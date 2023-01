Předpověď ceny pro ApeCoin (APE): Takhle Metacade (MCADE) překoná Apecoin v roce 2023

Investoři napříč kryptoměnami se po náročném roce zamýšlejí a hledají nejnovější příležitosti k život měnícím ziskům. Není překvapením, že se poohlížejí po některých zavedenějších projektech, jako je ApeCoin, ale je to nováček Metacade, který skutečně otřásá situací.

Čtěte dál, abyste se dozvěděli více a zjistili, zda vám naše níže uvedené předpovědi cen Metacade a ApeCoin pomohou osvětlit nejlepší investici za vaše těžce vydělané peníze.

Co je Metacade?

Metacade se pustila do světa her a snaží se vytvořit novou komunitu, která spojí to nejlepší z her a kryptoměn do pohlcujícího zážitku, který umožní hráčům a milovníkům kryptoměn spojit se a hrát.

In original text in en there is a different paragraph then the one translated here. Text translated from the original doc: Metacade se rozhodla poskytnout hráčům komplexní služby pro všechny jejich herní potřeby. Především je Metacade vybavena play-to-earn hernou s aspirací na obrovské množství her, která uživatelům umožní získávat odměny, a to i prostřednictvím soutěžního hraní v turnajích a dalších způsobů interakce s komunitou. Projekt také podporuje sázení pro držitele tokenů, což držitelům MCADE umožňuje vydělávat pasivní příjem a zároveň přispívat do ekosystému.

Jak Metacade funguje?

Metacade v celé platformě využívá token MCADE. Ten je nutný k umožnění většiny funkcí; je vyžadován pro přístup ke hrám i pro vstup do soutěžních herních turnajů.

Asi nejzajímavějším prvkem jsou Metagrants, v rámci kterých budou talentovaní herní designéři moci získat finanční prostředky na vývoj metaverzálních her. Držitelé tokenů hlasují o tom, které projekty budou financovány, a později mohou získat odměny za testování vyvíjených her v rámci hlavní filozofie platformy Work2Earn.

Tým stojící za Metacade pracuje na dosažení plné správy DAO do 4. čtvrtletí roku 2024. To bude zahrnovat předání klíčových rolí a odpovědností komunitě Metacade. Tím se stane plně komunitním podnikem, a aby se zajistilo, že projekt splňuje vysoké standardy požadované ve Web3, Metacade předložila svou specifikaci, inteligentní kontrakt a tým k auditu Certik .

Zdá se, že Metacade bude neuvěřitelnou investiční příležitostí, přičemž vše nasvědčuje tomu, že má před sebou zářnou budoucnost a obrovský potenciál pro vývojáře i hráče, kteří hledají nové příležitosti na platformách Web3.

Obecná předpověď ceny MCADE

MCADE je výkonný užitkový token používaný v celé platformě Metacade. Kromě sázkových transakcí poskytuje také dvě možnosti využití: jako prostředek směny a v rámci systému odměn Metacade.

Hodnotový prvek MCADE spočívá v tom, že s rostoucím počtem uživatelů roste potřeba, aby uživatelská základna držela více MCADE, protože stále více uživatelů chce hrát hry, získávat finanční prostředky a řadu dalších činností, které ekosystém Metacade usnadňuje.

K udržení uživatelů přispívají odměny nabízené na platformě, které jsou dále umocněny výhodami v oblasti bezpečnosti a transakčních poplatků, jež jsou spojeny se zapojením do sítě Ethereum. To vše znamená, že projekt bude pravděpodobně i nadále nabírat na síle, což bude vytvářet trvalý tlak na nákup tokenu MCADE.

Vzhledem k těmto faktorům se zdá být zřejmé, že cena MCADE pravděpodobně výrazně vzroste. K tomu pravděpodobně dojde již v roce 2023 díky zajímavým výstupům plánu, a to jak uvedení klasické herny, tak udělení prvního Metagrantu. Jakmile se více uživatelů začne seznamovat se vzrušující realitou platformy a začne se projevovat FOMO, není vyloučena predikce 30násobného zvýšení ceny oproti presale.

Pokud jde o cenovou předpověď pro další období, je užitečné podívat se na tržní kapitalizaci projektu, jako je The Sandbox, který v roce 2021 pohodlně dosáhl tržní kapitalizace 6 miliard $, a to navzdory malé uživatelské základně. Pokud se jejich vize bude i nadále v příštích několika letech držet svého směru je tržní kapitalizace 20 miliard dolarů pro Metacade dosažitelná, což by znamenalo, že by cena mohla vzrůst tisíckrát na 10 $.

Obecná předpověď ceny ApeCoinu

ApeCoin je sám o sobě relativně nový, byl spuštěn v březnu 2022 a byl přijat populárními NFT verzemi Bored Ape Yacht Club (BAYC) a Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Ekosystém Bored Ape se zaměřuje na NFT a zejména na sběratelské a umělecké předměty.

Ambicí ApeCoinu, který je řízen komunitou prostřednictvím DAO, je pokusit se umožnit komunitní správu a zajistit tak ekosystém zaměřený na umění, který může poskytovat hodnotu kreativním odvětvím.

Předpověď ceny ApeCoinu je obtížná, ale vzhledem k tolika neznámým a regulačním obavám v USA je těžké vidět dramatický růst ceny. Pokud by totiž ApeCoin dokázal v roce 2023 vzrůst o 20 % na 4,60 $, bylo by to považováno za velký úspěch projektu – proto se mnozí domnívají, že Metacade pravděpodobně tento známý projekt brzy překoná.

Metacade – Očekává se dramatický nárůst ceny

Vzhledem k problémům, kterým APE čelí, je předpověď ceny ApeCoinu střízlivá, ale stále existuje šance na přiměřený růst. Naproti tomu je těžké ignorovat potenciál, který nabízí Metacade. Přehled cenových předpovědí Metacade a ApeCoinu ponechává všem racionálním investorům pouze jednu skutečnou volbu pro životní zisky.

Není divu, že Metacade ve svých raných fázích přitahuje tolik pozornosti kryptografických komunit. Vzhledem k tomu, že probíhá 1. fáze presale, je pravděpodobné, že si dostupné tokeny MCADE bystří investoři velmi brzy zajistí.