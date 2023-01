Předpověď ceny altcoinů 2030: Cronos (CRO), Polygon (MATIC) a Metacade (MCADE)

Předpovědět ceny altcoinů pro rok 2030 je téměř nemožný úkol. Mnoho odborníků ani neví, kde se bude kryptoměnový trh příští rok nacházet, což činí jakékoli dlouhodobé předpovědi obzvláště náročnými.

Úspěch projektu však lze určit podle jeho užitečnosti. A tři projekty, které mají velkou užitečnost, jsou Cronos (CRO), Polygon (MATIC) a Metacade (MCADE). Každý z nich má potenciál způsobit revoluci v určitém odvětví a změnit způsob, jakým lidé komunikují s Web3. Zde je předpověď možných cen jednotlivých altcoinů v roce 2030.

Co je Metacade?

Metacade se staví do role platformy zaměřené na hry, jejímž cílem je spojit vývojáře, hráče a kryptoměnové nadšence, aby spolupracovali a vytvářeli nové nápady ve světě her typu play-to-earn (P2E). Je založena na blockchainu Ethereum a uživatelům nabídne jedinečné komunitní centrum, kde budou moci hrát hry, komunikovat s ostatními v reálném čase a za své příspěvky budou odměňováni nativním tokenem $MCADE.

Jedním z klíčových prvků Metacade je fond Metagrants, který umožní vývojářům předkládat návrhy na vývoj her. Pokud bude jejich návrh držiteli $MCADE zvolen jako nejlepší, získají finanční prostředky k jeho realizování. Tato inovativní iniciativa bude spuštěna v roce 2023 a pomůže podpořit růst a rozvoj platformy.

V roce 2024 Metacade v rámci iniciativy Work2Earn spustí také nástěnku práce. Tato funkce poskytne uživatelům přístup k brigádám, stážím a pracovním místům v herním průmyslu i mimo něj a umožní jim navázat kontakt s nejlepšími zaměstnavateli.

Pro další zvýšení příjmů a zajištění hladkého chodu jednotlivých oblastí platformy, zavedla Metacade mechanismus sázek, který odměňuje členy komunity za jejich účast a příspěvky. Tento inovativní přístup pomáhá budovat komunitu, v níž mohou všichni těžit a profitovat.

Jak platforma roste a vyvíjí se, Metacade si stanovila cíl stát se v roce 2024 plně decentralizovanou autonomní organizací ( DAO ). Tento ambiciózní cíl povede k tomu, že platforma přejde na DAO a dosáhne správy DAO, čímž se moc dostane pevně do rukou komunity.

Jak $MCADE funguje?

$MCADE je řídící a užitkový token platformy Metacade. Je postaven na síti Ethereum a slouží k losování cen, odměnám za turnaje a platbám v rámci ekosystému. Používá se také k odměňování těch, kteří do platformy přispívají.

Prodej tokenu $MCADE probíhá v 9 presale fázích, ve kterých bude k dispozici 70 % nabídky tokenů. Zbývající tokeny budou rozděleny následujícím způsobem:

12,5 % marketingové a CEXové nabídky

10 % vývojový tým

5 % rezerva na DEX likviditu

2,5 % odměny za účast v soutěži

Předpověď ceny Metacade (MCADE) pro rok 2030

Cena Metacade je v současné době v presale kole 1. fáze 0,01 $ a do konce presale fáze 9 dosáhne 0,02 $. Do roku 2025 by se mohla stát pojmem, který se vyšplhá na předpokládanou nejvyšší hodnotu 2 $, a zároveň se stane průkopníkem budoucnosti her na Web3. To by z něj v porovnání s ostatními předpověďmi cen altcoinů pro rok 2023 udělalo silnou investici.

Během prvních čtyř týdnů presale získala platfroma Metacade téměř 1,25 milionu $, což jí dává předpoklady k dlouhodobému úspěchu. Vzhledem k tomu, že projekt vypadá realisticky při plnění svého dosažitelného plánu, mohl by Metacade do konce roku 2030 snadno dosáhnout vysoké hodnoty 25 $.

Předpověď ceny pro Polygon (MATIC) na rok 2030

Jednou ze skvělých předpovědí cen altcoinů je Polygon. Polygon (MATIC) je projekt DeFi, jehož cílem je zlepšit škálovatelnost Etherea. Umožňuje vývojářům vytvářet škálovatelné a uživatelsky přívětivé decentralizované aplikace (dApps) s nízkými transakčními poplatky a nejvyšší úrovní zabezpečení.

Aby toho Polygon dosáhl, kombinuje nejlepší vlastnosti Etherea se suverénními blockchainy a vytváří plnohodnotný multi-chainový systém. Kombinací těchto vlastností Polygon zajišťuje, že dApps mohou plně využívat výhod sítě Etherea a zároveň jsou bezpečné, otevřené a výkonnější.

Token společnosti Polygon, MATIC, zaznamenal za posledních 12 měsíců pokles ceny o 58,69 % a v současné době má hodnotu 0,864 $. Analytici předpovídají, že do roku 2030 by hodnota MATIC mohla vzrůst na 12,34 $, mnozí jsou však k tomuto růstu skeptičtí.

Předpověď ceny pro Cronos (CRO) na rok 2030

Další pozitivně vyhlížející předpovědí cen altcoinů je pro Cronos. Cronos je decentralizovaný veřejný blockchain s otevřeným zdrojovým kódem navržený tak, aby byl energeticky efektivní a zároveň zaručoval vysokou rychlost transakcí při nízkých nákladech. Cílem projektu je podpořit ekonomiku tvůrců a fungovat jako základní infrastruktura pro DeFi a GameFi a nakonec i jako otevřené metaverzum.

Jeho nativní token CRO se používá k obchodování na Crypto.com, jedné z největších světových kryptoměnových burz. Používá se k transakcím v rámci celé platformy a lze jej zakoupit i na jiných burzách.

Hodnota CRO je v současné době 0,06107 $, což je pokles o 88,66 % jen za posledních 12 měsíců. Analytici naznačují, že do roku 2030 by hodnota CRO mohla vzrůst na 5,94 $, nicméně vzhledem k nedávným skandálům na burze se mnoho investorů obává nákupu kryptoměn spojených s burzou. V důsledku toho nemusí být toto číslo tak vysoké, jak se původně předpokládalo.

Závěr – Metacade se zdá být na vzestupu

Závěrem lze říci, že všechny tři altcoiny zmíněné v tomto článku – Cronos (CRO), Polygon (MATIC) a Metacade (MCADE) – jsou možnými investicemi s potenciálem způsobit revoluci ve svých odvětvích, přičemž nálada investorů má velký vliv na předpovědi jejich cen.

Na základě užitečnosti jako herní platformy, silného výkonu tokenu během jeho presale a ambiciózního plánu se však zdá, že jasným vítězem je Metacade (MCADE). Má potenciál dosáhnout do konce roku 2030 maximálních hodnot 25 $, což z něj činí silnější investici než mnohé předpovědi cen altcoinů pro rok 2023, kterou je třeba v následujících týdnech bedlivě sledovat.

