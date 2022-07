NFT hry na pokraji předběhnutí PC her v popularitě

Klíčové info

Přibližně za rok budou NFT hry na pokraji popularity počítačových her

Ve srovnání s běžnými PC hrami je pouze 10 her populárnějších než top edice NFT

2,5 miliardy dolarů získaných blockchainovými hrami v prvním čtvrtletí roku 2022, letos 10 miliard dolarů ve srovnání se 4 miliardami dolarů v roce 2021

Zatímco ceny herních žetonů klesaly vedle širšího trhu, růst uživatelů a investice byly silné

Vzhledem k tomu, že NFT se rozpadají, protože trh pokračuje v režimu plného rizika, rozhodl jsem se ponořit do statistik za sektoru, o kterém se domnívám, že je jedním z nejzajímavějších případů použití této nové technologie.

Jistě, mnoho NFT je předražených a lze je připsat hysterii medvědího trhu, ale vždy jsem měl pocit, že snoubení mezi hraním a NFT je přirozené. Hráči vkládají tolik času do hraní určitých her, stejně jako peněz do herních doplňků, že se zdá, že definování vlastnictví a udržování historického rekordu v řetězci dává smysl.

Co tedy říkají čísla o přijetí NFT her ve srovnání s konvenčním hraním a vykreslují optimističtější obrázek než volně klesající ceny tokenů?

Jednoroční růst

Pokud jde o aktivní uživatele, růst NFT her za poslední rok byl raketový. Zpráva od DappRadar vypočítala růst blockchainových her na 2000 % od 1. čtvrtletí loňského roku.

Také v prvním čtvrtletí tohoto roku bylo vybráno 2,5 miliardy dolarů na blockchainové hry a další projekty metaverse. I když k tomu došlo před ošklivým poklesem v posledních měsících, je to stále slibné vzhledem k tomu, že v celém roce 2021 byly vybrány 4 miliardy dolarů, což je období, kdy byl býčí trh v plném proudu. To dává herním a metaverzním projektům kurz, aby získaly 10 miliard dolarů do roku 2022. Takže i velmi konzervativní 60% snížení financování by je posunulo nad úroveň roku 2021.

Uživatelé her NFT

Financování je nízké, ale také jsou uživatelé. Pohled na níže uvedený graf ukazující 10 nejlepších NFT her potvrzuje, že sektor začíná získávat mainstreamovou přitažlivost a získávat více a více jedinečných uživatelů měsíčně.

Abychom uvedli výše uvedená čísla do kontextu, úhledným aktuálním měřítkem pro hry NFT jsou počítačové hry. Níže uvedený graf ukazuje 10 nejhranějších PC her na platformě Steam. Přestože je obtížnější získat údaje o celkovém počtu uživatelů za měsíc, níže uvedený graf představuje průměrný počet souběžných hráčů za posledních 30 dní (spíše než celkový počet unikátních uživatelů za měsíc podle výše uvedeného grafu).

Za předpokladu, že 5 % aktivních hráčů je v kteroukoli danou chvíli online, níže uvedený graf pak porovnává, jak se hry NFT řadí k nejoblíbenějším počítačovým hrám, přičemž hry NFT jsou modré a běžné počítačové hry oranžové.

To ukazuje, že i když hry NFT teprve předstihují počítačové hry, je velmi blízko k tomu, aby k tomu došlo. Pouze 10 nejlepších počítačových her přitahuje více uživatelů než nejlepší hra NFT, Alien Worlds, a rozpětí je velmi úzké, s Alien Worlds pouze asi 1 000 uživatelů.

Navzdory býčímu růstu čísel jsou tyto hry označovány za módní vlnu kvůli celkovému poklesu na krypto trzích. Kromě toho níže uvedený graf pro dva z největších žetonů – Alien Worlds a Axie Infinity – ukazuje, že volný pád byl po explozivních nájezdech v loňském roce výrazný.

Ale když se podíváme za ceny takových tokenů (z nichž velká část by byla způsobena spekulacemi) a místo toho se zahloubáme do růstu uživatelů a investic do těchto platforem, budoucnost se stále jeví jako jasná.

Je to připomínka, že navzdory medvědímu sentimentu na trzích zde existuje velmi skutečná technologie, která mění a narušuje průmyslová odvětví. Už být na pokraji top 10 PC her je vzhledem k rodící se povaze prostoru docela úspěch.

A jestli jsou tyto tokeny dobrou investicí za současné ceny? No, to je problém na jiný den.

Zdroje

https://dappradar.com/blog/dappradar-x-bga-games-report-q1-2022

https://www.statista.com/statistics/1266486/blockchain-games-user-number/