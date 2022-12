Normální návrat na krypto trhy, ukazují data na řetězci

Během posledních několika měsíců byl kryptotrh do značné míry klidný. Bitcoin se nějakou dobu pohyboval kolem 20 000 USD, když se plahočil, zatímco čekal, až se pohnou širší makro podmínky.

Napsal jsem koncem října, abych byl ohledně této cenové akce opatrný a že bitcoin může být jednu medvědí událost daleko od agresivního klesajícího knotu. Nemyslel jsem na to, že ta událost otřásla kryptoměnami až do morku kostí, protože jedna z blue-chip společností ve vesmíru, FTX, nevysvětlitelně upadla do platební neschopnosti.

To evidentně otřáslo trhy. Minulý týden jsem hodnotil, jak byl tok bitcoinů z burz nelítostný, protože důvěra lidí v tyto centrální entity, kde si ukládají své coiny, byla pochopitelně na historickém minimu.

Ve skutečnosti jsem včera viděl, že 200 000 bitcoinů opustilo burzy od imploze FTX. Nyní však údaje naznačují, že se trh trochu uklidňuje. A opět se zdá, že můžeme vstoupit do krabího režimu, dokud makro neposkytne tak či onak impuls – nebo se neobjeví neočekávaný vývoj specifický pro krypto.

První způsob, jak demonstrovat, že se prach začíná usazovat, je podívat se na volatilitu bitcoinu. To zjevně vzrostlo, když byly „hry“ Sama Bankmana-Frieda odhaleny veřejnosti. Ale poté, co v posledních několika týdnech zůstala zvýšená, v posledních několika dnech klesla zpět na standardnější úrovně.

Dalším způsobem, jak to vidět, je pokles ve velkých transakcích. Tyto transakce (definované jako vyšší než 100 000 USD) vyskočily během několika dní kolem bankrotu, ale od té doby postupně klesaly zpět na stejnou úroveň, jakou jsme viděli po většinu roku 2022.

Další užitečnou metrikou ke sledování je čistý realizovaný zisk nebo ztráta z přemístěných coinů. To se prudce zvyšuje v dobách krize, kdy cena náhle klesá, než se obvykle vrátí k hranici 0 USD, když se trhy uklidní.

Níže uvedený graf to dobře ukazuje, obchody z 9. listopadu vykázaly ošklivou ztrátu 2 miliardy dolarů, před 18. listopadem pak překonaly ztrátu 4,3 miliardy dolarů. To je méně než nejhorší bod po pádu Celsia (ztráta 4,2 miliardy dolarů) a Luna (ztráta 2,5 miliardy dolarů).

To odráží pokračující tlak na snižování ceny bitcoinu, ale trend se opět vrátil k nule.

FTX byla centrální součástí ekosystému a její bankrot pochopitelně otřásl trhem. Jak jsem nedávno psal, tato nákaza neskončila.

Přesto data z minulého týdne nebo tak nějak naznačují, že se na kryptotrhy vrací normálnost. Vpřed to může zase chvíli šlapat. Vzhledem k tomu, že se Čína po blokaci otevírá, nejnovější čísla o inflaci se blíží a EU zákaz dovozu ruské ropy má jistě hodně za sebou.

Krypto investoři budou muset jen doufat, že krypto-nativní skandály jsou prozatím mimo cestu.