AAVE prolomilo top 50 největších coinů podle tržní kapitalizace a těsně se dostalo přes 240 USD. Dosáhlo 24hodinového objemu obchodování 2,2 miliardy USD a dnes si připsalo 33 %.

V tomto krátkém článku najdete všechny podrobnosti o AAVE: co to je, zda stojí za to do něj investovat a nejlepší místa, kde si AAVE nyní koupit.

Nejlepší místa k nákupu AAVE nyní

Binance

Binance exponenciálně roste, protože byla založena v roce 2017 a je nyní jedním z, ne-li největší kryptoměna výměny na trhu.

Kupte si AAVE u Binance ještě dnes

eToro

Kupte si AAVE u eToro ještě dnes

Co je AAVE?

AAVE je protokol DeFi, který lidem umožňuje zapůjčovat a vypůjčovat kryptoměny. Dlužníci mohou používat kryptoměny k uzavírání bleskových půjček, zatímco věřitelé mohou získat úrok tím, že jej uloží do speciálních fondů likvidity.

AAVE znamená ve finštině „duch“. Držitelům na platformě poskytuje zvýhodněné poplatky. Používá se také jako governance token.

To zajišťuje, že držitelé AAVE budou mít slovo v budoucím vývoji protokolu.

Mám si dnes koupit AAVE?

Nic nemůže nahradit vlastní průzkum. Jakékoli investiční rozhodnutí, které učiníte, by mělo být založeno na vaší odborné znalosti trhu, vašem přístupu k riziku a vlastnostech a rozložení vašeho portfolia. Zvažte také, jak byste se cítili při ztrátě peněz.

Predikce ceny AAVE

Coin Price Forecast předpovídá, že AAVE vzroste do poloviny roku na 256 USD a uzavře ho na 282 USD. Cena pro polovinu roku 2023 bude 270 USD a na konci roku 281 USD.

V průběhu roku 2024 se předpokládaná hodnota pohybuje kolem 243 USD. V polovině roku 2025 se 1 AAVE bude obchodovat za 274 USD. Ten rok prolomí 300 USD.

AAVE na sociálních sítích