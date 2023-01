Předpovědi cen pro Sandbox, Metacade a Decentraland na rok 2025: Hlavní hráči v metaverzu

Zajímá Vás budoucnost metaverza a, které projekty budou dominovat? V tomto článku se prostřednictvím předpovědí cen pro The Sandbox, Metacade a Decentraland na rok 2025 seznámíte s tím, co můžete v dlouhodobém horizontu očekávat.

Co je to The Sandbox (SAND)?

The Sandbox je decentralizovaný 3D svět, který uživatelům umožňuje vytvářet, sdílet a zpeněžovat herní zážitky. The Sandbox umožňuje hráčům stavět cokoli, co se jim zlíbí, pomocí voxelů – bloků, které jsou charakteristické pro design hry. Nejde však jen o estetickou volbu; jsou navrženy tak, aby se s nimi dalo snadno manipulovat, a aby hráči mohli vytvářet složité a detailní objekty, jako jsou auta, budovy, sochy a další.

Aby mohli hráči v The Sandbox stavět, musí nejprve vlastnit LAND. Tokeny LAND jsou nezaměnitelné, což umožňuje jejich nákup a prodej za tokeny SAND. Jakmile hráči vlastní LAND, mohou se rozhodnout, zda si koupí ASSETy (objekty navržené ostatními hráči), nebo zda budou stavět předměty ve VoxEdit a používat je v Game Makeru k vytváření strhujících her a zážitků. Společnosti jako Forbes, Gucci a Warner Music Group využily tyto nástroje ke svým prvním krokům v metaverzu a mnoho dalších pravděpodobně přijde.

Předpověď ceny pro The Sandbox (SAND) na rok 2025

S rostoucím přijetím metaverza je pravděpodobné, že The Sandbox dostojí svému názvu a bude fungovat jako testovací pole pro značky, které se chtějí připojit k této nové digitální hranici. Přidání dalších jmen na již rostoucí seznam významných společností využívajících The Sandbox pravděpodobně podnítí příliv investic a mohlo by posunout cenu SAND mnohem výše, než je současných 0,42 $. Přinejmenším 2,50 $ je určitě dosažitelná cena, zatímco pravděpodobnější je cena někde mezi 4,50 a 5 $.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade je komunitní platforma vytvořená pro metaverzum a hry typu play-to-earn (P2E). Je to centrum, kam hráči chodí objevovat nejnovější P2E hry, prozkoumávat rychle se rozšiřující prostor metaverza spolu s podobně smýšlejícími lidmi a přímo ovlivňovat budoucnost GameFi. V základu Metacade obsahuje vše, co budete potřebovat, abyste z metaverza a P2E hraní vytěžili maximum, jako jsou recenze, žebříčky, alfy, fóra a chatovací místnosti, kde si můžete najít přátele a vydělávat za své příspěvky komunitě.

Přesně tak: pokaždé, když zveřejníte recenzi, nějaké tipy na vítězství ve hře nebo jiný užitečný obsah, získáte za svůj podíl na rozvoji platformy tokeny MCADE. Objevíte také pravidelná losování o ceny a turnaje, ve kterých se utkáte s ostatními uživateli Metacade a máte šanci vyhrát velké částky. V roce 2024 se dokonce plánuje zřízení pracovní nástěnky, kde najdete brigády, částečné úvazky i placené pozice, na kterých budete pracovat s největšími jmény v oblasti Web3.

Do roku 2025 budou v provozu dvě nejatraktivnější funkce Metacade. První z nich je její decentralizovaná autonomní organizace (DAO) , kde se uživatelé budou moci podílet na utváření první virtuální herny na světě vlastněné hráči. Druhým je Metagrant. Metagranty jsou nástrojem financování, který uživatelům Metacade umožňuje hlasovat o vývoji P2E her. Vývojáři představí své nápady komunitě a ten, který získá nejvíce hlasů, získá finanční prostředky z pokladnice Metacade na realizaci své hry.

Předpověď ceny Metacade (MCADE) na rok 2025

Díky řadě inovativních funkcí, důrazu na vlastnictví komunity a potenciálu rychle přilákat tisíce hráčů bude mít Metacade do roku 2025 pravděpodobně náskok. Token MCADE je v současné době v presale a očekává se, že bude pro veřejnost spuštěn za 0,02 $ za token.

Vzhledem k tomu, že do roku 2025 se očekává zrychlené přijetí metaverza a GameFi, je dosažení hodnoty 0,20 $ – tedy desetinásobný nárůst – rozumnou prognózou. Pokud se Metacade bude dařit podle plánu, je dosažení 0,50 až 1 $ velmi pravděpodobné. Jinými slovy, investice ve výši 1 000 $ provedená na konci presale by mohla mít do roku 2025 hodnotu hodnotu 25 000 až 50 000 $!

Co je Decentraland (MANA)?

Decentraland je stejně jako The Sandbox 3D svět, kde hráči mohou vlastnit herní majetek (známý také jako LAND), vytvářet zážitky a zkoumat výtvory ostatních. Zatímco však The Sandbox klade větší důraz na hry, účel Decentralandu je obecnější a zaměřuje se na obsah a umění vytvářené uživateli. Decentraland také umožňuje uživatelům objevovat svět kolem sebe ve VR – což The Sandbox zatím nenabízí.

Od svého založení v roce 2017 se Decentraland rozrostl o umělecké galerie, muzea, kasina, noční kluby, hotely a další. Pravidelně také pořádá akce, jako jsou koncerty, konference a společenská setkání, na kterých se komunita může bavit. V rámci své struktury DAO umožňuje Decentraland uživatelům účastnit se virtuálního zasedání radnice a hlasovat o budoucnosti platformy.

Předpověď ceny pro Decentraland (MANA) na rok 2025

Decentraland sice nemá partnerství s tolika značkami jako The Sandbox, ale jeho status jednoho z nejstarších projektů metaverza mu pravděpodobně dává výhodu. S tím, jak se k metaverzální revoluci připojí další hráči, by se MANA mohla dočkat nové vlny investic a zvednout trakci, což by ji poslalo mnohem výš, než je dnešní cena 0,32 $.

Podle nejoptimističtější předpovědi ceny pro Decentralandu na rok 2025 by se MANA měla vrátit zpět na svá maxima z listopadu 2021, tedy někam mezi 5 a 6 $. Realističtější předpověď ceny pro Decentraland na rok 2025 by se pohybovala kolem 3,50 až 4 $.

Metacade (MCADE) je nesmírně podhodnocený metaverzální projekt

The Sandboxu, Metacade a Decentralandu se bude v příštích několika letech pravděpodobně dařit, protože se do metaverza zapojí více uživatelů. Zatímco loď SAND nebo MANA již s masivními zisky odplula, MCADE má co získat. Vzhledem k tomu, že se token stále nachází v první fázi presale, nemůže být lepší doba se do něj zapojit. Tokeny MCADE byly již prodány za více než 1.55 milionu $ a očekává se, že toto číslo do konce presale dosáhne nejméně 20 milionů $. Nečekejte – pořiďte si svůj podíl na MCADE, než bude pozdě!

Sandbox a Decentraland si můžete koupit na eToro zde .