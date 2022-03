Oasis Network má probíhající hackathon, který přitáhl do projektu velký zájem investorů a vývojářů.

Oasis si klade za cíl stát se lídrem v oblasti soukromých smart kontraktů, což je další fáze růstu v DeFi.

Oasis dosahuje vyšších minim, což naznačuje, že býci mají pevnou kontrolu.

Oasis Network ROSE/USD je aktuálně jednou z nejvýkonnějších kryptoměn za poslední týden. I když se dnes zmírnila kvůli korekci na širším trhu, stále je to jedna z těch kryptoměn, jejichž graf ukazuje na potenciální pokračování býčího trendu, který začal začátkem týdne.

Aktuální cenová akce Oasis Network má hodně společného s Oasis Bloom Hackathon, který odstartoval 10. března. Hackathon poběží do 2. května a přichází s odměnou 200 000 USD. To vyvolalo velký zájem o Oasis a je pravděpodobné, že v příštích několika týdnech udrží zájem o tento projekt.

Kromě této krátkodobé cenové akce má Oasis fundamenty, díky kterým by se mohla zotavit, jakmile se trhy opět změní na býčí. Je to proto, že působí v aspektu kryptotrhu, který má všechny znaky potenciálního růstu do budoucna.

Oasis se snaží stát lídrem na trhu soukromých smart kontraktů. Vzhledem k tomu, že DeFi narušuje tradiční finance, je jen logické, že soukromí bude v příští vlně růstu zásadní. Poskytne hráčům v tomto odvětví jistotu, že přesunou ještě vyšší částky peněz, zejména pokud jde o půjčování a vydávání nedostatečně zajištěných půjček.

Oasis dosahuje vyšších minim

Zdroj: TradingView

Oasis má od 21. března vzestupný trend. Aktuálně dosahuje vyšších minim, což naznačuje, že býci jsou pevně pod kontrolou. S rostoucími objemy nákupů na širším trhu by mohl Oasis snadno otestovat 0,50 USD:

Souhrn

Oasis Network je na vzestupném trendu a aktuálně dosahuje vyšších minim. Oasis překonává trh vedený probíhajícím hackathonem s odměnou 200 000 USD.