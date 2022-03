Nevýhodný tlak by mohl zatlačit ethereum (ETH) k 1 800 USD

Je nepředstavitelné si právě teď myslet, že by ethereum (ETH) mohlo klesnout pod 2 000 USD. Bude to znamenat, že coin bude přímo uprostřed medvědího trhu. Ale je to ve skutečnosti možné díky několika negativním rizikům. Níže si je podrobně probereme, ale nejprve je zde několik zajímavostí:

Největší riziko přináší možné spuštění Etherea 2.0.

Jakmile se Ethereum 2.0 sloučí s řetězcem Beacon, spustí se tvrdý prodej na více burzách.

To by mohlo v blízké době posunout ETH k 1 800 USD.

Ethereum (ETH) – Proč je sloučení riskantní?

Ethereum už nějakou dobu mluví o posunu směrem ke konsensu proof of stake. Očekává se, že transakce v řetězci budou rychlejší a levnější. Ale sloučení proof of stake se současným mainnetem Etherea bude mít svá rizika.

Ve skutečnosti experti varují, že to spustí velké prodeje na všech burzách, což by mohlo poslat ETH k 1 800 USD. Kromě toho ethereum v posledních dnech vykazovalo velmi malou vzestupnou dynamiku. Coin se nyní obchoduje za přibližně 2 500 USD a snaží se překonat hranici 3 000 USD.

Stále si nejsme jisti, kdy k migraci na Ethereum 2.0 dojde. Nedávné zprávy však naznačují, že závěrečné testování již probíhá. Dobrou zprávou je, že případný pokles se odrazí rychleji než jiné poklesy.

Proč je Ethereum 2.0 dobrá věc?

Ačkoli je sloučení pro vytvoření Etherea 2.0 událostí s velkým dopadem, která zvýší volatilitu ETH, je to ve skutečnosti velmi dobrá věc. Ostatně největší výzvou pro Ethereum byla vždy pomalá rychlost jeho sítě a vysoké poplatky gas.

Posun směrem k Ethereu 2.0 to napraví. Znamenalo by to nyní, že na Ethereum přijde více aplikací a projektů. To bude mít obrovský dopad na řetězec a jeho budoucí růst.