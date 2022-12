Předpověď ceny Decentraland: Metacade se zdá být lepší volbou

Zdá se, že metaverse je stále více připraven stát se v příštích několika letech významným hráčem ve světě technologií. Jak se připojuje stále více velkých společností, vypadá to, že široké přijetí je teprve na obzoru. To znamená, že nyní je čas podívat se na ty projekty, které mají stále velký prostor k růstu s několika slibnými cenovými predikcemi do budoucna.

Konkrétně dva projekty, které by mohly tento pokrok řídit, jsou Decentraland (MANA) a Metacade (MCADE). Z hlediska predikce cen je tu velká otázka – která má vyšší potenciál?

Tento článek se bude zabývat charakteristikami každého projektu a podíváme se na to, který má větší příležitost k návratnosti.

Co je Decentraland (MANA)?

Decentraland je DAO (decentralizovaná autonomní organizace), která vytváří, udržuje a řídí virtuální svět. Nativní token platformy, MANA, je token ERC20, který se používá k nákupu metaverse nemovitostí a k účasti na hlasování o správě.

Díky využití síly decentralizovaných komunit je Decentraland jedním ze základů, na kterých by mohla být postavena budoucnost odvětví GameFi. V Decentralandu může kdokoli volně stavět 3D světy a přitom prozkoumávat, procházet a sdílet jejich výtvory, což je klíčový důvod, proč se někteří investoři domnívají, že předpověď ceny Decentraland by mohla být slibná.

Platforma Decentraland se skládá ze dvou hlavních prvků. Decentraland SDK se používá k vytváření zážitků založených na metaverse a klient Decentraland se používá k prohlížení a interakci s těmito zkušenostmi.

Platforma Decentraland umožňuje uživatelům vytvářet, využívat a zpeněžit obsah a aplikace. Existuje mnoho způsobů, jak si užít metaverze Decentraland a širokou škálu digitálních výtvorů, které lze vytvořit. Uživatelé si mohou vytvořit svou vlastní část prostředí virtuální reality a zpeněžit umělecká díla a další aktiva jejich ražením jako NFT.

Tím, že je proces budování her přístupnější, Decentraland rozšiřuje rozsah hraní za účelem výdělku.

Decentraland: prvotřídní nemovitost, ale ztrácí na popularitě

Klíčovou nevýhodou předpovědi cen společnosti Decentraland je její pokračující boj o přilákání uživatelů v posledních 12 měsících. V důsledku toho by mohla utrpět dlouhodobá predikce ceny pro MANA. Nedávná zpráva ukázala, že tokeny MANA nakupovalo a prodávalo méně než 1000 aktivních uživatelů . Takže ačkoli platforma nabízí jedinečnou funkčnost a má vysoký potenciál, předpověď ceny je v současné době nižší než u ostatních v metaverse prostoru.

Odborníci považují projekty založené na metaverse za prvotřídní dlouhodobé investice kvůli užitečnosti nabízené v těchto digitálních oblastech. Investoři předpovídají, že cena MANA poroste ze současných úrovní spolu s dalšími metaverse tokeny, ale může mít potíže s obnovením svých předchozích maxim. Tyto projekty využívají pokročilé technologie, které spojují lidi z celého světa a dlouhodobé předpovědi cen Decentraland jsou vyšší než současné ceny, ale není se čemu divit.

Jeden projekt metaverse, který se těší jiné úrovni úspěchu, je Metacade, který již ukázal velký potenciál pro nadcházející roky. Zatímco MANA coin společnosti Decentraland byl během roku 2022 pro mnoho investorů do kryptoměn zklamáním, MCADE společnosti Metacade se stal atraktivní alternativou.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade je komplexní herní platforma Play-to-Earn, která buduje největší arkádu na blockchainu. Metacade nabízí řadu her arkádového stylu na platformě, která integruje hraní s příležitostmi k výdělku.

Kromě toho Metacade pořádá turnaje Play-to-Earn, kde mohou hráči přidat ke svému zážitku soutěžní prvek. Propojením GameFi nadšenců na platformě a poskytováním odměn za tokeny MCADE nabízí Metacade soutěživým hráčům nové způsoby, jak si užít některé z nejlepších her, které se zabývají výdělkem.

Silný přístup k budování komunity

Kromě toho, že je Metacade arkádou pro P2E hraní, je také platformou zaměřenou na uživatele. Tokeny MCADE budou například použity k odměňování členů komunity za jejich příspěvky do prostoru Metacade. Uživatelé mohou pomoci ostatním hráčům odhalit nejlepší metody pro hraní nejnovějších herních titulů a Metacade poskytne finanční odměny. Jednoduše řečeno, uživatelé mohou vydělávat účastí v komunitě. To zahrnuje sdílení znalostí o nejnovějších hrách a budování nových vztahů s ostatními hráči.

Protože je projekt plně zaměřen na svou komunitu, Metacade se stane DAO, která hráčům umožní hlasovat o návrzích správy pomocí tokenů MCADE. Hráčům se tak vrací více síly, protože se rozhodují o nejlepším postupu pro několik klíčových funkcí v digitálním světě, který bude zcela ovládat držitelé tokenů MCADE.

Podpora budoucnosti GameFi

Klíčovou funkcí, kterou budou moci členové komunity ovlivnit, je program Metagrants. Metagrants budou použity k financování další vlny inovátorů GameFi, protože komunita může hlasovat o řadě investičních nabídek a rozhodnout, které projekty znějí nejlépe. V tomto smyslu bude mít komunita Metacade přímý vliv na budoucnost hraní za účelem získání výdělku.

Metacade bude od roku 2024 také obsahovat pracovní desku Web3. Tato část světa metaverse propojí nastupující blockchainové hry s vyhrazenou komunitou hráčů. Cílem je umožnit komunitě Metacade otestovat tyto nové tituly a poskytnout zpětnou vazbu vývojářským týmům výměnou za odměny za tokeny MCADE.

Decentraland vs. Metacade

Projekty Metaverse rozhodně vypadají jako solidní sázka do budoucna, zejména proto, že užitečnost nabízená v těchto plánech je rozsáhlá. Vzhledem k tomu, že Metacade je stále v rané fázi svého vývoje, má přirozeně mnohem vyšší cenu, než kterákoli předpověď Decentraland.

Když se podíváme na Decentraland, coin MANA již zaznamenal výrazný nárůst hodnoty tokenu. V letech 2020 až 2021 vzrostla cena MANA téměř o 10 000 %. Od té doby však projekt zaznamenal velký ústup a investoři předpovídají, že cena možná nikdy nedosáhne stejných výšek jako v roce 2021. Prozatím je předpověď ceny Decentraland 2,22 USD. Pokud se MANA podaří prolomit tuto klíčovou úroveň odporu, pak lze dosáhnout nových historických maxim.

Naproti tomu Metacade právě zahájil svůj předprodej tokenů a nemůže jít jinam, než nahoru. S tak vysokou hodnotou na obzoru investoři skočili do MCADE a již dosáhli některých významných zisků. Dlouhodobá předpověď ceny vypadá výrazně vyšší než současné ceny poté, co byl token původně spuštěn na pouhých 0,008 $. V tak rané fázi by Metacade mohl dokonce stoupnout o podobnou úroveň, jako je 10 000 % Decentralandu, než začne další bull run. Do roku 2025 se očekává, že předpověď ceny MCADE dosáhne hranice 5 USD.

Při pohledu na vše čistýma očima je volba mezi MCADE a MANA jasná. Token Metacade vypadá, že má před sebou mnohem světlejší budoucnost.

