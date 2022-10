Oznámení Metacade: Zde je důvod, proč si myslíme, že by to mohla být další nová kryptoměna, kterou si koupíte

Vzhledem k tomu, že každý hledá další nejlepší krypto ke koupi, protože trh zůstává medvědí, se metaverse tokeny dostaly do centra pozornosti jako možné s největším potenciálem růstu. Chytré, nové dítě na bloku metaverse, Metacade, bylo právě oznámeno a řeči kolem průmyslového watercooleru naznačují, že by to mohla být další velká věc.

Dnes se ponoříme do tohoto nadcházejícího projektu a podíváme se na některé z hlavních důvodů, proč by se Metacade mohla stát další nejlepší novou kryptoměnou, kterou lze koupit v roce 2023.

Proč byste měli investovat do Metaverse?

Na prvním místě stojí za zmínku potenciální výhody investování do metaverse. Podle ReportLinker se očekává, že celosvětový trh metaverse poroste z 54,6 miliardy GBP v roce 2022 na masivních 377,1 miliardy GBP v roce 2027 – což je za pět let nárůst o neuvěřitelných 590 %.

Podobně Crypto.com uvádí očekávání, že hraní založené na blockchainu poroste 10x rychleji než běžné hraní. Růst hráčů a investic bude pravděpodobně obrovský a projekty metaverse by mohly být přední kryptoinvesticí, která bude v budoucnu přinášet značné výnosy.

Co je Metacade?

Metacade je ve svém jádru online hangout pro komunitu Web3, kde se mohou setkávat, hrát a objevovat ty nejlepší hry mezi stejně smýšlejícími vrstevníky. Ale víc než to, Metacade plánuje rozšířit svou platformu z centra nadšenců na vývojový zdroj GameFi – vytváří nové příležitosti pro vývojáře i hráče.

Zaměřením se na zájmy své komunity má Metacade v úmyslu zapojit hráče do odvětví, které milují, a vrátit vývoj her zpět do rukou komunity. Tým za Metacade vytváří prostor, kde mohou být hráči odměněni za vylepšení platformy, ať už prostřednictvím interakcí s herními vývojáři, nebo jednoduše vsazením jejich exkluzivních žetonů MCADE na podporu budoucnosti.

Proč by mohl být Metacade další nejlepší novou kryptoměnou k nákupu?

Platforma vše v jednom

Důležitým aspektem kultury Web3 je důraz na decentralizaci. I když je decentralizace skvělá z hlediska spravedlnosti, nabízí výzvy z organizačního hlediska – protože často znamená, že zdroje jsou rozprostřeny, což může vést k nerovnoměrnému přístupu k platformám nabízejícím Play2Earn.

Metacade si klade za cíl spojit to nejlepší z obou aspektů: platformu, která má vše, co byste mohli potřebovat, na jednom místě, při zachování decentralizace. Dělají to tak, že spojují různé aspekty, jako je chat, hraní, učení, práce a granty, a zároveň umožňují, aby budoucnost Metacade určovala komunita prostřednictvím decentralizované autonomní organizace (DAO) . V konečném důsledku to znamená, že více hráčů bude mít přístup k neuvěřitelným příležitostem, to vše v rámci jedné platformy.

Nastartujte svou kariéru GameFi

V roce 2024 plánuje Metacade formálně spustit svou pracovní oblast. Díky tomu budou herní vývojáři zveřejňovat pracovní místa pro komunitu Metacade, která sahají od testování her na několik hodin až po placenou roli na plný úvazek spolupracující s některými špičkovými společnostmi v popředí Web3.

Nalezení těchto příležitostí v současnosti do značné míry závisí na znalostech správných lidí nebo nejlepších míst, která lze hledat. Metacade si klade za cíl umožnit všem rovný přístup, se zaměřením na talenty, ne na koho znáte.

Financování základního rozvoje

Jedním z nejpromyšlenějších plánů Metacade do budoucna je spuštění Metagrants. Metagranty jsou jedinečnou příležitostí pro herní komunitu financovat své oblíbené projekty prostřednictvím hlasovacích systémů. Vývojáři zveřejňují potenciální nápady a hráči mohou hlasovat o svých favoritech. Vítězní vývojáři obdrží granty, které jim pomohou vyvinout projekt, který má vlastní podporu. Hráči se mohou testování zúčastnit i později a také poskytovat zpětnou vazbu prostřednictvím včasného přístupu.

Nakonec Metacade plánuje mít virtuální arkádu plnou titulů vytvořených a schválených komunitou Metacade a tato charakteristika naznačuje, že by to mohla být ta nejlepší nová kryptoměna, která by se mohla posouvat vpřed.

Vydělávejte více od Play2Earn

Jedním z primárních cílů Metacade je rozšířit přístup průměrného hráče Play2Earn k nejlepším informacím o nejnovějších titulech. Metacade plánuje zpřístupnit tato data pomocí systému recenzí, žebříčků a obsahových základen, kde mohou uživatelé sdílet nejnovější tipy, jak ze svých her vytěžit maximum – a dostat za to zaplaceno.

Když například zveřejníte recenzi, budete odměněni tokenem Metacade, MCADE. Co když napíšete příspěvek o maximalizaci příjmu z konkrétní hry? Také vám bude zaplaceno.

Měli byste zvážit Metacade jako jednu z nejlepších nových kryptoměn k nákupu?

Při hledání toho, co je tam venku, při hledání další příležitosti, jedinečné aspekty Metacade z ní činí silného uchazeče o budoucnost. Vzhledem ke svému silnému zaměření na komunitu a podrobné, realistické vizi budoucnosti Metacade pravděpodobně udělá vlny do budoucnosti metaverse.