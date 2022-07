Podcast: Jeremy Koven, COO veřejně kótované kanadské burzy CoinSmart

Odkaz na podcast Spotify zde

Existují stovky kryptoměnových burz a obchodních platforem, přičemž každý den se objevují další. Vzhledem k tomu, že toto odvětví je stále jen několik let staré, většina z nich jsou soukromé společnosti.

Coinbase vedla cestu, jak to změnit, ale minulý rok se dostala na veřejnost k velkému rozruchu. Severně od hranice následovala krátce poté kanadská platforma Coinsmart, která oficiálně vstoupila na veřejnost v listopadu 2021.

Koncept veřejných společností v rámci kryptoměn je fascinující. V odvětví, které je často označeno – někdy dost nespravedlivě – pověstí, která je nezákonná, existuje jen málo věcí, které by mohly investory zajistit více než burza, která se stane veřejnou. Automaticky se předpokládá, že vzhledem k regulaci a transparentnosti obsažené v takovém zápisu je veřejná obchodní společnost v daném prostoru renomovaná.

Přesto je tak málo společností, které to dělají. Sedl jsem si s Jeremym Kovenem, provozním ředitelem Coinsmartu, abych získal jeho myšlenky na to, proč se rozhodli vstoupit na burzu a zda se trend odvětví ovládaného soukromými společnostmi do budoucna změní. Mluvili jsme také o medvědím trhu a o tom, jak ovlivnil CoinSmart – nezapomeňte, že burza vstoupila na burzu 21. listopadu – přibližně ve stejnou dobu, kdy se bitcoin obchodoval na svém historickém maximu 68 000 USD.

Také jsme diskutovali o fascinující slepé uličce protestů kanadských truckerů na začátku tohoto roku, kdy vláda přistoupila ke zmrazení majetku každého, kdo byl zapojen. To vedlo k tomu, že mnozí stáhli své bitcoiny a další kryptoměny z burz a uložili je do chladného úložiště, aby byly v bezpečí.

To je jen část velmi příjemného rozhovoru s Jeremym, dobře se vyjadřujícím a informativním chlapíkem, který dává najevo, že to, co dělá, ho opravdu baví.

