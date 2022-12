Odhaleno: 5 nejlepších altcoinů k nákupu a dlouhodobému držení v roce 2023

Altcoiny trvale vracejí největší procentuální nárůst ze všech tříd digitálních aktiv. Projekty blockchainu v rané fázi mají potenciál časem přilákat miliony uživatelů a úroveň inovací v tomto prostoru je často ohromující.

Vzhledem k tomu, nedávné ceny vypadají jako hlavní příležitost k nákupu některých altcoinů pro každého, kdo chce dosáhnout dlouhodobějších zisků, takže předpověď ceny altcoinů na rok 2025 by poskytla solidní základ pro srovnání. Zde je seznam našich 5 nejlepších předpovědí cen altcoinů naznačujících masivní zisky do roku 2025.

#1 Metacade (MCADE) – Nejlepší altcoin – Největší arkáda na řetězci

Přehled

Metacade je zbrusu nová platforma GameFi, která vypadá připravená ke startu. Tým buduje pokročilou platformu pro hraní za účelem výdělku, která se stane největší digitální arkádou ve světě Web3. Metacade si klade za cíl propojit hráče GameFi s nekonečnými možnostmi výdělku a také jim poskytnout nové metody generování krypto odměn pomocí některých jedinečných funkcí.

Cílem platformy je stát se centrem pro blockchainové hraní, protože uživatelé jsou odměňováni tokeny MCADE za sdílení všeho, co vědí o prostoru GameFi. Prostřednictvím sdílení nejnovějších poznatků, metod a špičkových herních titulů může komunita Metacade vydělávat příjem placený v MCADE. Navíc Metacade zobrazí nejcennější GameFi alpha přímo na platformě, což poskytuje pohodlný způsob přístupu k nejnovějším informacím pro všechny hráče blockchainu.

Držitelé tokenů MCADE budou také moci hlasovat pro to, které nové projekty GameFi by v budoucnu nejraději hráli, a pomohou tak nasměrovat financování kreativním vývojářům v programu Metagrants. Tímto způsobem samotná komunita dostane šanci přispět k vývoji některých z nejlepších začínajících herních aplikací, čerstvě vytvořených pro platformu.

Mezi běžné faktory ovlivňující predikci ceny altcoinů v roce 2025 patří sázky vysoko na seznamu. Uživatelé v Metacade mohou vsadit tokeny MCADE, aby získali pasivní výnos, a budou moci hlasovat v návrzích správy, jakmile projekt dospěje a bude se snažit stát se decentralizovanou autonomní organizací ( DAO ).

Tokenomika

Celkem je tu 2 000 000 000 tokenů MCADE. 70 % této zásoby, která činí 1 400 000 000 MCADE, je uvolněno pro předprodej altcoinů. Předprodej Metacade je nejranější fází investice a přitahuje širokou pozornost investorů napříč GameFi a širším světem Web3 .

Proč koupit MCADE?

Metacade má vysoce kvalifikovaný tým, který buduje pokročilou platformu GameFi s některými jedinečnými funkcemi. Nejen, že hráči mají přístup k široké škále různých herních titulů, ale mohou také přímo ovlivňovat budoucnost odvětví GameFi hlasováním o iniciativách řízení Metacade a poskytováním finančních prostředků vývojářům her.

Zdá se, že projekt je mezi nadšenci kryptoměn populární, protože do budoucna jistě ukazuje hodně příslibů. MCADE se spouští za pouhých 0,008 $ za token a vypadá to, že z této úrovně během předprodeje exploduje, protože se zapojí více investorů. Stojí za to mít na paměti, že předprodej přichází před veřejným IDO, což by mohlo vzhledem k významnému dlouhodobému potenciálu projektu znamenat velké cenové pohyby od této současné úrovně.

Celkově, pokud jde o predikci cen altcoinů s výhledem do roku 2025, Metacade vyniká jako slibný kandidát stát se nejlepším, s vysokým násobkem díky své konvergenci v centru jak her, tak krypto P2E. Predikce ceny altcoinů MCADE v roce 2025 činí 6,00 – 8,00 USD – 750 až 1000násobný nárůst – proto se dostal na vrchol našeho seznamu jako nejlepší altcoin k nákupu.

#2 XRP (XRP) – Globální rezerva pro finanční instituce

Přehled

XRP je kryptoměna, která byla vytvořena Ripple Labs v roce 2012. Jedná se o nativní aktivum XRPL (XRP Ledger), decentralizované blockchainové sítě vytvořené Ripple Labs. Protokol XRP má za cíl poskytnout rychlejší a levnější způsob, jak posílat peníze globálně. Kromě usnadnění přeshraničních plateb mohou finanční instituce používat XRP jako rezervní měnu.

XRP je jedna z největších kryptoměn podle tržní kapitalizace a je často zmiňována se stejnou vznešeností jako Bitcoin a Ethereum. Je to jedna z původních kryptoměn, která byla spuštěna 3 roky po Bitcoinu a 3 roky před Ethereem. XRP se však od těchto ostatních aktiv zcela liší, a to jak svou technologií, tak případem použití, protože je navrženo tak, aby sloužilo systému centrálního bankovnictví jako levná alternativa k fiat měně.

Tokenomika

Maximální celková zásoba tokenů XRP je 100 000 000 000. V současné době je v oběhu něco málo přes 50 000 000 000 tokenů nebo přibližně 50 % celkové nabídky. V protokolu je zabudován plán uvolňování 1 000 000 000 tokenů XRP za měsíc, který začal v prosinci 2017.

Proč koupit XRP?

Vzhledem k tomu, že technologie kryptoměn a blockchainu na celém světě stále získává na síle, centrální banky zvažují přijetí digitálních měn jako prostředku k usnadnění zahraničních plateb. Tyto digitální měny jsou známé jako CBDC a stále více se hovoří o zavedení těchto altcoinů do globální ekonomiky.

Všeobecně se věří, že XRP bude hrát důležitou roli při usnadnění tohoto přechodu. Jedním z důkazů, který podporuje tento názor, je, že Ripple Labs již vytvořili partnerství s některými významnými bankami a finančními institucemi, jako jsou Santander, The Bank of England a JP Morgan.

XRP altcoin byl předmětem dlouhotrvajícího soudu s SEC, aby se zjistilo, zda se jedná o kryptoměnu nebo cenný papír. Očekává se však, že to pro XRP skončí pozitivně. Cenová akce pro XRP byla během býčího trhu v roce 2021 poněkud pozdržena kvůli probíhajícímu zkoušce SEC, ale jak to končí, pro XRP by jen nebe mohlo být hranicí.

Předpověď ceny XRP Altcoin 2025: 4,42 $. To je přibližně 10x nárůst s býčí předpovědí ceny z aktuální ceny tokenu, a proto se dostal na číslo 2 na našem seznamu nejlepších altcoinů k nákupu. To je způsobeno skutečností, že altcoin má silný případ použití v rámci globálního finančního systému a zdá se, že v nepříliš vzdálené budoucnosti bude zbaven okovů ze soudu s SEC.

#3 The Graph (GRT) – API pro vývojáře

Přehled

The Graph je decentralizovaný protokol pro vytváření aplikací (dApps) na blockchainu Ethereum. Graph umožňuje vývojářům dotazovat se na data z Etherea pomocí GraphQL, dotazovacího jazyka pro API . GRT je nativní token pro The Graph, který se používá k zabezpečení sítě a poskytování přístupu k API v databázi.

The Graph je užitečný nástroj pro vývojáře blockchainu, protože shromažďuje a shromažďuje širokou sadu API, která lze použít jako základ decentralizovaných aplikací v síti Ethereum. The Graph je čistě decentralizovaná služba, která je zabezpečena blockchainem Ethereum, což znamená, že žádný škodlivý hráč nemůže změnit data uchovávaná v The Graph. Je to také open source, což zajišťuje transparentnost.

Tokenomika

GRT má celkovou zásobu 10 000 000 000 tokenů, přičemž 69 % z této celkové částky je v současné době v oběhu. Plán vydání je nastaven tak, aby odemykal zbývající tokeny v pravidelných intervalech během příštích 10 let.

Proč koupit GRT?

Graf plní důležitou funkci v ekosystému Ethereum. Protože Ethereum je open source a poskytuje tvůrcům přístup bez povolení, poskytuje také open-source nástroje, které umožňují komukoli volně stavět pomocí oficiálních zdrojů.

Graph může tuto funkci rozšířit a poskytnout vývojářům komplexní sadu nástrojů, která může přímo pomoci rozšířit ekosystém Ethereum. Postupem času, jak se vytváří více decentralizovaných aplikací a více vývojářů používá The Graph, předpověď ceny altcoinů pro GRT je taková, že by mohla výrazně vzrůst.

Předpověď ceny altcoinu GRT 2025: 1,14 USD. Zdá se, že tento altcoin získá zpět významnou část svého nedávného propadu a může dokonce tlačit kupředu směrem ke svému historickému maximu 2,34 USD.

#4 BNB (BNB) – Největší CEX

Přehled

BNB je oficiální token Binance, největší centralizované burzy (CEX) na světě. BNB byl původně altcoin ERC-20 postavený na blockchainu Ethereum, ale od té doby migroval na Binance Smart Chain, nativní blockchain Binance. Binance Smart Chain je fork Etherea a slouží stejné funkcionalitě jako původní protokol Proof of Work, který mělo Ethereum před sloučením v září 2022.

BNB má na Binance řadu případů použití, mimo jiné jako prostředek k placení poplatků, jako nástroj pro sázení a jako účetní jednotka pro ekosystém Binance. BNB se také používá k napájení Pancake Swap, decentralizované burzy (DEX) postavené na Binance Smart Chain.

Tokenomika

Celkem existuje 200 000 000 BNB, přičemž nyní je v oběhu necelých 160 000 000. Toto množství se bude i nadále snižovat, protože tokeny jsou spáleny čtvrtletně, dokud celková nabídka nedosáhne 100 000 000 BNB.

Proč koupit BNB?

Cena BNB je úzce spjata s úspěchem Binance a jak burza rostla v popularitě, rostla i předpověď ceny altcoinů BNB. Vzhledem k tomu, že kryptoměna stále expanduje po celém světě, očekává se, že centralizované burzy jako Binance budou hrát důležitou roli. Poskytují užitečnou a snadno dostupnou metodu nákupu a obchodování s kryptoměnami.

BNB má v rámci svého protokolu také mechanismus vypalování, kdy se odebírá procento z celkových poplatků zaplacených v síti a každé čtvrtletí je z oběhu odstraněn ekvivalentní počet tokenů BNB. To znamená, že celková nabídka BNB klesá každé 3 měsíce, což také znamená, že každá BNB v oběhu se časem stává cennější.

Predikce ceny altcoinu BNB 2025: 2800 $. Vzhledem k tomu, že Binance již nemusí soutěžit s FTX na vrcholu žebříčku CEX, zdá se, že altcoiny BNB během příštího býčího trhu raketově porostou, protože tyto okamžiky obvykle přitahují více uživatelů. V kombinaci s deflační nabídkou by token mohl stoupnout 10x ze své aktuální ceny.

#5 Splinterlands (SPS) – Populární TCG

Přehled

Splinterlands je digitální sběratelská karetní hra, která využívá technologii blockchain. Platforma Splinterlands umožňuje hráčům nakupovat, obchodovat a bojovat s digitálními kartami, které byly vydány jako NFT. Hra je velmi oblíbená, v zápasech PvP se mezi hráči odehrálo více než 1 miliarda různých bitev.

Splinterlands používá Splintershards (SPS) jako token správy platformy. Hráči mohou pomocí SPS hlasovat pro různé návrhy, které mohou přímo ovlivnit budoucnost platformy, včetně nových funkcí a správy pokladny. Splinterlands má druhý nativní token s názvem Dark Energy Crystals (DEC), který se používá pro odměny.

Tokenomika

Celkem existuje 967 721 814 tokenů SPS, přičemž přibližně 87 % z tohoto celkového počtu je v současné době v oběhu.

Proč koupit SPS?

S rostoucí popularitou platformy Splinterlands se očekává, že s ní poroste i poptávka po SPS. Splinterlands nabízí pokročilou sběratelskou karetní hru, která může sloužit velkému počtu uživatelů po celém světě s funkcí Play-to-Earn.

Prostřednictvím obchodování s digitálními aktivy na integrované burze platformy dává Splinterlands hráčům větší kontrolu a generuje likviditu za tokenové odměny. Hra je dobře navržena a již zaznamenala velký nárůst uživatelů, i když byla spuštěna teprve v červenci 2021.

Predikce ceny SPS 2025: 1,63 USD. Po přilákání značného počtu uživatelů v krátkém čase se Splinterlands zdá být připraven rozšířit svůj nedávný úspěch. Pokud bude projekt nadále růst, pak bude SPS altcoin těžit z vyšší poptávky a předpovědí ceny je, že by v důsledku toho mohl výrazně vzrůst. I když se nedostal na první místo, stále to považujeme za jeden z nejlepších altcoinů, které si nyní můžete koupit.

Závěr: Metacade je nejlepší altcoin k nákupu – velká příležitost navzdory blues medvědího trhu

Propady cen altcoinů mohou být brutální, to je jisté. Během posledních měsíců jsme viděli několik klíčových projektů kapitulujících, včetně ekosystémů FTX a Terra. Nárazové efekty kolapsu těchto projektů byly pro altcoiny katastrofální a ceny se propadly pod zem.

Pozorní investoři však před sebou vidí obrovskou příležitost. 5 nejlepších altcoinů v tomto seznamu má předpovědi vysokých cen pro rok 2025.

Predikce ceny MCADE 2025: 6–8 $ (750x-1000x oproti aktuální ceně)

Predikce ceny XRP 2025: 4,42 $ (10x oproti současné ceně)

Predikce ceny GRT 2025: 0,55 USD (9x oproti současné ceně)

Predikce ceny BNB 2025: 2800 $ (10x oproti současné ceně)

Predikce ceny SPS 2025: 1,63 $ (40x oproti současné ceně)

Projekty, které zůstávají silné, v zásadě představují hlavní nákupní příležitost za tyto nízké ceny a tyto altcoiny velmi pravděpodobně přinesou vážné zisky ještě předtím, než přijde další býčí trh.

Zdá se, že Metacade během předprodeje exploduje, protože nativní MCADE bude spuštěn za pouhých 0,008 $ za token. I když by to mohlo v průběhu času přinést nějaké velké procentuální zvýšení, všechny zde uvedené altcoiny mají před sebou velkou budoucnost. Tento nedávný pokles vypadá spíše jako bleskový výprodej než cokoli jiného, což znamená, že dlouhodobí investoři se mají na co těšit.

