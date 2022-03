Coin originTrail (TRAC) zahájil den velmi býčím postojem, který vzrostl o více než 24 % a dosáhl denního maxima 0,7238 USD, než se vrátil na současnou cenu 0,672343 USD.

Coin byl v době psaní tohoto článku stále v zelených číslech a zdá se, že býčí trend každým dnem nabírá na síle.

V tomto článku se podíváme na to, co způsobuje prudký nárůst ceny originTrail (TRAC).

Než se dostaneme k podrobnostem o tom, co pohání vzestupný trend TRAC, je důležité vysvětlit, co vlastně TRAC je.

TRAC je nativní token protokolu OriginTrail, blockchain protokolu pro řízení logistiky a dodavatelského řetězce, jehož cílem je stát se prvním grafem decentralizovaných znalostí (DKG).

Co byly důvody, proč byla cena TRAC v posledních několika týdnech v neúnavném býčím běhu? V současnosti existují tři hlavní faktory, které jsou připisovány růstu cen TRAC a zahrnují aktuální zavedení OriginalTrail v6, spuštění AidTrust a přechod na integraci Web3 a Polkadot.

Současné zavedení OriginalTrail běžícího na testovací síti je prvním hlavním faktorem, který výrazně ovlivnil cenu TRAC.

The @origin_trail v6 testnet is growing into a beast! This week we reached a new record of 156k publishings measured in 24h, which is ~500x improvement over the highest seen number on previous DKG versions. And we are only getting started 1/4 https://t.co/2ZVXuFwSNU

— Brana Rakic – OriginTrail (@BranaRakic) March 18, 2022