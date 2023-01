Předpověď ceny Shiba Inu (SHIB) – Metacade by mohla v nadcházejících měsících překonat SHIB

Na špičkové projekty meme coinů, jako jsou Dogecoin (DOGE) a Shiba Inu, se snesla velká kritika, protože jejich vysoce energetické komunity vytvořily obrovský impuls a vynesly tyto projekty v žebříčcích kryptoměn nahoru.

Oba projekty však dokázaly přečkat medvědí trh roku 2022, a tak se držitelé budou zabývat předpovědí ceny Shiba Inu na rok 2023, aby mohli dospět k závěru o investičním potenciálu tokenu.

Mnoho investorů SHIB je přitahováno novým a vzrušujícím projektem Metacade , který se zdá být připraven přinést v roce 2023 mnohem pozoruhodnější zisky. Vzhledem k výzvám, kterým čelí SHIB, a vysokému potenciálu projektu Metacade budeme pravděpodobně svědky toho, jak se stále více držitelů SHIB bude v nadcházejících měsících snažit využít pravděpodobného vzestupu MCADE nad SHIB.

Co je Metacade?

Metacade je nový inovativní projekt, který hodlá svým uživatelům poskytnout neuvěřitelnou a rozmanitou herní arkádu typu play-to-earn (P2E). Tím, že Metacade staví kolem této vlajkové lodi P2E herny,, hodlá nově definovat GameFi tím, že vytvoří komunitní centrum, které staví hráče na první místo.

Přestože P2E herna již nyní přitahuje velkou pozornost bystrých investorů, kteří vidí její potenciál, ekosystém Metacade je podporován řadou dalších doplňkových funkcí.

V celém projektu funguje důmyslný systém odměn, který zahrnuje odměny nejen za hraní her a vítězství v soutěžních turnajích pořádaných na platformě Metacade, ale také za přispívání komunitě prostřednictvím činností, jako je psaní herních recenzí.. To motivuje uživatele, aby do projektu přispívali, a je to mistrovský strategický tah, který zajišťuje, že si projekt může vybudovat obrovskou dynamiku.

Jak to funguje?

Projekt využívá užitkový a řídicí token MCADE, který slouží k napájení systému odměn, ale také jako prostředek směny v rámci celé platformy. Tokeny MCADE lze také sázet, což držitelům tokenů umožňuje získat pasivní příjem, přičemž odměny jsou dokonce poskytovány ve stablecoinech, aby se nezvyšovala nabídka MCADE v oběhu.

Metacade má další inovativní mechanismus, který prohlubuje úspěch platformy – Metagrants. Metagranty umožní herním vývojářům předkládat nápady v rámci ekosystému Metacade, přičemž držitelé tokenů MCADE budou moci rozhodnout, kam by měly být finanční prostředky přiděleny. To pomůže podpořit zapojení a přijetí platformy, protože komunita dostane možnost přidělit prostředky projektům, které je nejvíce nadchnou.

Tým Metacade pochopil, že je důležité, aby se projekt stal soběstačným, a proto je nastavena řada různých zdrojů příjmů, které budou projekt průběžně podporovat. Patří sem například reklama na platformě, herní launchpad a soutěžní turnaje.

Předpověď ceny Metacade (MCADE): Neomezená hranice

Metacade se může pochlubit jasným strategickým plánem , který zohlednil všechny prvky zajištění úspěchu projektu. Vzhledem k tomu, že prostor GameFi již prokázal svou robustnost , je dobře pochopitelné, že se jedná o část Web3, která se chystá prudce vzrůst.. Není tedy žádným překvapením, že vyhlídky Metacade jsou mnohem jasnější než předpověď ceny Shiba Inu.

Vzhledem k tomu, že se token MCADE během svého presale rychle vyprodal, není pochyb o tom, že cena MCADE zřejmě v nadcházejících měsících velmi pravděpodobně zaznamená dramatický nárůst. Vzhledem k tomu, že mnozí předpovídají, že GameFi zaznamená prudký nárůst přijetí, mohl by MCADE v roce 2023 dosáhnout až $ 0,50 a zdá se pravděpodobné, že se na $ 5 dostane před rokem 2025.

Předpověď ceny SHIB: Dokáže se udržet?

Výzvou, které meme mince čelí, je to, že se do značné míry spoléhají na rozruch vytvořený komunitou a potřebě hybné síly, která je drží na vzestupu. I když má SHIB nepochybně stále významnou komunitu příznivců, s malým reálným užitkem z projektu se zdá nepravděpodobné, že projekt bude schopen vidět úroveň popularity, které dosáhl v roce 2021.

Předpověď ceny Shiba Inu to zohledňuje, přičemž SHIB se musí zaměřit na udržení své současné ceny, což znamená, že pokud by SHIB do konce roku 2023 udržel 0,000008 $, bylo by to pro projekt považováno za úspěšný rok. Pokud nedojde k dramatickým změnám v užitkovosti, zdá se, že token v příštím roce začne pomalu klesat, zatímco se komunita bude snažit vyvolat zájem.

Metacade (MCADE) proti Shiba Inu (SHIB): Který je lepší?

Není pochyb o tom, že MCADE představuje významnou příležitost pro všechny investory, a to je pravděpodobně hnacím motorem obrovského zájmu, který byl dosud v presale zaznamenán. Zatímco SHIB se možná ještě nějakou dobu udrží, každý seriózní investor, který hledá velké výnosy ze své investice, by měl skočit do MCADE a nechat komunitu Shiba Inu na pokoji. S ohledem na to se zdá být velmi pravděpodobné, že Metacade v nadcházejících měsících překoná SHIB.