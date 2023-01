O 73 % méně bitcoinových milionářů než před rokem, protože ztráty kryptoměn přesáhly v krutém roce 2022 2 biliony dolarů

Klíčové info

Odvětví kryptoměn bylo v roce 2022 oceněno téměř 3 biliony dolarů, nyní je to 800 miliard dolarů

Po roce 2022 je o 73 % méně bitcoinových milionářů

Bitcoin se stáhl o 75 % ze svého historického maxima blízko 69 000 USD

25 % nabídky Bitcoinů bylo na začátku roku ve ztrátě, nyní je to více než 50 %

Počet investorů, kteří drží více než 1 BTC, vyskočil o 20 %, protože cíl se stal mnohem dosažitelnější

Kdysi byl trh s kryptoměnami oceněn na 3 biliony dolarů. Abychom byli přesní, bylo to v listopadu 2021, kdy se Bitcoin obchodoval na svém historickém maximu blízko 69 000 USD.

Pak ale přišel rok 2022. Inflace zažehla v důsledku tisku peněz COVID, války na Ukrajině a problémů s dodavatelským řetězcem, což znamená, že centrální banky po celém světě byly nuceny zvýšit sazby, aby omezily spirálovitě se rozbíhající krizi životních nákladů.

S levnou likviditou vytaženou z podtrhů Bitcoin – a krypto jako celek – pocítil štípnutí. Viděli jsme kolaps top 10 kryptoměn, jednu z nejlepších burz , která padla jako domeček z karet, a mnoho dalších bankrotů a skandálů.

Ztráta byla větší než 2 biliony dolarů, přičemž Bitcoin ztratil tři čtvrtiny své hodnoty v době psaní tohoto článku a obchodoval se za 16 800 dolarů.

Bitcoinoví milionáři

Při pohledu na on-chain data z bitinfocharts.com padali bitcoinoví milionáři jako mouchy. Do roku 2022 bylo 90 000 adres obsahujících Bitcoiny v hodnotě přes milion dolarů. Dnes je to 24 000 – což představuje pokles o 73 %.

„Údaje o řetězci shrnují to, co je do očí bijící z pohledu na cenový graf Bitcoinů – že párty je u konce a investoři už nesní o odchodu ze svých bitcoinových držeb, alespoň v blízké budoucnosti! Téměř tři čtvrtiny bitcoinových milionářů, kteří tento status ztratili, jsou možná nejlepším údajem ze všech, který shrnuje, jak ošklivý byl rok 2022 pro investory,“ řekl Max Coupland, ředitel CoinJournal.

Procento dodávek ve ztrátě se v roce 2022 zdvojnásobilo

Výnosy Bitcoinu před rokem 2022 byly ohromující. V důsledku toho byla převážná část dodávky v zisku, přičemž pouze 25 % dodávky bylo ztrátových v roce 2009. Do konce roku se to zdvojnásobilo na více než 50 % – další ohromující statistika, když vezmeme v úvahu, že Bitcoin byl nejvýkonnější třídou aktiv na světě za předchozí desetiletí.

Adresy s více než 1 BTC

Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že Bitcoiny jsou ve srovnání s minulým rokem tak levné, počet adres obsahujících jeden Bitcoin nebo více – „celé mince“, jak se jim říká – je trvale vysoký, i když hodnota v dolarech obsažená v těchto adresách je hodně dole.

Do roku 2022 bylo více než 814 000 adres obsahujících více než 1 BTC. Na konci roku toto číslo přesáhlo 978 000, což je nárůst o 20 %.

Jak je vidět při přiblížení roku 2022 na níže uvedeném grafu, došlo k významným skokům, když se Bitcoin odrazil od tří hlavních skandálů roku 2022 – spirály smrti Luny, Celsiovy insolvence a odhalení podvodů ve FTX.

Klesající sentiment odpovídá klesajícím cenám

S těmito skandály souvisí snad největší problém vynořující se od roku 2022. Pověst kryptoměn dostala ránu kladivem, zejména šokujícím pádem FTX a zneuctěným bývalým generálním ředitelem Samem Bankman-Friedem.

Podle průzkumu CNBC z listopadu 2022 má nyní pouze 8 % Američanů pozitivní pohled na kryptoměny.

Krypto investoři zaznamenali podobné procentuální poklesy již dříve, samozřejmě jen proto, aby se trh odrazil. Tentokrát ale krypto poprvé ve své historii bojuje proti poklesu v širší ekonomice.

Dosud to byly nulové (nebo záporné) úrokové sazby a teplá tiskárna peněz. Nyní jsme přešli do nového prostředí a krypto investoři pociťují utrpení. Budou doufat, že rok 2023 může přinést návrat na výsluní a začít napravovat pověst třídy zraněných aktiv.

Metodika výzkumu

Údaje o adrese převzaté z řetězce. Údaje o ceně od Yahoo Finance.