mnoho času na získání tokenů MCADE, než se dostanou k širší veřejnosti. Dokonce se objevily zvěsti o tom, že na palubu naskočilo několik krypto velryb, což je, pokud je to pravda, slibným znamením, že je MCADE připraven v roce 2023 prudce stoupat.

2. AltSignals (ASI) – využití špičkové umělé inteligence k poskytování vysoce přesných obchodních signálů

Co je AltSignals (ASI)?

AltSignals je jedním z předních poskytovatelů obchodních signálů na trhu, který od roku 2017 nasbíral více než 50 000 členů skupiny svých bezplatných signálů a 1 400 členů své VIP skupiny. Společnost AltSignals, která poskytuje jedny z nejlepších signálů v oboru, rozeslala více než 1 500 obchodních výzev s průměrnou přesností 64 %. Na své stránce na Trustpilot získala převážně pozitivní zpětnou vazbu, když si vysloužila téměř 500 pozitivních recenzí s průměrným hodnocením 4,9/5.

Například její nedávné výsledky byly jen a jen fenomenální. Signály pro Binance Futures přinesly v únoru výnos 2 163 % s 90% mírou úspěšnosti, zatímco leden byl ještě lepší: zisk 2 480 % s 92% přesností. Tyto vynikající výsledky jsou možné díky týmu zkušených obchodníků AltSignals a algoritmu AltAlgo™. AltAlgo™ je patentovaný indikátor společnosti AltSignals, který kombinuje více než 34 různých filtrů a vytváří výjimečné zisky.

Společnost AltSignals nedávno zahájila presale tokenu ASI, aby podpořila svůj další velký projekt: algoritmus ActualizeAI. ActualizeAI bude využívat nejpokročilejší technologii umělé inteligence, aby průměrná míra úspěšnosti společnosti AltSignals přesáhla 80 %. Plánuje zapojit strojové učení, prediktivní modelování, zpracování přirozeného jazyka, analýzu sentimentu a posilování učení, aby obchodníkům poskytla bezkonkurenční výsledky.

Vlastnictví tokenu ASI znamená, že jeho držitelé budou mít jako první přístup k algoritmu ActualizeAI, ale otevírá se jim také svět příležitostí a poznatků v ekosystému AI platformy. Například schopnosti analýzy sentimentu algoritmu budou využity k identifikaci presales kryptoměn ještě než na sebe strhnou pozornost, což jim umožní zajistit si výhodu oproti konkurenci.

Proč investovat do AltSignals (ASI)?

Stát se investorem do ASI poskytuje nejen exkluzivní přístup k signálům ActualizeAI, ale také členství v klubu AI Members Club. V tomto klubu mohou uživatelé poskytovat zpětnou vazbu, podílet se na vývoji produktu a účastnit se zpětného testování – a za své úsilí získávají ASI. Někteří spekulují, že by se mohlo jednat o skupinu na Discordu určenou pouze pro členy, ale je pravděpodobné, že AltSignals má v plánu vlastní řešení.

Dokonce se plánují obchodní turnaje, kde mohou členové komunity předvést své obchodní dovednosti a soutěžit o největší zisk. To znamená, že mohou nejen profitovat z obchodních signálů AltSignals, ale také se ucházet o hodnotné ceny! Aby pomohl udržet priority AltSignals v souladu s komunitou, bude ASI fungovat také jako token pro správu, který uživatelům umožní hlasovat o změnách provedených v algoritmu a platformě.

Celkově AltSignals vypadá jako jedna z nejžhavějších nových kryptoměn, které se dostávají na trh. Očekává se, že její osvědčené výsledky spolu se solidním plánem posunout obchodní signály na další úroveň přilákají do presale tokenu ASI tisíce investorů. Již se podařilo vybrat 112k $ za pouhých 1 den po spuštění, přičemž mnohé krypto komunity předpovídají, že ASI vyletí do nebes, jakmile se dostane na kryptoměnové burzy.

3. Livepeer (LPT) – řešení velkých bolehlavů provozovatelů video vysílání

Co je Livepeer (LPT)?

Livepeer je decentralizovaný protokol video infrastruktury postavený na blockchainu Ethereum. Jeho cílem je poskytnout vývojářům a firmám nákladově efektivnější a účinnější způsob vytváření a provozování aplikací pro streamování videa.

V současné době je pro poskytovatele streamingu nejnákladnějším aspektem pokrytí a přeformátování videa tak, aby je bylo možné přehrávat na různých zařízeních, což je také známé jako transcoding. Livepeer si klade za cíl narušit tento trh tím, že vysílacím společnostem umožní využívat tisíce uzlů, známých jako orchestrátory, k bezpečnému vytváření videí, aniž by to výrazně zatěžovalo jejich cash flow.

Uživatelé s nadbytečnými počítačovými zdroji mohou jako zástavu stakovat tokeny LPT a získat kryptoaktivum za zpracování procesu transcodingu. Pokud transkodér selže, propadnou mu stakované tokeny LPT jako trest.

Proč investovat do Livepeer (LPT)?

Livepeer řeší závažný problém v odvětví streamování videa: vysoké náklady a komplexní technické požadavky. Využitím síly decentralizace může Livepeer nabídnout cenově dostupnější a přístupnější alternativu pro zpracování a doručování videa, což z něj činí atraktivní možnost a jednu z nejlepších nových kryptoměn pro vysílací společnosti, které chtějí zefektivnit svůj provoz.

Kromě toho má Livepeer spoustu reálné využitelnosti, což poskytuje solidní zázemí pro růst ve srovnání se specializovanějšími krypto projekty. Jeho odměny za staking jako transkodér nebo delegát také nabízejí drobným investorům příležitost generovat roční výnosy až 23 % – což je atraktivní výhoda, která pomáhá přispívat k rostoucímu trhu decentralizovaného streamování.

4. Balancer (BAL) – první samovyvažovací vážené DeFi portfolio na světě

Co je Balancer (BAL)?

Balancer je inovativní decentralizovaná burzovní platforma (DEX) postavená na síti Ethereum. Umožňuje vytvářet přizpůsobitelné pooly až osmi tokenů v různých poměrech, což umožňuje efektivní obchodování a vyvažování kryptoaktiv. Na rozdíl od tradičních burz Balancer nevyžaduje centrální autoritu ani knihu objednávek. Místo toho se spoléhá na automatické tvůrce trhu (AMM), kteří usnadňují obchody a udržují likviditu burzy.

Fondy Balanceru jsou obdobou indexových fondů. Namísto držení sady akcií v určitém poměru mohou uživatelé vytvářet pooly osmi různých digitálních měn. Mohou si například vytvořit pool složený z 50 % z Bitcoinu, 25 % z Etherea, 15 % z Aave a 5 % z ApeCoinu. Pokud by se cena Etherea zdvojnásobila, Balancer by pomocí inteligentních kontraktů pool znovu vyvážil a snížil jeho držbu Etherea. Toto Ethereum je pak zpřístupněno obchodníkům k nákupu.

Proč investovat do Balanceru (BAL)?

Balancer nabízí flexibilnější a přizpůsobitelnější přístup k AMM než jiné DeFi protokoly a umožňuje uživatelům vytvářet fondy s libovolnou kombinací aktiv a vah. Investoři, kteří chtějí generovat dodatečný příjem konzistentním a spolehlivým způsobem, mohou těmto poolům poskytovat likviditu a vydělávat tokeny BAL, kdykoli obchodníci využijí jejich likviditu.

Jako první DeFi aplikace se samovyvažovacím váženým portfoliem má Balancer předpoklady získat velký podíl na trhu, protože se do DeFi projektů zapojuje stále více uživatelů. Balancer si navíc zajistil některá partnerství, která dále posilují jeho pozici předního krypto projektu v DeFi, jako například Aave a Polygon.

5. ApeCoin (APE) – měna metaverza

Co je ApeCoin (APE)?

ApeCoin je relativně nová kryptoměna, kterou vytvořila společnost Yuga Labs po úspěchu své celosvětově známé kolekce NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC). Je to užitkový a řídicí token ekosystému Ape, který držitelům nabízí exkluzivní přístup ke hrám, zboží, událostem a službám.

Je navržen pro použití v různých aplikacích Web3, zejména v Otherside. Otherside je projekt metaverza společnosti Yuga Labs, o kterém společnost tvrdí, že bude jedním z nejpokročilejších metaverz na trhu. Otherside se bude odehrávat na vzdálené planetě a hráči se budou moci ponořit do otevřené krajiny, kde budou moci komunikovat s ostatními, budovat různé zážitky a vlastnit virtuální majetek známý jako Otherdeeds.

Proč investovat do ApeCoin (APE)?

ApeCoin je považován za jednu z nejlepších nových krypto mincí z několika důvodů, v neposlední řadě i díky obrovskému úspěchu předchozích projektů společnosti Yuga. ApeCoin již našel uplatnění jako nativní token Benji Bananas a Dookie Dash, dvou P2E titulů, které mezi kryptoměnovou komunitou zaznamenaly mírný ohlas.

Kromě toho je hra Otherside vyvíjena ve spolupráci se dvěma klíčovými hráči v oblasti Web3 a herního průmyslu, společnostmi Animoca Brands a Improbable , což zvyšuje šance na bezproblémové spuštění. Hra Otherside je již nyní velmi očekávaná, protože prodeje Otherdeeds dosáhly během 24 hodin více než 500 milionů $. Pokud Otherside dostojí svým slibům, pak by APE mohlo brzy vystoupat do nových výšin.

6. Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS) – hostování prvního frakčního stablecoinu na světě

Co je Frax Finance (FRAX)/Frax Shares (FXS)?

Frax Finance byl původně stablecoin, který fungoval na unikátním algoritmickém modelu a k udržení stabilní hodnoty 1 $ využíval kolateralizované i nezajištěné komponenty. Držitelé tokenu Frax Shares (FXS) však nedávno odhlasovali plnou kolateralizaci svého stablecoinu a algoritmický prvek zcela odstranili.

Frax představil světově první index spotřebitelských cen frakčních stablecoinů a kryptotrhu, Frax Price Index (FPI). Jeho vizí je vytvořit vysoce škálovatelné, decentralizované formy měny namísto digitálních aktiv s pevnou zásobou, jako je Bitcoin.

Proč investovat do Frax Finance (FRAX)?

Frax získal v posledních několika letech v oblasti DeFi značnou popularitu a jeho protokol dosáhl v roce 2022 vrcholu v celkové uzamčené hodnotě (TVL) 3,8 miliardy $ ( DeFiLlama ). Frax také navázal partnerství s mnoha populárními krypto projekty, jako jsou Wombat Exchange a OlympusDAO, což svědčí o jeho důvěryhodnosti mezi kryptokomunitou.

A konečně, přístup společnosti Frax k decentralizovanému rozhodování může být pro investory atraktivní. Vlastnictví Frax Shares (FXS) umožňuje držitelům navrhovat změny protokolu a hlasovat o nich, což vedlo k tomu, že Frax zcela upustil od algoritmického ukotvení.

7. AngelBlock (THOL) – transformace fundraisingu založeného na blockchainu

Co je AngelBlock (THOL)?

AngelBlock je non-custodial projekt pro získávání finančních prostředků založený na protokolu, který nabízí přesvědčivé případy využití pro investory i startupy. Současné prostředí pro získávání finančních prostředků z kryptoměn považuje za velmi roztříštěné a neefektivní, přičemž trh s kryptoměnami trápí problémy, jako jsou rug pulls, podvodné projekty a prázdné sliby. AngelBlock chrání prostředky investorů a vrací je, pokud startup nesplní své sliby.

Posláním AngelBlock je vytvořit synergickou komunitu investorů, inovátorů a podporovatelů, kteří se zaměřují výhradně na rozvoj blockchainové technologie. Kapitál je vyplácen startupům, které v průběhu fundraisingu splní své milníky, přičemž investoři hlasují o tom, zda podle nich projekt daný milník úspěšně splnil.

Proč investovat do AngelBlock (THOL)?

AngelBlock se snaží zvýšit důvěru ve světě kryptoměnového fundraisingu. Se záměrem zvýšit transparentnost fundraisingu a propojit startupy s elitním týmem právních, strategických a technických poradců nabízí AngelBlock investorům způsob, jak podpořit vývoj Web3 a zároveň přispět k bezpečnému investičnímu procesu.

Samotný token THOL umožňuje držitelům přístup k široké škále investičních příležitostí do nadějných krypto projektů, protože v protokolu je nutné platit gas poplatky. Tokeny THOL lze také stakovat, což uživatelům umožňuje získávat odměny výměnou za nominaci validátorů startupů, kteří jsou zodpovědní za provádění due diligence u nových kryptoinvestic.

8. CryptoGPT (GPT) – dává uživatelům kontrolu nad jejich daty v budoucnosti umělé inteligence

Co je CryptoGPT (GPT)?

CryptoGPT je jedním z mnoha nových krypto projektů, jejichž cílem je využít rostoucího trendu umělé inteligence, který odstartovalo ChatGPT. Jedná se o unikátní blockchainový projekt, jehož cílem je shromažďovat data pro vývoj AI a umožnit uživatelům vydělávat kryptoměny sdílením jejich anonymizovaných dat.

CryptoGPT má v úmyslu vytvořit celý ekosystém dApps napříč širokou škálou odvětví, jako je fitness, seznamování, hry a vzdělávání, a zároveň nabídnout GPT jako platbu za shromážděná data, kdykoli někdo tyto dApps použije. Platforma je postavena na blockchainové architektuře druhé vrstvy s využitím technologie zkRollup, díky čemuž je škálovatelná a kompatibilní s Ethereum Virtual Machine (EVM).

Proč investovat do CryptoGPT (GPT)?

CryptoGPT se od ostatních projektů založených na blockchainu liší tím, že si klade za cíl masové přijetí konečnými spotřebiteli a nabízí nevyužitou příležitost vstupem na trh prostřednictvím spotřebitelských aplikací. To již přilákalo do jejího ekosystému více než 2 miliony uživatelů a vedlo k uvedení na několik zavedených burz.

Samotný GPT je víceúčelový užitkový token. Zatímco jeho plné využití je stále ve fázi beta testování, CryptoGPT lze stakovat, používat pro události likvidity, jako je zpětný odkup nebo pálení, a slouží jako palivo pro transakce na blockchainu CryptoGPT. Uživatelé mohou dokonce nakupovat NFT Capsule, což zvyšuje jejich schopnost rychleji generovat cash flow. I když je CryptoGPT teprve na začátku, rozhodně se jedná o jednu z nejzajímavějších nových kryptoměn současnosti.

9. Stepn (GMT) – lídr v oblasti move-to-earn

Co je Stepn (GMT)?

Stepn je jedinečná mobilní aplikace poháněná blockchainem Solana, která zábavným a vzrušujícím způsobem kombinuje hry, fitness a kryptoměny. Umožňuje uživatelům získávat odměny v podobě utility tokenu Green Satoshi Token (GST) za chůzi, jogging nebo běh, ať už na ulici nebo v reálných tělocvičnách. Stepn, označovaný za lídra v oblasti move-to-earn, byl vysoce hodnocen jako jedna z nejpozitivnějších nových kryptoměn.

Částka, kterou uživatelé vydělávají, je úměrná vlastnostem jejich NFT tenisek, přičemž některé z nejlépe vydělávajících tenisek vynášejí tisíce dolarů v tokenech SOL a GST. Stepn obsahuje také token nazvaný Green Metaverse Token (GMT), který je tokenem pro správu platformy a lze jej získat až poté, co hráči postoupí přes určitou úroveň. GMT umožňuje uživatelům získávat odměny za staking z projektu a přímo ovlivňovat Stepn prostřednictvím hlasování a navrhování změn.

Proč investovat do Stepn (GMT)?

Stepn nabízí inovativní způsob, jak motivovat lidi ke zdravému životnímu stylu a zároveň získávat odměny v podobě kryptoměn. Je to jeden z mála projektů, jejichž cílem je přinést pozitivní změny do života uživatelů maximálním využitím plného potenciálu kryptoměn. Platforma má také uživatelsky přívětivé rozhraní a peněženku v mobilní aplikaci, což usnadňuje získávání odměn i těm, kteří nejsou zběhlí v kryptoměnách.

Platforma si navíc získala pozornost velkých sportovních značek, jako je ASICS, který do katalogu Stepn přidal vlastní kolekci NFT tenisek. A co je nejdůležitější, na Stepn vsadila významná jména ze světa rizikového kapitálu: MorningStar Ventures, Solana Capital a Sequoia Capital se podílejí na projektu.

10. Aptos (APT) – nový blockchain od bývalých inženýrů z Mety

Co je Aptos (APT)?

Aptos je blockchain 1. vrstvy, který má za cíl zpochybnit dominantní postavení Etherea v oblasti inteligentních kontraktů. Aptos, vyvinutý bývalými inženýry společnosti Meta a založený na neúspěšném projektu Diem, využívá nativní programovací jazyk Move, který vyvinula společnost Meta a který je považován za lepší než ostatní jazyky založené na blockchainu.

Architektura Aptosu je navržena tak, aby nabízela rychlejší a levnější transakce než Ethereum, s potenciální kapacitou až 150 000 transakcí za sekundu (TPS), jakmile bude síť plně vyvinuta. Projekt získal více než 350 milionů $ na financování ještě předtím, než se kryptoměna APT dostala na burzy, a to částečně díky výjimečnému týmu doktorandů, výzkumníků a inženýrů.

Proč investovat do Aptos (APT)?

Vysoká transakční kapacita a schopnost efektivněji zpracovávat inteligentní kontrakty by mohly Aptosu zajistit pozici předního uchazeče v této oblasti. Společnost Google Cloud již oznámila partnerství se společností Aptos jako validátorem, stejně jako to učinila s několika dalšími kryptoaktivy, o nichž se domnívá, že mají potenciál pro zhodnocení.

Kromě toho má Aptos silný tým složený z odborníků v různých oblastech, kteří uspěli v předchozích kryptoprojektech, jako je bývalý šéf marketingu Solany Austin Virts. O důvěře v potenciál projektu svědčí i to, že se mu podařilo přilákat významné prostředky rizikového kapitálu, a proto je v současnosti považován za jednu z nejlepších novinek v oblasti kryptoměn.

11. GroveCoin (GRV) – zelený blockchain s vysokými cíli

Co je GroveCoin (GRV)?

GroveCoin je nový kryptoměnový projekt, jehož cílem je pomoci svým investorům, kterým říká Grovers, dosáhnout zdravější a bohatší budoucnosti tím, že využije decentralizovanou digitální měnu způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. V návaznosti na obavy týkající se dopadu těžby kryptoměn na životní prostředí se dnes GroveCoin snaží stát ekologickou alternativou k mnoha digitálním měnám na kryptotrhu.

GroveCoin je nativní token sítě GroveCoin, proof-of-stake blockchainu, který funguje jako hard fork sítě Ethereum. Usilovně pracuje na vývoji ekosystému zajímavých produktů, včetně peněženky GroveKeeper a decentralizované burzy GroveSwap.

Proč investovat do GroveCoin (GRV)?

Investice do GroveCoinu představuje příležitost podpořit nový, inovativní kryptoměnový projekt, jehož cílem je vytvořit ekologičtější budoucnost pro tento průmysl. Konsensuální algoritmus proof-of-stake GroveCoinu nabízí udržitelnější alternativu k sítím proof-of-work a zároveň se může pochlubit bezpečností Etherea.

Grove se také snaží reinvestovat část všech transakcí do zelených odvětví a podniků, čímž by investorům přinesl další výnosy. Například bude investovat do solární energie a zavede platformu na podporu národů, které by měly největší prospěch ze soběstačných zemědělských metod. Plánuje dokonce investovat do trhu s obnovitelnou energií, díky čemuž by se Grove mohl zapojit do obchodování s uhlíkovými kredity, což by mohlo v blízké budoucnosti GRV ještě více zhodnotit.

12. Proxy Swap (PROXY) – platforma pro výměnu digitálních aktiv zaměřená na ochranu soukromí

Co je Proxy Swap (PROXY)?

Proxy Swap je dApp postavená na síti Ethereum, která uživatelům umožňuje nakupovat a prodávat digitální aktiva s naprostým soukromím. Pomocí technologie, jako je zero-knowledge proofs (zkProofs), umožňuje Proxy Swap provádět transakce bez odhalení adresy MetaMask obchodníka, čímž odstraňuje jakoukoli sledovatelnost transakcí a zvyšuje kontrolu finančních údajů.

Služba Proxy Swap podporuje všechny tokeny uvedené na Uniswapu, takže je neuvěřitelně univerzální. Ať už uživatelé provádějí rozsáhlé finanční transakce pro komerční účely a chtějí zachovat soukromí, nebo se prostě jen obávají o svou anonymitu ve stále propojeném světě, mohou pomocí Proxy Swapu dosáhnout dokonalého soukromí.

Proč investovat do Proxy Swap (PROXY)?

Investice do Proxy Swap je skvělým způsobem, jak podpořit decentralizovanou aplikaci, která upřednostňuje soukromí a bezpečnost uživatelů. Její jedinečné funkce jsou atraktivní zejména pro uživatele, kteří se obávají o soukromí a cenzuru v dnešním digitálním prostředí.

Držení různých úrovní PROXY také přináší řadu výhod v ekosystému Proxy Swap. Vlastnictví více než 100 tisíc tokenů PROXY nabízí investorům neomezené denní swapy a přednostní přístup k novým, žhavým, prémiovým funkcím. Vlastnictví více než 1 milionu tokenů umožní uživatelům jako prvním používat mobilní aplikaci Proxy Swap. Proxy Swap také podporuje staking, který v současné době nabízí výnos přes 60 % APY, což je ideální pro investory, kteří chtějí generovat cash flow a zároveň podpořit projekt.

Jak najdu nejnovější kryptoměny, které jsou připraveny na strmý růst?

Existuje několik způsobů, jak najít nové kryptoměny, které brzy vyletí vzhůru. Jedním z nejoblíbenějších zdrojů pro hledání nových mincí je stránka s novými kryptoměnami Coinmarketcap . Najdete zde seznam nejnovějších mincí, které se dostaly na trh, a základní metriky, jako je tržní kapitalizace a objem obchodů. Podobně je cenným zdrojem informací také seznam nových kryptoměn CoinGecko.

Pokud hledáte ještě novější mince, které se zatím nedostaly na trh, může být vyhledávání presale skvělou volbou. Tyto projekty lze často najít na stránkách agregátorů Initial Coin Offering (ICO) nebo Initial Exchange Offering (IEO), které lze najít vyhledáním „seznam ICO“ nebo „seznam IEO“.

V neposlední řadě nepodceňujte sílu sociálních médií. Připojení ke skupinám na Discordu a Telegramu, sledování vlivných obchodníků na Twitteru a sledování dalších platforem sociálních médií vám může zajistit včasný přístup k informacím o nejnovějších kryptoměnách dříve, než se dostanou do hlavního proudu.

Jaké jsou výhody a nevýhody investování do nových kryptoměn?

Investování do nových kryptoměnových projektů může být vzrušující příležitostí k dosažení významných zisků, ale tento přístup má svá pro a proti. Jednou z hlavních výhod je potenciál generovat velké výnosy, jakmile se mince stane populárnější. Tokeny s inovativními případy užití, které řeší reálný problém, mohou přilákat velkou uživatelskou základnu. Pokud se projekt stane široce rozšířeným, mohou první investoři získat desetinásobný, padesátinásobný nebo dokonce stonásobný výnos.

Nové kryptoměny mají navíc často jedny z nejlepších komunit plných investorů, kteří jsou do projektu zapálení. To může investorům pomoci setkat se s podobně smýšlejícími nadšenci, pomoci jim dozvědět se více o vnitřním fungování nové kryptoměny a potenciálně ovlivnit její vývoj.

Existuje však také riziko, že projekt nebude úspěšný. Vzhledem k tomu, že každý týden vzniká mnoho nových kryptoměn, může se stát, že investoři nakonec vloží své peníze do projektu, který byl od počátku odsouzen k neúspěchu. Tomu lze čelit tím, že před investicí provedete vlastní due diligence a projekt důkladně prozkoumáte.

Nové krypto projekty mají také tendenci být volatilnější a kolísají mnohem více než zavedenější altcoiny. Tato volatilita může ztěžovat předvídání toho, jak si projekt povede v dlouhodobém horizontu, a může způsobit psychické potíže, pokud investor čelí velkým, nepředvídaným ztrátám.

Jaká je nejlepší nová kryptoměna, do které lze nyní investovat?

Hledání nejlepších nových kryptoměn k investování může být náročné, ale nyní máte solidní přehled o tom, co odborníci považují za nejlepší projekty. Některé tokeny řeší konkrétní problém v odvětví, jako například Livepeer a AngelBlock, zatímco jiné, jako ApeCoin a CryptoGPT, doufají, že využijí rychlého vzestupu metaverza a technologie umělé inteligence. Při širším pohledu se však objevují dva jasní vítězové: Metacade a Altsignals.

Společnost Metacade má značný potenciál stát se pojmem mezi hráči P2E. Již nyní si získala značné množství příznivců díky svým vynikajícím presale výsledkům a základním vlastnostem. Mnozí si myslí, že Metacade by se díky svému systému Metagrants mohla stát jednou z nejvlivnějších sil v odvětví GameFi.

Společnost AltSignals se mezitím chystá vzít útokem svět obchodování. Již se osvědčila jako jeden z nejlepších hráčů v oblasti obchodních signálů, přičemž její vlastní systém AltAlgo si oblíbili obchodníci po celém světě. Algoritmus ActualizeAI společnosti AltSignals a bezkonkurenční výhody tokenu ASI pravděpodobně dostanou AltSignals do portfolia mnoha kryptoinvestorů. Vzhledem k tomu, že se jeho presale teprve rozbíhá, mohli by první investoři v blízké budoucnosti zaznamenat masivní zisky z ASI.

Související nejčastější krypto dotazy

Jsou nové kryptoměny dobrou investicí?

Nové kryptoměny mohou být dobrou investicí, pokud mají solidní tým, inovativní technologii a jasný případ použití. Je důležité provést důkladný průzkum, abyste zjistili, zda má nová kryptoměna potenciál budoucích zisků.

Jak vznikají nové kryptoměny?

Nové kryptoměny mohou vzniknout procesem zvaným tokenizace, kdy se na stávající blockchainové síti vytvoří nový token, nebo spuštěním zcela nové blockchainové sítě.

Které kryptoměny v roce 2023 vyletí vzhůru?

Je nemožné předpovědět, které kryptoměny budou v roce 2023 strmě růst, ale všechny nové kryptoměny na tomto seznamu mají silný potenciál, zejména Metacade a AltSignals.

Co je kótování kryptoměn?

Kótování kryptoměny je proces přidání kryptoměny na burzu digitálních aktiv, což uživatelům umožňuje nakupovat, prodávat a obchodovat s tokenem na platformě burzy. Kótování mincí může zvýšit viditelnost a likviditu tokenu.

Jaké případy použití mám hledat při investování do nových tokenů?

Hledejte projekty, které řeší skutečné problémy. Tokeny, které řeší neefektivitu nebo bolestivé body, mohou mít značný potenciál pro přijetí, protože mají větší užitek než čistě spekulativní tokeny.

Na příkladu z realitního sektoru můžete hledat hypoteční platformu, která využívá technologii blockchain k zefektivnění procesu poskytování úvěrů. Nebo takovou, která řeší bolestivé místo na trhu údržby nemovitostí nebo investování do nemovitostí.

