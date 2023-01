Pokud si myslíte, že po Muskově akvizici Twitteru stojí DOGE za všechen ten humbuk, podívejte se blíže na Metacade, která během beta kola vygenerovala v presale ve výši 1 milionu €

Když už jste si mysleli, že kolem Dogecoinu (DOGE) nemůže být větší humbuk, akvizice Twitteru Elonem Muskem opět rozvířila spoustu fám. Že by Musk skutečně zamýšlel začlenit DOGE do Twitteru ? Je to zajímavý návrh, který by měl pro DOGE vážné – čti vzestupné – důsledky.

Ne všichni však věří humbuku kolem DOGE, Muska a jeho akvizice Twitteru. Až všechen ten šum utichne, věci by se ve skutečnosti mohly vyvíjet opačným směrem. Musk by se mohl opět soustředit na Teslu a SpaceX. Twitter by mohl ztratit podíl na trhu, protože uživatelé Twitteru na protest proti novému majiteli platformu opustí. A známá negativa kolem DOGE jsou stále tu: neomezená nabídka tokenů, zanedbatelný vývoj, minimální funkčnost a nedostatečně rozšířená akceptace pro platby.

Z těchto důvodů se mnozí investoři dívají mimo DOGE a Muskovu akvizici Twitteru a věří, že velké příležitosti leží jinde. A právě tam přichází Metacade. Tento nováček v odvětví GameFi vyvolal na trhu skutečný rozruch a během svého beta kola již vygeneroval 1 milion € v presales . Přečtěte si, proč tolik lidí věří, že jde o další krypto herní senzaci.

Co je Metacade?

Kolem nováčka v odvětví GameFi, platformy Metacade (MCADE) , panuje hmatatelné vzrušení. V odvětví, kde některé společnosti kladou příliš velký důraz na „Fi“ a nedostatečný na „Game“, Metacade (MCADE) dosahuje správné rovnováhy. Nabízí ohromující výběr futuristických metaverzálních a virtuálních her spolu s oblíbenými klasickými arkádovými hrami. V současné době je k dispozici za skvělou presale cenu , Metacade (MCADE) přináší dokonalý zážitek z GameFi.

Jak Metacade funguje

Metacade (MCADE) spojuje všechny stránky krypto herního a GameFi průmyslu. Hráči, designéři, vývojáři, kryptoměnoví fanatici a investoři jsou obohaceni – a to doslova – o spojení, synergie a společné zážitky, které Metacade (MCADE) zprostředkovává. Metacade slouží jako komunitní středisko Web3 pro GameFi a zde je popsáno, jak funguje:

Blockchainoví hráči se mohou bavit a generovat příjmy díky funkcím Play2Earn, Compete2Earn, Create2Earn a Work2Earn, které Metacade nabízí

Designéři a vývojáři mohou testovat, prezentovat, uvádět na trh a spouštět nové hry, organizovat soutěže, komunikovat přímo s hráči a investory a nabírat nové zaměstnance

Kryptofanatici a investoři mohou sázet tokeny MCADE a využívat zajímavých investičních příležitostí

Metacade (MCADE) získává příjmy z placených her, reklam, spouštění nových her, placených turnajů a náborových inzerátů.

Vedle fantastického výběru nových i starých her se Metacade (MCADE) zaměřuje také na budoucnost a nabízí program Metagrants. Tato iniciativa hledící do budoucna poskytuje finanční prostředky na vývoj nové generace her na platformě. Metacade tedy nehostí jen ty nejlepší hry: aktivně vyvíjí i ty nejlepší nové! A co víc, část příjmů z nových her se vrátí zpět do komunity Metacade.

Mainstreamová a sociální média se často zaměřují na špatné zprávy, jako je kolaps FTX, nebo na velké události, jako je akvizice Twitteru Elonem Muskem. Je to škoda, protože jim pak unikají skutečně zajímavé příběhy, jako je obrovský potenciál vzestupu GameFi a společností, jako je Metacade (MCADE).

Měli by investoři dát přednost Metacade před Dogecoinem?

V současné době není v kryptografickém průmyslu příliš mnoho světlých míst, ale vzkvétající sektor P2E je výjimkou. Mnozí analytici a odborníci předpovídají, že v roce 2023 dojde k prudkému vzestupu, což kryptotrhu přinese tolik potřebné dobré zprávy. Ačkoli Dogecoin (DOGE) dostal po Muskově akvizici Twitteru impulz, zdá se, že právě Metacade (MCADE) by mohla vzít sektor P2E útokem.

Metacade (MCADE) má navrch i z řady dalších důvodů. Nabídka tokenů MCADE je omezená a nabízejí větší funkčnost. Dále společnost prošla kompletním auditem Certik, který má podpořit bezpečnost a jistotu investorů. A konečně, plán Metacade (MCADE) zahrnuje závazek stát se DAO, čímž členové komunity získají práva na správu a odměny za své zapojení do společnosti.

Z toho všeho vyplývá, že investování je v konečném důsledku o dosahování zisku. Metacade (MCADE) má opět výhodu oproti Dogecoinu (DOGE). Noví investoři mohou těžit z výhody včasného vstupu na trh a z hodnotného výnosu z atraktivní presale ceny Metacade (MCADE). Ale právě po spuštění by to mohlo být opravdu zajímavé, přičemž někteří odborníci spekulují o vyhlídce na 100x a vícenásobné zisky až se P2E skutečně rozběhne.

Elon Musk je druhým nejbohatším člověkem na světě, takže není divu, že jeho akvizice Twitteru a následné komentáře na adresu Dogecoinu (DOGE) přivedly investory k tomuto tokenu. Když se však podíváme pod povrch, není tak zřejmé, zda DOGE za ten humbuk skutečně stojí.

DOGE nebo MCADE: Verdikt

Stejně jako vše, co Elon Musk říká a dělá, i jeho akvizice Twitteru vyvolala mediální šílenství, včetně příběhů o Dogecoinu (DOGE). Jakmile se však vše uklidnilo, cena DOGE od převzetí Twitteru stále vykazuje pouze malou prémii. Navzdory všemu humbuku kolem DOGE se bystří investoři raději zaměřují na Metacade (MCADE), a to zejména kvůli jeho působivým presale výsledkům.

Pokud se však chcete podílet na této akci, musíte si pospíšit. První fáze presale Metacade (MCADE) je již téměř vyprodána, proto konejte nyní, abyste nakoupili za nejlepší cenu .