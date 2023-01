Předpověď ceny Metacade v době, kdy se investoři obávají, že burza Binance je další na cestě ke kolapsu

Investoři BNB se obávají, že burza Binance nemusí vydržet medvědí trh. Investoři jsou však stále optimističtí, pokud jde o dlouhodobou budoucnost Web3, a Metacade je klíčovým projektem, který na krypto trhy vrací pozitivní náladu.

Presale MCADE přilákal sedmimístné částky a beta fázi vyprodal za pouhé tři týdny. Nyní se investoři začali opět těšit.

Burza Binance je pod palbou a investoři se začínají obávat

Po listopadovém krachu FTX provedla burza Binance audit proof-of-reserves , který měl ukázat, že digitální aktiva plně kryjí prostředky uživatelů; někteří však upozornili na klíčovou nesrovnalost ve zprávě.

Závazky Binance vůči BTC byly o 245 milionů $ větší než její rezervy BTC, což znamená, že ztráta důvěry v banku ve stylu FTX by mohl způsobit velké problémy. V takovém případě by Binance mohla být nucena pozastavit výběry a prodat jiná aktiva, což by mohlo mít negativní dopad na cenovou akci celého kryptografického trhu.

Poté, co se Changpeng Zhao objevil v televizi CNBC, aby diskutoval o finanční situaci burzy Binance, se ukázalo, že generální ředitel burzy Binance se zdráhá najmout si auditorskou firmu z první čtyřky, aby odhalil závazky. Tato váhavost vybízela k většímu strachu, nejistotě a pochybnostem (FUD) během medvědího trhu s kryptoměnami v roce 2022.

Co je BNB?

Binance (BNB) je burzovní platforma pro obchodování s různými kryptoměnami. Tokeny BNB jsou nativními tokeny na burze Binance a Binance Smart Chain – blockchainu 1. vrstvy, který byl odštěpen od Etherea a zároveň vyvíjen burzou Binance.

BNB se používají k usnadnění transakcí na Binance a k placení poplatků za obchodní činnosti, jako jsou poplatky za kotaci nebo výběr. Token BNB také slouží jako základní součást ekosystému burzy Binance, která uživatelům umožňuje získávat odměny prostřednictvím programu cash-back a účastnit se komunitních hlasovacích akcí.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade buduje největší hernu, kterou lze kdekoli na blockchainu najít. Je to první komunitně řízený projekt svého druhu a jeho cílem je stát se centrálním pro uživatele Web3, kde mohou hrát, vydělávat, stýkat se a dozvídat se o všem, co se týká GameFi .

Metacade bude nabízet různé arkádové hry a spojovat své klasické tituly s mechanikou play-to-earn. Kromě toho se hráči mohou prostřednictvím Metacade účastnit turnajů a získat přístup k několika různým metodám výdělku v kryptoměnách.

Po oznámení zahájení presale tokenu MCADE přilákala Metacade v krátké době značný objem investic. Beta fáze presale se vyprodala za pouhé tři týdny, kdy Metacade rychle prodala 140 000 000 tokenů MCADE za cenu 0,008 $.

Jak Metacade funguje?

Metacade je komplexní herní platforma postavená na blockchainu Etherea, která hráčům nabízí odměny v kryptoměnách v různých významných arkádových hrách. Kromě toho mohou uživatelé objevovat nejnovější trendy GameFi, sdílet recenze her a získávat tokeny MCADE za přispívání užitečnými informacemi do komunity.

Prostřednictvím Metacade mohou uživatelé také nastartovat kariéru ve Web3. Platforma propojí hráče s placenými pracovními příležitostmi a nabídne své komunitě role beta testerů, což hráčům umožní vydělávat kryptoměny při hraní zbrusu nových her založených na blockchainu.

Metacade může prostřednictvím programu Metagrants podpořit růst v odvětví GameFi. Tento program umožní uživatelům hlasovat o nejlepších nadějných blockchainových hrách a poskytne financování v rané fázi herního vývoje.. Metacade je komplexní projekt GameFi, který nabízí významnou hodnotu pro komunitu krypto her.

Metacade je bezpochyby nejlepší investiční příležitostí

Investoři BNB se obávají nedávných komentářů Changpenga Zhaoa a toho, co by mohly znamenat pro budoucnost burzy Binance. Naopak první osvojitelé MCADE se stále více těší na budoucnost.

MCADE je zcela nový token, který má obrovský dlouhodobý potenciál. Včasní účastníci presale mají vzácnou příležitost dosáhnout v příštích několika letech 10násobného zhodnocení, protože současná cena (X) $ se zdá být podhodnocená.

Jakmile Metacade dokončí presale a spustí svou herní platformu typu all-in-one, mohla by se stát jednou z největších herních platforem na Web3. Časem by mohl mít token MCADE hodnotu přes 1 $ – což představuje významný 50násobný nárůst ceny od konce presale.

Vyplatí se MCADE koupit?

Zatímco investoři BNB mají strach, budoucnost Metacade vypadá rozhodně jasně. Metacade by mohla být nejlepší investiční příležitostí během medvědího trhu, podle prognóz se stane jednou z největších dostupných herních platforem.

Token MCADE stojí v současné době pouhých $0,02 a do konce presale se jeho cena zvýší na 0,02 $. INež se na Metacade vyprodá, mají investoři přístup k MCADE na této cenové úrovni pouze omezenou dobu. Jak vidíte, Metacade rozhodně vypadá jako silná investice, protože první investoři by se mohli během roku 2023 těšit až z 50násobného zhodnocení.

