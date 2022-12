Předpověď ceny Decentraland: Jak se zdá, Metacade (MCADE) bude největší hvězdou v metaverse pro rok 2023

Závod probíhá o to, který projekt metaverse se dostane na vrchol, a uvidíme, která mince přinese investorům největší návratnost v roce 2023. Decentraland má náskok ve srovnání s ostatními v oboru, ale může jeho token MANA zůstat před těmi nejlepšími nováčky v příštím roce? Pohled na velké nadcházející pohyby na tomto trhu ukazuje, že Metacade a její MCADE coin jsou nakloněny tak, aby překonaly prognózu Decentraland.

Co dělá MANA coin?

Abychom porozuměli prognóze Decentraland na rok 2023 a proč Metacade vypadá jako silnější výkon, je důležité pochopit, o čem token MANA je. Toto je nativní měna platformy Decentraland a je to token založený na Ethereu.

Slouží k placení za zboží a služby ve hře, ale neuspokojivě nízký počet aktivních uživatelů způsobil, že se vývoj hry zastavil. To hrálo roli ve špatném výkonu tokenu v roce 2022, protože klesl ze svého maxima v prosinci 2021 ve výši 5 USD na přibližně 0,60 USD.

Co je Metacade?

Platforma Metacade přináší do metaverse arkádu plnou retro her, místo aby se soustředila na jedinou hru. Ve skutečnosti je konečným cílem projektu být centrálním centrem pro vše, co souvisí s hraním Web3. Metacade plánuje být centrálním uzlem pro P2E hraní.

Metacade bude zaměřen na budování herní komunity. Jeho cílem je být místem, kde se hry a návrháři setkávají, aby si užili své společné vášně: hraní, testování a recenzování her způsobem, z něhož mají prospěch všichni. Kromě toho Metacade pomůže vývojářům vytvářet hry s Metagrants (financováním), podporou komunity a celou skupinou testovacích hráčů. To znamená, že uživatelé skutečně mohou mluvit o tom, co se děje na Metacade a jak vypadá jeho budoucnost. Na podporu tohoto projektu bude mít přístup DAO s distribuovanými rozhodovacími procesy a bude samoregulovaný.

Stejně jako u Decentralandu má projekt Metacade nativní token, který se v tomto případě nazývá MCADE. Co je však okamžitě zřejmé z pohledu na jejich bílou knihu, je, že tento projekt má vynikající tokenomický model, díky kterému se odlišuje od ostatních metaverse projektů, jako je Decentraland.

Důvodem je to, že token MCADE se používá jako součást soběstačného ekosystému, kde je příjem generován různými prostředky a poté vrácen zpět k držitelům tokenů jako série odměn. Tímto způsobem vytváří působivou rovnováhu mezi působením jako herní centrum a chytrou investiční příležitostí.

Pohled na způsob, jakým Metacade funguje

První částí projektu Metacade, kterou je třeba pochopit, je to, jak generuje příjem, který pohání ekonomický model a poskytuje odměny. To se provádí několika způsoby, například prostřednictvím příjmů z reklamy, nabídek práce a testování her. Sekce pay-to-play arkády je další klíčovou součástí modelu, který udrží příjmy v pohybu.

Dalším prvkem je potenciál výdělku pro ty investory, kteří nakupují tokeny MCADE a chtějí, aby jejich prostředky rostly. Více žetonů lze získat pomocí metod, jako je losování cen, exkluzivní turnaje a sázky. To vše znamená, že bez ohledu na to, zda jste vášnivý arkádový hráč nebo hledáte krypto investici, stojí za to podívat se na Bílou knihu Metacade a na předprodej tokenů.

Metacade má dobrou pozici pro silný rok 2023

Vzhledem k tomu, že metaverse je v současnosti jedním z největších pokroků ve světě technologií, není překvapením, že lidé očekávají, že projekt Metacade ostatní převálcuje. Je to proto, že se jedná o arkádu založenou na metaverse, kde si hráči mohou užít pohlcující sbírku her a také si vydělat nějaké další příjmy.

Předprodej tokenů odhalil, jak napjatě se na něj čeká, protože o 1,4 miliardy tokenů prodaných v této fázi je obrovský zájem. S nízkou počáteční cenou 0,008 dolaru, která se s ukončením předprodeje zvyšuje na 0,02 dolaru, se ukazuje, že vstoupit brzy a získat kousek tohoto nového projektu je populární rozhodnutí.

Vyplatí se kryptoměny kupovat právě teď?

Rok 2022 byl svědkem ztráty hodnoty mnoha kryptoměn , nejen MANA. Prognóza Decentraland naznačuje, že by mohlo nějakou dobu trvat, než si tato platforma začne získávat uživatele a poroste její hodnota. Čas ukáže, zda to bude stačit k jeho záchraně, nebo zda sklouzne do neznáma, jakmile ho předběhnou jiné projekty s novými nápady.

To však neznamená, že je třeba se trhu vyhýbat. Stále existují zisky, které lze dosáhnout výběrem projektu, jako je Metacade, s tokenomickým modelem, který dává ekonomický smysl, a předprodejem, který vzrušuje spoustu lidí. Podívejte se na bílou knihu a zjistěte, co přesně je v nabídce.