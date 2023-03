Předpověď ceny Avalanche je pozitivní, ale není lepší investicí presale kryptoměny Metacade?

Vyhlížíte v roce 2023 kryptoměnové zisky? Avalanche v posledních týdnech přitahuje spoustu pozornosti, ale bystří investoři se místo toho obracejí na presale kryptoměny společnosti Metacade. V tomto článku se dozvíte, kam odborníci směřují své cenové předpovědi ohledně Avalanche pro rok 2023 a proč se investoři hrnou k Metacade, kde mají šanci získat významné odměny.

Avalanche (AVAX) je silným soupeřem Etherea

Avalanche je přední síť 1. vrstvy, která si klade za cíl konkurovat nejrozšířenějšímu blockchainu s inteligentními kontrakty Ethereu a slibuje vysokou propustnost s bleskovou rychlostí transakcí. Jejím cílem je stát se řešením pro dApps a DeFi protokoly s využitím inovativního konsensuálního mechanismu Avalanche. Ten umožňuje Avalanche zpracovávat až 6 500 transakcí za sekundu (TPS), ale teoreticky jej lze pomocí dílčích sítí škálovat až na miliony TPS.

AVAX, nativní token Avalanche, hraje klíčovou roli při zabezpečení sítě, stakingu a odměňování validátorů. Například odměny za staking v Avalanche v současnosti dosahují až 8,96 % ( Staking Rewads ), což pomohlo přilákat do sítě tisíce uživatelů.

Tuto skutečnost prokázala nedávná zpráva společnosti Messari . Uvádí se v ní, že denní transakce Avalanche vzrostly ve 4. čtvrtletí 2022 o 85 %, zatímco průměrné transakční náklady klesly od 3. do 4. čtvrtletí o neuvěřitelných 26,8 % a vycházely na pouhých 0,10 $ na transakci. To je zlomek ceny Etherea a pomohlo to posunout předpovědi ceny Avalanche na vyšší úroveň pro zbytek roku 2023.

Předpověď ceny Avalanche (AVAX)

Zatímco mnohé předpovědi ceny Avalanche pro rok 2023 původně počítaly s prolomením hranice 30 $, což je přibližně dvojnásobek současné ceny 15,70 $, analytici začali předpovídat, že investory AVAX mohou čekat mnohem vyšší zisky. Několik předpovědí ceny Avalanche nyní hovoří o 56 $ pro konec roku a někteří se dokonce domnívají, že by mohla pokořit své maximum z roku 2022, které činí přibližně 103 $.

Tento cíl je ambiciózní, ale dosažitelný. Pokud se tyto předpovědi ceny Avalanche ukáží jako správné, pak by dnešní investoři mohli získat více než 550 %.

Metacade (MCADE) roste během presale

Navzdory býčím cenovým prognózám společnosti Avalanche si mnoho investorů místo toho vybralo probíhající presale společnosti Metacade . Ten přichází po značném FOMO v očekávání uvedení na několik velkých burz, jakmile presale kryptoměny MCADE skončí.

Proč jsou ale investoři tak nadšení z Metacade? Metacade je komunitní platforma, která se díky svým výjimečným funkcím snaží získat status výchozí platformy mezi play-to-earn (P2E) hráči. Metacade nabídne interakce v reálném čase s podobně smýšlejícími hráči a kryptoměnovými nadšenci, spolu s prostory pro objevování světových alfaverzí v GameFi, systémem, který odměňuje uživatele za přispívání do platformy, a dokonce i celou virtuální hernu.

Všechny tyto funkce upoutaly pozornost širší krypto a herní komunity. Zejména jedna z funkcí vedla k tomu, že někteří označují Metacade za jeden z nejslibnějších krypto-presales roku 2023. Tento program, známý jako Metagrants, nabídne herním vývojářům šanci prorazit a potenciálně by mohl Metacade posunout mezi mainstreamové hvězdy.

Proces je jednoduchý: vývojáři předloží své herní návrhy do jedné ze soutěží Metagrants, o kterých budou hlasovat držitelé MCADE. Nápad, který získá nejvíce uživatelů, získá vedle podpory věrné fanouškovské základny i finanční prostředky z pokladnice Metacade. Tito vývojáři mohou dokonce získat zpětnou vazbu na své hry od jejích nejzarytějších fanoušků pomocí nativního testovacího prostředí Metacade a publikovat finální hru ve virtuální herně, kde si ji může zahrát kdokoliv.

Další funkce, jako je pracovní nástěnka a decentralizovaná autonomní organizace (DAO), které budou spuštěny v roce 2024, našly odezvu u investorů, kteří touží investovat do decentralizované platformy, jež svým uživatelům přináší maximální hodnotu. Potenciál Metacade výrazně těžit z efektů uživatelské šítě a vyletět do výšin prakticky přes noc vedl k tomu, že investoři zcela zaplavili presale MCADE, který v závěrečné fázi dosáhl $15m.

Předpověď ceny Metacade (MCADE)

Výsledkem je, že mnozí odborníci po fenomenálním výkonu presale kryptoměny MCADE měli mimořádně býčí náladu. Zatímco presale tokenu skončí na 0,02 $, podle mnoha předpovědí se ceny Metacade do konce roku vyšplhá až na 0,20 $.

Několik analytiků se dokonce domnívá, že by MCADE mohl dosáhnout 0,50 $, protože P2E trh zrychluje a stále více hráčů vyhledává decentralizovaný komunitní prostor. Podle tohoto scénáře by investoři, kteří naskočí na palubu současné, závěrečné fáze presale kryptoměny MCADE, mohli dosáhnout čistých výnosů ve výši 2400 % – což daleko předčí vše, v co by investoři do AVAXu mohli v roce 2023 doufat.

Metacade (MCADE) se jeví jako lepší investice

Ačkoli se Avalanche může pochlubit působivým růstem a solidními cenovými předpověďmi, je těžké ignorovat ohromující potenciál presale kryptoměny Metacade . S řadou zajímavých funkcí, zejména s přelomovým programem Metagrants, se Metacade staví do pozice lídra v oblasti P2E.

Nyní je ten správný čas chopit se příležitosti a pořídit si tokeny MCADE dříve, než se dostanou na burzy a potenciálně vystřelí do nebes. Nenechte si to ujít – mohl by to být jeden z nejlépe vynášejících tokenů roku 2023!