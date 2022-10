PODCAST: Chatování o všem okolo IOTA s Christianem Saurem z IOTA

Tento medvědí trh není prvním rodeem IOTA.

„Blockchainless blockchain“ není žádné jarní kuře ve světě kryptoměn, je dost staré a moudré na to, aby čerpalo ze své poslední kryptozimní zkušenosti po euforii z roku 2017.

Tento týden jsem si na podcastu CoinJournal povídal s Christianem Saurem z IOTA o všem okolo nbbbbbbbbbbbbbbbbbIOTA a také o trhu s kryptoměnami obecně.

Bylo toho hodně k diskusi. Investoři si možná pamatují na masivní nárůst IOTA v roce 2017 a byl to jeden z mála tokenů, který přežil následný medvědí trh, a přesto nezastínil tato maxima na posledním býčím trhu během COVID.

Ale víc než cokoli jiného to jen zdůrazňuje, jak bují spekulace v té době, přičemž Christian uvedl několik zajímavých bodů o nedostatečné užitečnosti a významném rozvoji IOTA od té doby – podobně jako to, co jsme viděli u mnoha větších kryptoměn.

A DeFi – IOTA nyní podniká skutečné kroky k posílení své přítomnosti v prostoru. Jednou z věcí, které lidem ve své analýze vždy zdůrazňuji, je skutečnost, že během nedávné nákazy, která se rozprostřela kryptotrhy, DeFi fungovala přesně podle plánu. Špatní hráči jako Celsius, Three Arrows Capital a další byli všechno společnosti CeFi.

DeFi udělala přesně to, co slíbila – likvidace proběhly přesně podle plánu, přesně tak, jak byly zakódovány, a blockchain nelhal. Nic se nezdařilo; nic se nezlomilo. Jistě, možná lze Terru počítat jako DeFi, ale to bylo způsobeno vadným modelem spíše než problémy se samotnou DeFi. Bavíme se o těchto událostech a o tom, jak DeFi reagovala.

Bylo zábavné povídat si o minci, která existuje tak dlouho, a tohle všechno už zažila. Poskytuje to investorům větší jistotu mysli?

Minulý měsíc byla vydána síť Shimmer, kterou Christian přirovnal jako jakousi IOTA verzi „co je Kusama pro Polkadot“. Bylo také příjemné slyšet o férovém startu, kde se žádný velký kus tokenů nedostal k zasvěceným, na rozdíl od mnoha projektů z poslední doby.

Zaměřili jsme se na to, jaké to je spustit tak velký upgrade uprostřed medvědího trhu postrádajícího téměř jakýkoli býčí sentiment. Jdeme také do detailů toho, co to přesně je a co to znamená pro IOTA do budoucna.

Nakonec je vždy příjemné slyšet o osobních cestách do kryptoměn. Christian mi vypráví, jak poprvé narazil na IOTA a rozhodl se jít all-in a skočil hluboko do krypto králičí nory.

Toto je však jen ochutnávka – celý podcast lze zachytit na níže uvedených odkazech.

