Memy. Myslím, že více než cokoli jiného, záhadný koncept memové investice symbolizuje, že ve skutečnosti žijeme v simulaci.

Kdo může zapomenout na leden 2021, kdy se parta Redditorů potýkala s Wall Street a napumpovala cenu akcií Gamestopu na sotva uvěřitelné úrovně? A co Dogecoin, kryptoměna vytvořená ze srandy, aby ji přijal nejbohatší muž světa a dosáhla tržní kapitalizace téměř 90 miliard dolarů?

Hokkaido Inu

Hokkaido Inu byli jedním z mnoha memů, které vedly k úspěchu Dogecoinu. Jeho tržní kapitalizace dosáhla úctyhodných 800 milionů dolarů, od té doby byla zakladateli opuštěna a zhroutila se o 99 %. Hysterie býčího trhu, co?

Dnes se však znovu objevuje jako hráč DeFi „poháněný memy“. Ať už si o memech myslíte cokoliv, rozhodně jsou zajímavé. Existuje samozřejmě i temná stránka, kdy nevinní drobní investoři někdy používají jako výstupní likviditu, což se rovná schématu pump-and-dump tvůrců. Je zde celá otázka regulace – co by mělo být povoleno?

Existují však také zajímavé síťové efekty, protože komunita tisíců – ba dokonce milionů – stojí za hodně, bez ohledu na to, jakým způsobem ji rozjedete. Jak tedy převést tuto komunitu a tento branding na legitimní podnikání? Na to se snaží odpovědět HOKK Finance, která doufá, že povstane z popela memové mince Hokkaido Inu.

Podcast s Markem Basou

Mark Basa se v kryptoměnách pohybuje od roku 2011 a pracuje na celé řadě různých projektů a oblastí. Procházel se prostorem a dnes je jedním z jeho zaměření HOKK, kde pracuje jako ředitel poté, co se připojil k projektu poté, co byl původně jen dalším kupcem.

Sedl jsem si s Markem k nejnovější epizodě podcastu CoinJournal, abychom probrali všechny memy – temnou stránku, podvody, euforii, síťové efekty, regulaci, proč něco stojí tolik a mnoho dalšího.

Bylo to jiné a bylo to zábavné. Hej, stejně je to všechno simulace.

