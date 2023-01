ACH/USD vyskočil za jeden obchodní den o 50 %.

Vzor padajícího klínu podporuje býčí případ

Riziko falešného proražení zůstává

Trh s kryptoměnami trpěl skandálem FTX, když investoři prchali ve světle dalšího podvodu v tomto odvětví. Ale navzdory četným předpovědím, že průmysl selže, je nedávná cenová akce pro spekulanty povzbudivá.

Vezměte si například Alchemy Pay (ACH). Včera to byla vedoucí kryptoměna, protože vůči americkému dolaru získala zhruba 50 %.

Alchemy Pay je průkopníkem řešení první platební brány na světě pro propojení fiat měn a krypto ekonomik. Stručně řečeno, jeho cílem je vybudovat most mezi krypto a fiat světy.

S oběžnou zásobou 4,9 miliardy bude maximální zásoba kryptoměny 10 miliard. Při současné tržní ceně má Alchemy Pay tržní kapitalizaci blízkou 60 milionům dolarů a denně se zobchoduje přes 180 miliard coinů.

Graf ACH/USD podle TradingView

Padající klín ukazuje na další vzestup, ale obavy z falešných průrazů přetrvávají

Až donedávna se ACH/USD obchodovalo s těžkým tónem – stejně jako celkový trh s kryptoměnami. Ale nedávný skok v Bitcoinu a dalších hlavních kryptoměnách vedl k tomu, že malé mince zachytily příležitost.

Cenová akce jako taková vypukla z klesajícího klínového vzoru. Takový vzor signalizuje obrácení; většinu času se trh vrátí zpět o více než polovinu vzdálenosti vzoru.

To však neznamená, že trh nemůže vytvořit nové minimum.

Proto by jakýkoli dlouhý obchod měl mít příkaz stop-loss v nejnižším bodě klesajícího klínu, zatímco zisk z příjmu by měl být umístěn přibližně v polovině vzdálenosti, kterou trh urazil na své cestě níž. Jinými slovy, 0,035 by mělo být vhodné.

Obavou přetrvává, že včerejší odraz je další falešný průlom. Rychlý pohled na to, co se stalo v minulosti, ukazuje podobné průlomy, které se ukázaly jako falešné, když se trh obrátil a vytvořil nové minimum.

Stručně řečeno, pokud se nedávná minima udrží, ACH/USD má větší potenciál růstu.