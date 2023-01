Předpověď ceny TRON: TRX a MCADE připraveny rozpumpovat rok 2023. Je nyní vhodný čas na investici?

Předpověď ceny tokenu Tron (TRX) vypadá do budoucna silně a nyní je vhodný čas do něj investovat. Zcela nový projekt s názvem Metacade (MCADE) však může být právě tím nejvýkonnějším tokenem v nadcházejících letech.

Potenciál zisků MCADE je podle posledních zpráv mnohem vyšší než predikce ceny Tronu, což znamená, že nyní je vhodná doba na investici, než ceny začnou růst.

Metacade vypadá jako nejlepší krypto nákup v roce 2023

Kryptotrh může během roku 2023 začít nabírat na síle, přičemž Tron i Metacade jsou připraveny vyrazit na trh, až dojde k nevyhnutelnému obratu trendu. V roce 2022 došlo k plošnému snížení cen, přičemž mnoho altcoinů ztratilo více než 90 % své hodnoty, ale tyto dva tokeny mají dobrou pozici do budoucna a nyní je vhodná doba k investování.

„BTFD!“ je běžné rčení na Web3. Na medvědích minimech mají investoři největší potenciál k výnosům, což je klíčový důvod, proč je nyní vhodná doba investovat do TRX i MCADE. Zatímco TRX je na trhu již nějakou dobu, MCADE je zcela nová platforma GameFi, která v posledních týdnech přitahuje široký zájem.

Během beta fáze MCADE se za pouhé tři týdny podařilo získat finanční prostředky v hodnotě 1,12 milionu $. Projekt také zdvojnásobil počet svých příznivců na sociálních sítích a zdá se, že se časem stane jednou z vůdčích figur v oblasti blockchainových her.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade je první komunitou řízená herna a největší platforma svého druhu, kterou lze nalézt na Web3. Nabídne mnoho různých Play2Earn her a jejím cílem je stát se centrálním hubem pro vše, co se týká GameFi.

Projekt nabízí pokročilou mechaniku krypto-výdělku a obrovské množství unikátních funkcí. Uživatelé budou mít přístup k nejcennějším alfám v oblasti blockchainových her, včetně nejnovějších trendů a tipů, jak z hraní vytěžit maximum.

Metacade si rovněž klade za cíl přímo podpořit expanzi odvětví GameFi. Program Metagrants umožní herním vývojářům předkládat investiční návrhy komunitě, která bude hlasováním rozhodovat o tom, které nové hry jsou nejlepší. Vývojáři, kteří získají nejvíce hlasů, získají financování v rané fázi na podporu vývoje nového arkádového titulu.

Jak MCADE funguje?

Herna Metacade Play2Earn nabídne jak příležitostné, tak soutěžní hraní. Hráči mohou získávat tokeny MCADE za postup nekonečnými úrovněmi a snahu překonat své nejvyšší skóre nebo soupeřením s ostatními uživateli v placených vstupních turnajích pořádaných Metacade.

Kromě toho bude Metacade odměňovat uživatele za přispívání do komunity. Funkce Create2Earn bude motivovat k tvorbě obsahu na platformě, který může zahrnovat recenze her, interakce s ostatními uživateli nebo sdílení nejnovějších informací o herním blockchainu.

Metacade také zavádí funkci vytváření pracovních míst nazvanou Work2Earn. Ta bude propojovat její komunitu s placenými příležitostmi v oblasti Web3, a to od částečných úvazků až po pozice na plný úvazek. Uživatelé se budou moci ucházet o brigády, práce na volné noze nebo pozice na plný úvazek, až bude v roce 2024 spuštěn provoz nástěnky kryptografických prací.

Dosáhne MCADE v roce 2025 hodnoty 5 $?

V roce 2023 začne platforma Metacade nabízet své hry komunitě a po IDO bude token MCADE spuštěn také na decentralizovaných burzách (DEX). Očekává se, že to zvýší poptávku po MCADE, přičemž odborníci předpovídají v nadcházejících letech určitou býčí cenovou akci.

Presale MCADE je nyní vhodnou příležitostí k investici, protože je nepravděpodobné, že by cena byla ještě někdy tak nízká. Do roku 2025 by cena MCADE mohla dosáhnout 5 $, což by znamenalo 250násobný nárůst ceny od konce presale. Takováto cenová akce je podobná ziskům, které v roce 2021 zaznamenaly jiné významné platformy GameFi, například The Sandbox, a zdá se, že Metacade bude tento příklad následovat ve velkém.

Co je Tron (TRX)?

Předpověď ceny Tronu není tak býčí jako u Metacade, protože tato platforma existuje již několik let. Přesto je Tron přední blockchainovou sítí první vrstvy, která dokáže podporovat vysoký počet transakcí při nízkých nákladech pro uživatele. Projekt má v nadcházejících letech dobrou pozici a předpověď ceny Tronu skutečně předpovídá zisky.

Předpověď ceny Tronu: Dosáhne TRX v roce 2025 hodnoty 0,50 $?

Předpověď ceny Tronu předpovídá v roce 2025 pro Tron nová historická maxima. Ekosystém TRX se nadále rozrůstá a v tomto prostoru se budují další nové projekty. Další býčí trh s kryptoměnami by měl nastat po události, kdy se Bitcoin v roce 2024 rozpůlí, což by mělo do ekosystému TRX přilákat více uživatelů.

Pro rok 2025 činí předpověď ceny Tronu 0,50 $. To by znamenalo desetinásobné zhodnocení oproti současné cenové úrovni, a proto je nyní vhodná doba pro investici do Tronu.

Je nyní vhodný čas investovat do MCADE?

Presale MCADE je určitě vhodnou příležitostí k investici. Zdá se, že na konci presale cena prudce vzroste a současná cena bude ve srovnání s budoucí hodnotou MCADE pravděpodobně vypadat nepatrně. Metacade má do budoucna obrovský potenciál a předpověď ceny Tronu je také býčí, takže nyní je dobrý čas investovat.

Cena MCADE však v průběhu presale vzroste z 0,008 $ na 0,02 $. Investoři mají omezený čas na nákup MCADE za nejlepší možnou cenu, protože hodnota MCADE se bude zvyšovat při každém vyprodání kola financování. Investoři by si měli pospíšit, než bude pozdě, protože se zdá, že Metacade je připravena vyletět do nebes v roce 2023 a později.

