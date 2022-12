Objem Trumpových NFT překročil 7 000 ETH, ideální cesta, jak uzavřít rok 2022

Není nic horšího, než když jinak strhující film skončí nedotaženým koncem. Z kina odcházíte podvedeni a v ústech vám zůstává kyselá pachuť.

Pokud jde o kryptoměny, rok 2022 vypadá, že má dokonalý konec. Tohle nebyl veselý film, to je třeba říct. Trhy se letos propadly, skandálů bylo mnoho a fráze „kapitola 11“ se stala nepříjemně běžnou.

A nyní to uzavíráme kolekcí NFT Donalda Trumpa, která přitahuje pozornost mainstreamových médií. Sbírka přesáhla objem 7 000 ETH – to je v době psaní tohoto článku skvělých 8,5 milionu dolarů. Minimální cena kolekce začínala pod 100 USD, ale nyní se blíží 400 USD.

Trumpova sbírka tento měsíc klesla, 45 000 sběratelských předmětů, které vypadají jako sportovní sběratelské karty. Představují bývalého prezidenta ve všech možných variantách postojů, jako stojící před Mount Rushmore s Trumpovou tváří nebo držící pušku ve vojenské výstroji se psem po boku.

Ale zjevný úspěch projektu vedl mnohé k tomu, aby se do projektu ponořili dále, přičemž se objevily některé vtipné výsledky. Uživatel Twitteru @NFTherder si všiml, že podezřelé množství nejvzácnějších NFT ve sbírce bylo shromážděno peněženkou tvůrců.

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022