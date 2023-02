Předpověď ceny pro Cardano vypadá chmurně, zatímco Metacade letí k nebesům

Technologie blockchain narušuje celou řadu globálních odvětví díky své jedinečné schopnosti demokratizovat vlastnictví internetu. Ať už jde o kryptohry, digitální umělecká díla, řízení dodavatelského řetězce nebo přeshraniční finance, technologie blockchain přináší jednotlivcům větší transparentnost a kontrolu při využívání online služeb.

Kryptoměnoví investoři mohou v nadcházejících letech očekávat výrazné zisky, protože odhady cen Metacade a Cardano předpovídají potenciální výnosy.. Když srovnáme Cardano (ADA) a Metacade (MCADE), která z nich je lepší investicí?

Metacade a Cardano ukazují, jak všestranná může být technologie blockchainu

Pokrok, kterého dosahují projekty využívající technologii blockchain, vedl k vytvoření nového termínu: Web3, ten popisuje novou éru internetu, ve které mohou uživatelé získat zpět vlastnictví svých dat a svobodu transakcí na bázi peer-to-peer.

Web3, umožněný technologií blockchain, je souhrnný termín, který pod sebe zahrnuje celou řadu různých aplikací a způsobů použití. Užitečnost technologie blockchain je zřejmá při pohledu na dva klíčové projekty – Cardano a Metacade.

Zatímco Cardano je blockchain první vrstvy, který podporuje vývoj decentralizovaných aplikací (dApps), Metacade je dApp, která může díky svým atraktivním vlastnostem a jedinečným schopnostem předznamenat globální přijetí technologie blockchain.

Co je Cardano (ADA)?

Cardano je blockchain typu proof-of-stake (PoS), který dokáže svým uživatelům zajistit vysokou propustnost transakcí při nízkých nákladech. Od dřívějších iterací technologie blockchain se liší tím, že zlepšuje uživatelský komfort snížením latence a nákladů. Cardano je také Turing complete, což znamená, že vývojáři mohou v rámci ekosystému Cardano vytvářet dApps pro nejrůznější použití.

Cardano byl jedním z prvních případů použití PoS. PoS je mnohem úspornější metoda dosažení konsensu v distribuovaném počítačovém systému, což je klíčový důvod, proč může blockchain Cardano zpracovávat transakce rychleji než dřívější proof-of-work blockchainy, jako je Bitcoin.

Předpověď ceny Cardano na rok 2023: Dosáhne ADA hodnoty 1 $?

Poté, co byl při svém založení v roce 2017 vychvalován jako potenciální zabiják Etherea, předpověď ceny Cardano v posledních letech trpí. Během svého vrcholu v roce 2018 dosáhl ADA hodnoty 0,38 $ a nyní – téměř o 5 let později – se nachází pod touto cenovou úrovní na necelých 0,30 $.

Predikce ceny Cardano předpovídá pro ADA zotavení, ale mnoho investorů si klade otázku, zda má potřebnou dynamiku k překonání svého předchozího historického maxima na úrovni 3,09 $. Prozatím vypadá předpověď ceny Cardano chmurně a odborníci očekávají, že token bude na své cestě zpět k 1 $ trpět.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade je zbrusu nová GameFi platforma, která již nabírá na síle. Projekt nedávno oznámil zahájení presale, v němž se během prvních několika týdnů vybralo přes 1,5 milionu $. Metacade představuje komplexní zážitek z hraní her (P2E) a mohla by být klíčovým hráčem, který bude hnacím motorem blockchainové revoluce v globálním herním průmyslu.

Kromě toho, že Metacade nabízí ve své herně mnoho různých P2E her, stane se centrálním místem, kde se budou uživatelé Web3 scházet, socializovat, učit a vydělávat. Platforma integruje řadu inovativních mechanik výdělku, které by mohly v příštích letech přilákat významnou uživatelskou základnu.

Jak MCADE funguje?

herna Metacade nabízí příležitostné i soutěžní hraní. Uživatelé mohou získávat tokeny MCADE při postupu nekonečnými úrovněmi v široké škále různých online her a také se zapojit do hodnocených turnajů a soutěžit o možnost vyhrát hlavní ceny vyplácené v kryptoměnách.

Jednou z klíčových dodatečných mechanik výdělku, které Metacade nabízí, je funkce Create2Earn. Ta motivuje ke sdílení znalostí mezi členy komunity, protože uživatelé budou odměňováni tokeny MCADE za zveřejňování recenzí her, sdílení postřehů a interakci s ostatními uživateli na platformě Metacade.

Metacade také pomáhá uživatelům nastartovat kariéru v oblasti blockchainových technologií. Mechanika Work2Earn společnosti Metacade bude od roku 2024 nabízet komunitě placené pracovní příležitosti, včetně brigád, pozic na volné noze a na plný úvazek.

Předpověď ceny Metacade pro rok 2023: Dosáhne MCADE 1 $?

Metacade může přispět k rozšíření blockchainové technologie – zvýšení počtu pracovních sil prostřednictvím mechaniky Work2Earn a financování inovací v rané fázi prostřednictvím programu Metagrants.

Samotný projekt nabízí bezkonkurenční herní zážitek na blockchainu a řadu funkcí, díky nimž se Metacade stane jednou z nejoblíbenějších dApps na blockchainu. Očekává se, že v roce 2023 dosáhne MCADE hodnoty 1 $, což představuje 50násobný nárůst od konce presale akce.

Předpověď ceny Metacade vs. Cardano: Které krypto se vyplatí koupit?

Presale MCADE by mohl být jednou z nejlepších investičních příležitostí tohoto roku. MCADE, který byl spuštěn za pouhých 0,008 $ za token, by mohl v budoucnu vykázat více než 100násobné zisky, protože technologie blockchain nadále přitahuje uživatele z celého světa.

Předpověď ceny Cardano naopak vypadá nejistě. Investoři by se měli rozhodnout pro Metacade , protože předpověď ceny Cardano pravděpodobně nepřinese nic, co by se blížilo 100násobnému zhodnocení. Investoři, kteří si chtějí koupit Metacade během presale, by to měli udělat rychle. Token v průběhu akce stoupne na 0,02 $, což znamená, že na nákup MCADE za nejlepší možnou cenu je pouze omezený čas.