Předpověď ceny Cardana – míří až na měsíc? Kryptoinvestoři se obracejí k tokenu ASI společnosti AltSignals, aby získali vyšší výnosy.

Pokud jste v posledních letech věnovali pozornost trhu s kryptoměnami, je dost pravděpodobné, že jste slyšeli o Cardanu (ADA).

Mnoho investorů do kryptoměn vidí v ADA dlouhodobý potenciál, někteří se však trochu obávají nestability. V tomto článku rozebereme předpovědi ceny Cardana a důvody, proč se někteří investoři poohlížejí po tokenu ASI společnosti AltSignals, který je nyní v presale, a hledají více příležitostí.

Výhled Cardana na rok 2023 a další

V průběhu roku 2021 zaznamenalo Cardano značnou trakci, která vzbudila zájem mnoha investorů na trhu s kryptoměnami. Díky výhodě rychlejších transakcí, než mají například Ethereum a Bitcoin, přináší Cardano také nižší náklady a spotřebu energie. Jeho cílem je poskytovat tyto výhody, aniž by došlo k omezení škálovatelnosti a bezpečnosti.

Přestože kryptoměny zažily v roce 2021 skvělý rok, v průběhu roku 2022 zaznamenaly značný pokles. Zčásti to pramení z vývoje kryptotrhu jako celku, ale svou roli mohou hrát i obavy z pozvolného vývoje ADA.

V září proběhla aktualizace Cardana nazvaná hard fork Vasil. Tento upgrade vyvolal mnoho kontroverzí, protože byl vydán s cílem pomoci Cardanu nabídnout větší škálovatelnost, funkčnost, interoperabilitu a celkový výkon. To s sebou neodmyslitelně přineslo probíhající diskusi o budoucnosti kryptoměn a měnící se nálady, pokud jde o předpovědi ceny Cardana.

Dosáhne Cardano (ADA) hodnoty přes 6,00 $?

Možná si říkáte, že je to docela velký skok oproti současnému stavu Cardana, a máte pravdu, ale je důležité se podívat na krátkodobý a dlouhodobý potenciál. Mnoho analytiků, například Wallet Investor, CaptainAltCoin, CoinCodex a podobně, nabízí pohled na budoucnost této kryptoměny.

Jedna z nejvyšších aktuálních cenových předpovědí pochází z PricePrediction.net. Předpovídají, že je možné, že Cardano do roku 2030 dosáhne ceny přes 6,00 $. Ve srovnání s mnoha jinými předpověďmi se jedná o poměrně býčí pohled.

Podle další dlouhodobé předpovědi CaptainAltCoin by se ADA mohla do roku 2030 pohybovat někde kolem 2,11 $. Domnívají se, že kryptoměna má potenciál překročit 4 $, ale až v roce 2040. To vyvolalo mezi investory do kryptoměn další konverzaci o nestabilitě této kryptoměny a o tom, proč může být token $ASI společnosti AltSignals slušnou alternativou.

Co je token ASI společnosti AltSignals?

Vzhledem k výhodám umělé inteligence, zpracování přirozeného jazyka a strojového učení při předvídání tržních trendů přidá AltSignals pro svou komunitu investorů prvek AI. Cílem je poskytovat pokročilou analýzu sentimentu, optimalizované řízení rizik a přesné, automatizované obchodování. AltSignals tvrdí, že díky svému AI ekosystému poskytne držitelům tokenů $ASI významnou výhodu na trhu.

Token $ASI otevírá přístup ke členství v AI ekosystému společnosti – ActualizeAI, který je nyní ve vývoji. To, k čemu mají investoři v tomto ekosystému přístup, přímo souvisí s počtem tokenů v jejich peněženkách. To je velká část motivace společnosti směrem ke kryptoinvestorům.

Držení tokenů $ASI investorům také umožní předčasný přístup k jejich nejnovějšímu AI algoritmu, ActualizeAI. Ačkoli tyto výhody znějí výborně, je také důležité pochopit užitečnost tokenu.

Token AltSignal se zaměří na následující klíčové body:

ActualizeAI (AI algoritmus)

Budoucí produkty poháněné AI

AI Members Club

Exkluzivní presale příležitosti

Obchodní turnaje

Správa komunity

Je zřejmé, že token $ASI plánuje přinést na trh kryptoměn nové příležitosti. Přestože si společnost klade za cíl nabídnout svým investorům řadu výhod, doufá, že ovlivní trh tím, že obchodníkům poskytne větší šanci na úspěch.

Jak token $ASI změní odvětví signálů

Cílem AltSignals je pomáhat obchodníkům s využitím umělé inteligenci. Společnost poslala obchodníkům více než 1 500 signálů, které měly 64% přesnost. Jejich nová vrstva umělé inteligence kombinuje strojové učení a zpracování přirozeného jazyka (NLP), aby dosáhla co nejlepších výsledků.

Lineární regresní model AltSignals dokáže předpovídat budoucí ceny aktiv s překvapivou přesností. Jak bude společnost postupovat s ActualizeAI, nakonec přejde na prediktivní modelování.

Díky tomu budou mít investoři do kryptoměn k dispozici přesné předpovědi budoucích tržních trendů dlouho předtím, než budou jasně viditelné. Díky integraci umělé inteligence na více frontách je společnost silným zdrojem přesných signálů a celkové analýzy.

Stojí $ASI za nákup?

V současné době se AltSignals zaměřuje na presale tokenu $ASI. Podle jejich webových stránek je $ASI v současné době nabízen za 0,012 $ za token a prodalo se 30,76 % dostupných tokenů. Nejenže jejich roadmapa vypadá docela slibně, ale společnost za sebou má poměrně působivé výsledky a mohla by investorům v presale snadno nabídnout 100násobný výnos.

Je to také ideální doba pro propagaci tohoto zaměření na umělou inteligenci na trhu s kryptoměnami, protože umělá inteligence v posledním roce rychle ovládla svět. Tato technologie si nachází cestu snad do každého odvětví a AltSignals si klade za cíl být lídrem v oblasti AI pro trh s kryptoměnami. Vzhledem k tomu, že je stále na začátku svého plánu, mohlo by být využití jejich presale rozumnou investicí.