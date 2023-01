Předpověď ceny The Sandbox (SAND) – Proč Metacade (MCADE) bude mít v roce 2023 lepší výkonnost než SAND

The Sandbox je jedním z prvních kryptografických hráčů na trhu, ale jeho epický propad během medvědího trhu v roce 2022 některé investory vyvedl z míry. Zajímá vás, co čeká tento přední token metaverza? Níže najdete předpověď ceny The Sandbox na rok 2023 a dozvíte se o Metacade – projektu, který by podle mnohých předpovědí mohl letos výrazně překonat SAND.

The Sandbox (SAND) nedokázal přilákat hráče

The Sandbox je virtuální svět založený na Ethereu, kde uživatelé mohou skutečně vlastnit a zpeněžit své výtvory. Platforma zasazená do otevřeného světa pískoviště umožňuje hráčům zkoumat svou kreativitu a používat vybrané nástroje k vytváření pohlcujících zážitků pro ostatní hráče.

The Sandbox využívá NFT k reprezentaci herních aktiv, jako jsou LAND a ASSETS, což umožňuje jejich nákup a prodej na otevřeném trhu. Vedle Decentralandu, jehož token SAND prudce stoupl v ceně poté, co Facebook, nyní Meta, oznámil svůj vstup do metaverza, je to jeden z předních kryptoprojektů metaverza.

Tento humbuk však během medvědího trhu v roce 2022 vyprchal a cena SAND prudce klesla. Poté, co v listopadu 2021 dosáhl maxima 8,48 $, se SAND nedávno dostal na minimum 0,37 $, což představuje přibližně 95,6% pokles.

To je částečně způsobeno nedostatečným přijetím ze strany běžných hráčů. Od začátku roku 2021 se The Sandbox snažil přilákat více než 1 000 uživatelů denně po delší dobu a často zaznamenával jen stovky uživatelů (DappRadar). Když to srovnáme s tradičními metaverními hrami, jako jsou Roblox nebo Fortnite, které mají miliony aktivních uživatelů denně, zdá se The Sandbox poněkud nadhodnocený.

Předpověď ceny The Sandbox (SAND)

SAND v lednu zaznamenal určité oživení. Po dosažení minima 0,37 $ se SAND během zhruba dvou týdnů zvedl a dosáhl maxima 0,71 $. Podle cenové prognózy The Sandbox se však očekává, že tato oblast bude představovat značnou rezistenci. V krátkodobém horizontu mnozí odborníci The Sandbox stanovili cíle předpovědi ceny až na 0,54 $. V dlouhodobém horizontu někteří analytici předpovídají, že by se cena SAND mohla propadnout až na 0,24 $, pokud se počet uživatelů brzy nezvýší.

Metacade (MCADE) nastavuje standardy pro herní komunity

Metacade je komunitní centrum typu play-to-earn (P2E), které si podobně jako The Sandbox klade za cíl revoluci v oblasti vlastnictví her. Namísto toho, aby hráči vlastnili herní aktiva, jim Metacade dává možnost skutečně vlastnit komunitu, kterou nazývají svým domovem.

V základu má Metacade vše, co byste od sociální herní platformy očekávali, jako jsou fóra, recenze, herní žebříčky a turnaje. Díky využití výhod kryptografie a decentralizace se však očekává, že odstartuje nové paradigma ve způsobu provozování sociálních platforem.

Koncem letošního roku například spouští systém Metagrants. Metagrants dávají držitelům MCADE hlasovací právo rozhodovat o tom, kterým herním vývojářům by mělo být přiděleno financování z pokladnice Metacade. Desítky vývojářů se utkají v každé Metagrant soutěži o nejvíce hlasů, přičemž vítěz získá finance na realizaci své vize. Dokonce mají možnost využít nativní testovací prostředí Metacade a získat zpětnou vazbu na své hry od jeho nejzarytějších příznivců.

Tyto komunitou podporované tituly jsou pak přidány do virtuální herny Metacade, kde si je může zahrát kdokoli. Metacade má potenciál být zodpovědná za vytvoření jedněch z nejlepších P2E her, jaké kdy svět viděl, a tak se může brzy stát středem pozornosti, pokud se ujme jen jediná hra.

V roce 2024 se Metacade stane decentralizovanou autonomní organizací (DAO) a dokončí poslední krok k tomu, aby se stala první virtuální hernou na světě, kterou vlastní hráči. Od této chvíle bude směřování projektu určovat komunita, přičemž členové kolektivu budou vstupovat do vedoucích rolí. Budou moci rozhodovat o tom, jaká vylepšení budou implementována, zda budou přijímána nová partnerství, a dokonce budou určovat rychlost spalování zásob tokenů – což je krok, který by mohl v průběhu času postupně zvyšovat cenu MCADE.

Předpověď ceny Metacade (MCADE)

V porovnání s cenovou prognózou The Sandbox se očekává, že Metacade v letošním roce překoná SAND. Její presale tokenů MCADE zaznamenal raketový úspěch, když se v rámci beta prodeje prodalo přes 1,12 milionu $. V současné době, ve druhé fázi svého presale, Metacade získala přes 3,2 milionu $, zatímco cena tokenu MCADE vzrostla podle plánu o 50 % na 0,012 $ z původní ceny 0,008 $. Předpokládá se, že do konce presale se vyšplhá až na 0,02 $, což znamená, že nejstarší investoři by si mohli polepšit o 150 %!

Vzhledem k tomu, že odvětví GameFi pravděpodobně v roce 2023 učiní významné kroky, mohla by být Metacade nejžhavějším P2E tokenem. Analytici začali předpovídat cenu 0,20 $ do konce roku, přičemž někteří dokonce předpovídají, že by mohla dosáhnout 0,50 $ – což je nárůst o 2 400 % oproti předpokládané konečné ceně v presale.

Zdá se, že Metacade (MCADE) určitě překoná The Sandbox

Již nyní je jasné, že MCADE je lepší investiční volbou než SAND. Zatímco The Sandbox je jistě průkopníkem v oblasti metaverz založených na kryptoměnách, jeho nedostatečné přijetí se pravděpodobně v dohledné době nezmění. To je důvod, proč tolik cenových prognóz The Sandbox předpovídá, že znovuzískání zóny 8 $ je v příštích několika letech téměř nemožným cílem; jednoduše není dostatečná poptávka.

Metacade mezitím může všechno získat a prakticky nic ztratit. Její presale tokenu MCADE již přilákal tisíce investorů a spoustu pozornosti médií a zdá se, že aktuálně vybraných 3,2 milionu $ je jen začátek. Pokud uvažujete o investici do SAND – zastavte se. Věnujte chvilku listování whitepaperem Metacade a zjistěte, proč jej někteří označují za nejlepší P2E token roku 2023.

